La policía de Nueva York detuvo a la actriz Susan Sarandon por participar en una manifestación a favor de Palestina

La actriz Susan Sarandon fue detenida este jueves en Nueva York mientras participaba en una protesta propalestina que pedía que Estados Unidos dejara de enviar armas a Israel. La manifestación había sido convocada coincidiendo con el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU.

En un video de la detención se observa como varios policías levantan a la actriz, que en ese momento estaba participando en una sentada, y le sujetan las manos con precintos. Todo se desarrolló en la First Avenue de Nueva York, cerca de la sede de las Naciones Unidas, .

Además de Sarandon, también fue detenida en otra protesta propalestina la actriz Hannah Einbinder, conocida por su papel en la serie Hacks, también a la vez que intervenía Netanyahu en la Asamblea General de la ONU. Según informa Variety, aún no se confirmó si Einbinder y Sarandon fueron arrestadas o solo detenidas

Ambas actrices han sido grandes críticas con el genocidio en Palestina y públicamente condenaron las acciones de Israel en Gaza. Einbinder, de hecho, dijo en el Festival de Cannes que “el precio de no hablar sobre Palestina es más alto” que el de hacerlo porque “hay un costo mayor en el silencio”. “Uno simplemente tiene que tener claras sus prioridades”, añadió.

Sarandon, por su parte, habló en Venecia sobre cómo pronunciarse sobre Palestina había afectado a su carrera después de que le hubieran retirado de algunas películas porque “había agencias que pedían que no la contratasen”. En los Premios Goya de este año, en los que fue galardonada con el Goya de Honor, la actriz también alabó la posición con respecto a Gaza de España y, en concreto, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, por la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral”, dijo entonces.

Mientras, en la Asamblea General de la ONU también se sucedían las protestas contra Israel. Cuando Netanyahu se disponía a hablar, varias delegaciones salieron de la sala, dejándola prácticamente vacía, como gesto de condena a las acciones de Israel. “Si hay otros cobardes morales que todavía no se retiraron de la sala, por favor retírense ahora”, reaccionó el primer ministro israelí a la protesta.