Martín Caparrós inaugurará la Feria del Libro 2027, que tendrá a España como país invitado

Martín Caparrós será el encargado de pronunciar el discurso inaugural de la 51ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará entre el 22 de abril y el 10 de mayo de 2027 en La Rural y tendrá a España como País Invitado de Honor.

El anuncio fue realizado este jueves por Ezequiel Martínez, director general de la Feria, durante la presentación de la próxima edición en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. La elección del escritor y periodista significará además el regreso al tradicional discurso de apertura, luego de que en la edición del cincuentenario ese espacio fuera reemplazado por una conversación entre Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, moderada por María O'Donnell.

Caparrós, que reside en Madrid, confirmó que viajará a Buenos Aires para participar de la inauguración y anticipó que todavía no decidió qué dirá frente al público de la Feria.

“Creo que es un espacio donde, pese a todo, todavía se dicen cosas”, señaló el autor, que adelantó además que su intervención tendrá más que ver con la palabra “libro” que con la palabra “feria”, es decir, con la producción cultural antes que con el mercado.

Será su regreso a la Feria después de cuatro años: su última participación fue en 2023. Caparrós estuvo nuevamente en la Argentina en 2025, cuando la Universidad de Buenos Aires le otorgó el título de Doctor Honoris Causa.

La designación llega en un momento particular de su vida. Caparrós padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que hizo pública y sobre la que escribió en “Antes que nada”, publicado en 2024, un libro en el que recorre su vida, su oficio y su relación con la muerte.

Desde entonces, mantuvo su actividad literaria y publicó también “La verdadera vida de José Hernández (contada por Martín Fierro)”, junto con Rep; “Sindios”, un ensayo sobre la posibilidad de una vida sin divinidades, y “BUE”, novela centrada en tres amigos que planean un secuestro.

Periodista, cronista, ensayista y novelista, Caparrós construyó a lo largo de más de cuatro décadas una de las obras más reconocidas de la crónica latinoamericana. Entre sus libros figuran “La voluntad”, escrito junto a Eduardo Anguita; “El interior”, “Contra el cambio”, “El Hambre” y “Ñamérica”, además de novelas como “Los Living”, “Comí” y “Sinfin”.

A lo largo de su carrera recibió, entre otras distinciones, el Premio Herralde de Novela, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Ortega y Gasset.

España y la memoria del exilio

España será el segundo país invitado de honor desde que la Feria decidió abandonar el esquema de ciudades invitadas. Perú inauguró la nueva modalidad en la edición de 2026.

La participación española tendrá como lema “El poder de las letras. Memoria, exilio y democracia” y estará organizada por el Ministerio de Cultura de España y Acción Cultural Española. Los encargados de diseñar sus actividades serán Jordi Gracia y Giselle Etcheverry.

Uno de los ejes centrales será el centenario de la Generación del 27, integrada por autores como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y Jorge Guillén. La programación abordará especialmente el exilio que atravesaron muchos de aquellos escritores y el papel que tuvo la Argentina como lugar de recepción de quienes debieron abandonar España.

El embajador de España en la Argentina, Joaquín de Arístegui, anunció que viajarán al país más de 50 escritores y destacó los vínculos históricos construidos por los argentinos que se instalaron en España y los españoles que llegaron a la Argentina.

Por su parte, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, señaló que la Generación del 27, el exilio, la memoria y la democracia serán protagonistas de la propuesta. También destacó la importancia económica del vínculo editorial: la Argentina es actualmente el tercer destino mundial de las exportaciones españolas de libros, detrás de México y Francia.

Un anuncio para las librerías porteñas

Durante la presentación hubo además novedades para el sector editorial local. El ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, anunció que las librerías de la Ciudad de Buenos Aires quedarán exentas del pago del ABL durante los primeros seis meses de 2027.

También se realizará el 31 de octubre y el 1° de noviembre próximos una “Feria de Oportunidades” sobre la Avenida de Mayo, organizada conjuntamente por el Gobierno porteño y la Fundación El Libro, con ejemplares en stock a precios reducidos.

Los anuncios llegan en un contexto complejo para la industria. Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, señaló que durante la edición 2026 se vendieron más de 1,5 millones de ejemplares y que más del 70% de los visitantes compró al menos un libro, aunque advirtió que la situación fuera de las tres semanas de Feria es diferente.

Según señaló, los últimos datos de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) muestran una caída sostenida de las ventas en las librerías. “El éxito del sector no se mide únicamente en los 20 días de feria”, sostuvo Rainone, que planteó la necesidad de que el impulso del encuentro se extienda al resto del año.

La programación completa de la Feria del Libro 2027 se dará a conocer en los próximos meses. Por ahora, la vuelta de Caparrós para pronunciar el discurso inaugural y el desembarco español con una fuerte presencia de la memoria y el exilio anticipan dos de los principales ejes de la próxima edición.

Con información de la agencia NA