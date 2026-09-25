“La carne que falta en los comedores está en la Quinta de Olivos”: organizaciones marcharon frente a residencia de Milei

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) marchó este viernes a la Quinta Presidencial de Olivos para denunciar la supuesta corrupción en la gestión de alimentos oficiales y exigir la entrega inmediata de insumos para los barrios populares y la restitución del programa Volver al Trabajo. La concentración, convocada para las 10.30, se realizó frente al portón de la residencia, con ollas, banderas y carteles que apuntaban contra el Gobierno.

La protesta se produjo tras el estallido del caso por el que se denunció una compra de 29 toneladas de carne y embutidos por $500 millones para la residencia que habrían sido desviados a un emprendimiento de catering privado vinculado a la familia de la recientemente exsubsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, una funcionaria cercana a Karina Milei. Agudiez fue desplazada de su cargo a comienzos de esta semana.

“La carne y la comida que falta en nuestros comedores son más de 500 millones que se lo chorearon acá en Olivos con Karina Milei a la cabeza a través de su conchabo de las 29 toneladas de carne que licitó desde su área”, afirmó Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP. “Mientras un tercio de la población argentina está sumergida en la absoluta pobreza, en este antro presidencial se roban la plata que debiera ir a las políticas alimentarias para quienes peor la pasan.”

Duarte agregó que se trata de “millones de familias que en el mejor de los casos llegan a comer tres comidas por semana” y acusó a “unos pocos” de “enfiestarse a costa de la pobreza y la indigencia de millones de argentinos”. La organización sostuvo además que las cifras oficiales se quedan cortas frente a lo que ocurre en los barrios, donde las familias deben endeudarse para comprar comida y enfrentar aumentos de servicios y alquileres.

El reclamo se apoya en el último informe del INDEC, difundido este jueves: la pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre de 2026 y afectó a unos 15,5 millones de personas, mientras que la indigencia llegó al 7,5%. Son 4,1 puntos más que en el segundo semestre de 2025, cuando el índice había sido del 28,2%.

La otra exigencia es la restitución del Volver al Trabajo, el programa que transfería $78.000 mensuales a trabajadores de la economía popular. En julio, la UTEP cortó accesos a la Ciudad cuando se anunció la baja, que dejaba sin ese ingreso a más de 930.000 personas. El Gobierno defendió el recorte como parte de su política de ajuste y planteó reemplazarlo por vouchers de capacitación laboral. Desde entonces, la organización sostiene que los comedores y merenderos reciben menos recursos y menos mercadería.

Frente a la Quinta se vio una postal que resumía el mensaje: ollas apiladas en el piso, banderas de la UTEP de Pilar, el cartel de un merendero y una bandera con la consigna “La carne que falta en los comedores está en la Quinta de Olivos”. En una de las hojas que repartían los manifestantes se leía: “Milei, tus perros comen mejor que los pibes de mi barrio”.