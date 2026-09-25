El Senado convirtió en ley el proyecto de Zonas Frías y limita el subsidio de gas a la Patagonia, la Puna y Malargüe

El Senado convirtió en ley el proyecto de Zonas Frias, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna y deje sin ese beneficio a mas de tres millones de personas.

El Gobierno logró la sanción del proyecto luego del acuerdo celebrados con las provincias del norte para otorgar un subsidio a la electricidad en los meses de verano.

La iniciativa fue sancionada por 38 votos que fueron aportados por 21 legisladores de la Libertad Avanza, 4 radicales, 3 del PRO, 3 de Convicción Federal, 1 de Primero los Salteños, 1 de Despierta Chubut, 1 de Provincias Unidas, 1 de Independencia, 2 de Movimiento por Misiones, 1 de La Neuquinidad y 1 de Independencia.

En tanto, el proyecto fue rechazado por 6 senadores de la Union Civica Radical, y 2 de Movere Santa Cruz.

Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo debería garantizar el quórum de 37 senadores para votar esta iniciativa.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético de unos 400 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Camessa.

La iniciativa aprobada afectará a más de 3 millones de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis y solo se mantiene en la Patagonia, la Puna y Malargüe.

El debate

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Mineria, Energía y Combustibles, Flavia Royon, quien afirmó que “tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios. Pero fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 de usuarios que dependen de las garrafas”

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país, que contemple no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas, y que se subsidien volúmenes de gas o de energía que sean razonables”, agregó.

Detalló que “en el caso de la zona fría ampliada se pasa de un criterio de región geográfica a un criterio donde se incorpora el nivel socioeconómico de la familia y un consumo indispensable. Pero quiero aclarar que en la zona fría ampliada el proyecto no retira totalmente los subsidios”.

El radical Maximiliano Abad denuncio que “1,3 personas de la provincia de Buenos Aires se quedarán sin el subsidio al gas ”

Señaló que esta ley comete “ actos de enorme injusticia: mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea”,

También señaló que “los inviernos son más crudos en Bahía Blanca que en Comodoro Rivadavia y los bahienses tienen ingresos en promedio un 50% inferiores”

También rechazó el proyecto el senador santacruceño, José Carambia, quien señaló que “no podemos tolerar ni una suba del 1% de tarifas de gas, las cuales promedian como mínimo los 300 mil pesos. Debemos tener una excepción, al igual que Tierra del Fuego”.

También, apuntó que hay “otro error en la norma, porque no es lo mismo una canasta básica o el costo de vida de la Patagonia que roza un 20% más que la zona centro del país, entonces creo que debería aumentarse el mínimo no imponible”.

En cambio, la senadora chubutense Edith Terenzi, respaldó el proyecto de reducción de subsidios y pidió “recuperar un criterio de focalización que contemple las particularidades de cada región del país”

Terenzi planteó que este proyecto “vuelve a poner el foco en las verdaderas necesidades de cada región”.

Detalles del proyecto

La ley fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna.

También tendrán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

Las personas que pierden el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta 3 canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos.

Se prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.