Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para algunos sectores de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Algunas zonas de Chubut también están bajo alerta amarilla por lluvias. Además, algunos sectores de San Juan y La Rioja están afectados por viento Zonda.

Alerta amarilla por tormentas

Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

San Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

La zona este de Chubut estará afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de manera local.

Viento Zonda

San Juan y La Rioja estará afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

La semana arrancó con lluvias fuertes, pero tendrá un clima primaveral, acorde a esta época del año. según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las marcas térmicas se ubicarán entre los 10 y los 19 grados, aunque no se descarta que puede superar los 20, de acuerdo a proyecciones del SMN.

Cayeron piedras en distintas zonas de Córdoba

El despertar de este lunes sorprendió a miles de vecinos de la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba con un fenómeno que no dio tregua: una intensa caída de granizo acompañada por tormentas eléctricas, ráfagas de viento sur y un brusco descenso de la temperatura.

Los primeros reportes comenzaron a llegar pasadas las 5 de la mañana desde la zona norte de la capital provincial, donde la piedra cayó con fuerza y dejó mantos blancos en patios, calles y techos de barrios como Villa Belgrano, Argüello y zonas aledañas.

Con el correr de las horas, los núcleos de tormenta se desplazaron desde el oeste y sudoeste, afectando sectores clave del Gran Córdoba.

En corredores viales como la Ruta 5 —a la altura del peaje entre Alta Gracia y Córdoba— y la Ruta 20 en dirección hacia el Valle de Punilla, los conductores debieron extremar las precauciones ante la precipitación de piedras de tamaño considerable que cayeron en seco antes de la llegada de la lluvia.

El brusco cambio meteorológico responde al ingreso de una masa de aire fresco y húmedo desde el sur, que al chocar con el aire cálido dominante provocó una fuerte inestabilidad.

Mientras que en la jornada previa la temperatura máxima alcanzó los 34,6 °C, para el resto de este lunes se espera un ambiente sensiblemente más fresco, con marcas que difícilmente superen los 23 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta para la provincia y la región central del país, anticipando que las condiciones de inestabilidad, con probabilidad de nuevos desarrollos de tormentas aisladas y eventual caída de piedra, continuarán durante el resto de la jornada.

Las temperaturas para esta semana

El lunes se prevé cielo mayormente nublado y chaparrones por la noche, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 14 a los 19 grados, en otra jornada húmeda.

Para el martes se anuncian tormentas aisladas y chaparrones, vientos del sur y los termómetros se ubicarán entre los 14 y los 19 grados.

Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18.

En tanto, el jueves se prevé cielo algo nublado, vientos del sudeste rotando al norte y las marcas térmicas también irán de los 11 a los 18 grados.

Par el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 10 y los 18 grados, por lo tanto será el día más fresco de toda la semana.

Por su parte, el sábado se esperan chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado luego, además de vientos del norte rotando al noroeste, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17.

NB