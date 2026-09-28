Pidieron detener a Spagnuolo tras detectar nuevas irregularidades en contrataciones de la ANDIS

El abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, recientemente procesado en la causa que investiga presuntas coimas y otras irregularidades en contrataciones realizadas durante su gestión.

La solicitud fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo a partir de “nuevos elementos de convicción incorporados que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Entre esos elementos aparecen informes en los que se habrían detectado diferencias de precios de gran magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y compras en las que los productos finalmente entregados no coincidían con aquellos que habían sido adjudicados.

“No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo”, sostiene la presentación.

Según el escrito, la nueva documentación describe distintas operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido “significativas afectaciones al patrimonio público” durante el período en que Spagnuolo estuvo al frente de la ANDIS.

El pedido de detención se produjo luego de que el exfuncionario fuera procesado por ser considerado jefe de una asociación ilícita que, según la investigación, habría direccionado la compra de medicamentos e insumos médicos hacia determinados laboratorios y empresas mediante el pago de coimas y la aplicación de sobreprecios.

Dalbón argumentó además que existe “peligro de entorpecimiento” de la causa y planteó la posibilidad de que Spagnuolo pueda “destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba”.

También advirtió sobre el riesgo de que el exfuncionario pueda influir sobre testigos o peritos y solicitó que se evalúe la existencia de un eventual “peligro de fuga”.

El planteo quedó ahora en manos del juez Lijo, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de detención formulado contra el exresponsable de la ANDIS.

Con información de la agencia NA