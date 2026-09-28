Salta avanza como destino turístico

En el marco de la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Salta homenajeó a Los Nocheros por su trayectoria e invalorable aporte a la cultura popular. La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, encabezó el reconocimiento este domingo por la noche durante el multitudinario recital del grupo en el escenario “Elegí Argentina”, que ofició como show central por el Día Internacional del Turismo.

Arancibia destacó su rol histórico como embajadores de las tradiciones, la música y la identidad salteña, factores clave que consolidan a la provincia entre los destinos más elegidos del país y el exterior. En ese mismo espacio, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, anunció que la Serenata 2027 se realizará el 25, 26 y 27 de febrero.

El homenaje coronó dos jornadas de gran convocatoria en las que el stand provincial 1220 recibió a miles de visitantes. La propuesta incluyó degustaciones de la “Posta del Alfajor Salteño”, catas de la Ruta del Vino de Altura con foco en Cafayate y shows en vivo de Canto 4 en los escenarios Norte y FIT Outdoor.

Además, la provincia de Salta se quedó con el máximo galardón de los Premios FED, el certamen impulsado por Ciudadanos Viajeros y la consultora MS & Asociados, al ser elegida como el Destino Turístico del Año. El reconocimiento premió la preferencia directa de los viajeros a lo largo de la temporada 2025/2026.

El certamen también puso en valor el crecimiento de las propuestas locales que enriquecen la oferta provincial. En la categoría de Destino Destacado, Coronel Moldes recibió su galardón por saber resguardar su identidad cultural mientras eleva la calidad de sus servicios.

A su vez, la innovación en la experiencia turística tuvo su espacio con la distinción a Mariano García Cainzo, condecorado por dar vida al Hotel Del Vino Boutique, el primer establecimiento salteño dedicado conceptualmente al vino y una apuesta pionera que aporta valor al enoturismo de la región.

Con esta cosecha de distinciones, Salta vuelve a demostrar la solidez de sus atractivos y el impulso coordinado entre sus destinos y el sector privado.