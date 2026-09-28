Una pareja de jubilados que alquila necesitó más de $2,5 millones para vivir en agosto

Una pareja de jubilados que alquila en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 en agosto para cubrir sus gastos básicos, mientras que para un matrimonio con vivienda propia la cifra fue de $1.714.568, según el relevamiento mensual de la Defensoría del Pueblo porteña.

La diferencia entre ambos tipos de hogares supera así los $800.000 mensuales y muestra el fuerte impacto del costo de la vivienda sobre el presupuesto de los adultos mayores.

Los datos surgen de la Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores correspondiente a agosto de 2026, que registró para una pareja inquilina un aumento del 2,2% respecto de julio y del 35,3% en la comparación interanual.

Para una pareja de jubilados con vivienda propia, en tanto, la canasta se incrementó un 2,4% mensual y alcanzó una suba del 38,3% frente a agosto de 2025.

La brecha se explica principalmente por el rubro vinculado con la vivienda y los servicios del hogar. Mientras que para una pareja propietaria ese componente representó $579.055, para quienes alquilan ascendió a $1.390.706.

En el caso de una pareja con vivienda propia, el gasto en alimentos llegó en agosto a $638.994, mientras que otros $187.337 correspondieron a salud y $235.895 a bienes y servicios personales.

Desde comienzos de 2026, la canasta para adultos mayores acumula una suba del 16,9% para los hogares propietarios y del 16,6% para los inquilinos.

La Defensoría releva seis tipos de hogares de adultos mayores y, en todos los casos, el incremento interanual se ubicó entre el 33,9% y el 38,5%.

Los medicamentos subieron otro 2%

El organismo también difundió el Índice de Precios de Medicamentos (IPM), que registró durante agosto un incremento promedio del 2% y acumuló una suba del 27,7% en los últimos doce meses.

Los mayores aumentos del mes se produjeron en los medicamentos cardiovasculares y para la presión arterial, que avanzaron un 3,3%. Se trata, además, de algunos de los fármacos de mayor consumo entre las personas mayores.

A continuación se ubicaron los psicofármacos, con un incremento del 2,8%, y los antiinflamatorios, que aumentaron un 1,9%.

El índice elaborado por la Defensoría monitorea mensualmente los precios de 99 medicamentos correspondientes a 34 principios activos y producidos por 37 laboratorios.

El relevamiento busca medir la evolución del costo de los medicamentos de uso frecuente entre los adultos mayores y, junto con la canasta de consumo, seguir el impacto de los precios de bienes y servicios esenciales sobre ese sector de la población.

Los datos de agosto muestran que la situación habitacional continúa siendo determinante: una pareja jubilada que debe pagar un alquiler necesitó más de $2,5 millones mensuales para afrontar sus gastos básicos, unos $811.651 más que un matrimonio de adultos mayores con vivienda propia.