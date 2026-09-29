Un argentino fue a buscar trabajo a Moscú y terminó como prisionero de guerra en Ucrania

Roberto Yamil Ibrahim se convirtió en el primer ciudadano argentino en ser tomado prisionero de guerra en Ucrania, al quedar detenido tras ser engañado para unirse a combatir junto al ejército ruso a través de un anuncio de un “trabajo bien remunerado” publicado en Facebook, en abril de este año.

A través de la información dada a conocer por el proyecto ucraniano “Quiero Vivir”, el argentino tiene 37 años, es padre de dos hijos y fue detenido en abril de 2026, cuando se interesó en la propuesta publicada en la popular red social.

Tras completar una solicitud, Ibrahim fue incorporado a un grupo de WhatsApp en el que se organizaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos para combatir del lado ruso. Incluso, no tenía pasaporte para salir del país; pero, de acuerdo con el relato difundido por Quiero Vivir, el reclutador gestionó los documentos necesarios para el viaje, incluidos el visado y los pasajes de avión.

Una vez resuelta la documentación, el hombre viajó hacia Moscú, con escalas en Roma y Estambul. El 11 de abril de 2026 llegó a la capital rusa, donde fue recibido por otro reclutador junto a otros latinos, entre ellos colombianos, peruanos y mexicanos, que también habían viajado para incorporarse a las fuerzas militares. Luego fueron trasladados a un centro de entrenamiento ubicado en la región rusa de Vorónezh.

En mayo de 2026, Ibrahim fue enviado al frente de Lyman, donde se sumó al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados del Ejército ruso. Sin embargo, el 6 de julio todo cambió cuando fue herido en una batalla, y tras ser internado durante aproximadamente tres semanas y sin recibir el alta médica, fue enviado otra vez a una unidad militar.

Integró el 347º Regimiento de Fusileros Motorizados, específicamente un grupo de soldados que habían sufrido heridas anteriormente. Para mediados de agosto de 2026, Ibrahim fue capturado por las fuerzas ucranianas y trasladado a un campo de prisioneros de guerra, donde permanece con otros extranjeros que habían integrado las fuerzas rusas, según la información publicada por el proyecto ucraniano.