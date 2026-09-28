El riesgo país saltó a 642 puntos y llegó al máximo de 2026

El riesgo país argentino registró este lunes una fuerte suba de más de 30 unidades y cerró en 642 puntos básicos, el nivel más alto en lo que va del año, en una jornada negativa para los bonos y las acciones locales.

El indicador que elabora JP Morgan alcanzó así su mayor valor desde diciembre pasado y acumula un incremento del 25,2% durante septiembre, en medio de una creciente cautela de los inversores hacia los activos argentinos.

El deterioro se reflejó también en los títulos públicos en dólares. Tanto los Bonares como los Globales llegaron a registrar pérdidas promedio del 1,8% durante la jornada.

La tensión financiera tuvo además su correlato en el mercado cambiario. El dólar oficial subió hasta los $1.550 para la venta en la pizarra del Banco Nación y marcó un nuevo máximo nominal.

El movimiento de los mercados se produjo en un contexto de datos económicos negativos. La contracción del Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre, a la que se sumó la caída de la actividad registrada en julio, abrió la posibilidad de que la economía ingrese en una recesión técnica.

A ese escenario se agregan el deterioro de los indicadores de desempleo y pobreza y las dudas de los inversores sobre la evolución de la economía durante los próximos meses.

En el frente cambiario, pese al desempeño favorable de las exportaciones, el Banco Central desaceleró el ritmo de compra de divisas, mientras aumentaron las intervenciones destinadas a contener las presiones sobre el mercado ante una mayor demanda privada.

Desde el Gobierno, en tanto, atribuyeron parte del incremento del riesgo país a la volatilidad del contexto financiero internacional y estimaron que las presiones sobre el indicador podrían comenzar a moderarse durante los próximos meses.

La combinación de la caída de los bonos, la suba del dólar oficial y el avance del riesgo país volvió así a marcar una jornada de tensión para los activos argentinos, con el índice de JP Morgan en su mayor nivel de 2026.

Con información de la agencia NA