Myriam Bregman: “Hay que derrotar a Milei y a los que están detrás y manejan los hilos, al poder económico”

La diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman sostuvo que, ante la gestión de Javier Milei y de cara a las elecciones del próximo año, existen dos opciones: “Bajar la cabeza o desatar una nueva fuerza para terminar con tanto desastre”.

Luego del acto llevado a cabo este domingo en el Club Sportivo América de Rosario, provincia de Santa Fe, aseguró que desde su espacio “darán pelea en todos los terrenos” para derrotar a Milei “y la política de los dueños del país”.

“Hicimos oír la bronca que crece desde abajo y ahora tenemos que organizarla para terminar con la miseria y la entrega, para derrotar a este Gobierno y su plan de ajuste, saqueo y represión. La bronca no debe ser para quedarse en casa, rumiando solos”, aseguró la dirigente.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, aseguró que esta lucha que encabeza la izquierda tiene como objetivo que “los pibes y las pibas tengan un futuro”, al mismo tiempo en que remarcó que la juventud y rebeldía “no se volvieron de derecha”.

“Yo nunca me creí que la rebeldía se había vuelto de derecha, porque no era rebeldía, era prepotencia. Lo de ellos (por La Libertad Avanza) no es rebeldía...mira si Milei va a ser rebelde. Es un prepotente. La derecha es prepotente, no pide permiso, como los ricos que no piden permiso y arrasan con todo. Es prepotencia contra las mujeres, contra las disidencias, contra los trabajadores y las trabajadoras”, dijo.

En relación a estas declaraciones, el FIT tiene como un objetivo reunir a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios para intercambiar perspectivas sobre la situación de la juventud y la oposición a las políticas del Gobierno Nacional y, por eso, Bregman visitará la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) este miércoles 30 a las 17.30.

En el discurso que la legisladora brindó en Rosario advirtió que “ante el fracaso del plan del Gobierno y su creciente descrédito ya se prepara un mileismo sin Milei”, con variantes de derecha y actores políticos como la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich o como el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; también hizo referencia al peronismo “moderado” que “no tocará lo conquistado por las clases dominantes y solo se ocupará de repartir la miseria que quede después del saqueo”.

“La izquierda tiene un programa y una estrategia para sacar al país de esta situación de atraso y dependencia, de pibes con hambre y siendo usados como soldaditos de la droga mientras los empresarios corruptos pasean en el yate por el Paraná. Nosotros no nos dormimos en los laureles ni en las encuestas o los estudios de imagen; claro que vamos a dar la pelea en todos los terrenos, pero decimos muy claro que hay que derrotar a Milei y a los que están detrás y manejan los hilos, al poder económico”, concluyó.