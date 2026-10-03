La mayoría de los españoles, incluidos los de derecha, apoyarían una huelga general por las crisis de la vivienda

Después del rechazo en el Congreso de los independentistas catalanes de Junts, y la derecha del Partido Popular (PP) y Vox a los dos decretos de vivienda aprobados por el gobierno español, las calles ya tienen una respuesta: un llamamiento a la huelga general del Sindicato de Inquilinas que Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ya se plantean. La mayoría de votantes, un 73%, también apoyan esta medida, y no solo los votantes de izquierda, sino también los de PP, Vox y Junts, que frenaron los decretos, según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es.

Ya hay planteadas movilizaciones masivas por la crisis de la vivienda este sábado y este domingo. Y Comisiones Obreras las utilizará para tomar el pulso a las calles y decidir a principios de la semana próxima si les brinda apoyo, tras reunirse con UGT tal y como afirmó su secretario general, Unai Sordo. La población no plantea dudas: apoya la huelga general con holgada mayoría sin importar la ideología, edad o si son propietarios o viven de alquiler.

La crisis estalló a partir del desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años, quien fue obligada a abandonar la vivienda donde habia vivido desde los 17. Su situación puso en evidencia los graves problemas que enfrentan los españoles a la hora de asegurarse un techo. Acorralado por la crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estudia la posibilidad de convocar elecciones generales ante la enorme decepción que supuso el hecho de que PP, Vox y Junts hayan decidido rechazar los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes

Al plantear una huelga general “para exigir medidas que solucionen el problema de la vivienda”, los votantes de la derecha se suman a la propuesta. Un 31% de los votantes de Vox dicen que seguro que lo apoyarían y un 32% que probablemente, con una suma del 63% de encuestados a favor de la huelga general. En el caso del PP, el porcentaje se eleva hasta el 61% entre el 37% de votantes que la apoyarían seguro y el 34% que lo harían “probablemente”, pese a que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha ridiculizado a los manifestantes y al decreto. También el 56% de los votantes de Junts apoyarían esta huelga en algún grado, que entre los votantes del PSOE alcanza un 84% de apoyo y entre los de Sumar un 92%.







La huelga tampoco entiende entre inquilinos y propietarios. En las protestas del pasado sábado y en los acampes posteriores, no costaba encontrar a personas con vivienda en propiedad. Algunas de ellas, personas de mayor edad que se preocupaban por el futuro de sus hijos, algunos aun sin emancipar. Y otras que simplemente empatizaban con la situación de millones de personas que viven asfixiadas por el alquiler y que pueden estar aún peor cuando se les acabe el contrato, ya sea por las subidas desproporcionadas o porque directamente les echen a la calle.

Un 66% de los encuestados viven en un departamento de propiedad y un 20% son inquilinos, por un 11% que viven con los padres y un 2% que viven en casas cedidas gratuitamente. Todos ellos muestran un apoyo mayoritario a la huelga. Un 73% de los encuestados apoyarían una huelga general para exigir medidas para mejorar la situación de la vivienda, con apoyo abrumador entre inquilinos (83%) y muy mayoritario entre propietarios, que en un 70% ven con buenos ojos.







Simpatía y apoyo a las protestas

Cuando se mira hacia las protestas celebradas estos días, existe una gran división entre las personas de derecha, pero sí que comparten sus motivaciones. Un 50% de votantes del PP sienten algo o mucho rechazo por los acampes y un 14% indiferencia, de modo que un 34% siente simpatía. En el caso de los votantes de Vox, un 35% siente algún grado de simpatía mientras que el resto se reparten entre la indiferencia y el rechazo, mayoritaria con un 53% de los votantes. Contrasta con la simpatía mayoritaria de PSOE, en algún grado en un 78% y con un rechazo del 11%, o con los de Sumar, que en un 86% sienten algún tipo de simpatía por los acampes.

Entre los propietarios, la simpatía alcanza al 55% y entre los inquilinos se eleva al 67%.







Pero al ser preguntados por las razones por las que se movilizan, la mayoría es a favor de ellas. Un 45% de votantes del PP las comparte en parte y un 20% totalmente, sumando un 65% de apoyo. Mientras, en el caso de Vox hasta un 29% las apoyan totalmente y un 36% en parte, hasta un 65% de apoyo en alguna medida. Los partidos de izquierda superan el 90% de apoyo.

Un 57% de inquilinos comparten totalmente las razones de las protestas, a las que se suma un 32% que las apoyan en parte hasta alcanzar un 89% de apoyo en algún grado. Entre los propietarios, también hay un 42% de personas que coinciden de lleno y un 40% en parte, un total del 81% de los encuestados, entre los que se encuentran gente de todas ideologías, edades y nivel de estudios.







A pesar de que para los jóvenes el acceso a la vivienda es un problema mucho más acentuado, también es limitada la brecha de edad en el apoyo a las manifestaciones y a la huelga. Todas las franjas de edad superan el 65% de apoyo a la huelga, la más moderada entre los 45 y los 54 años de edad con un 68,4% y la más favorable con un 84% de apoyo. Los jubilados superan el 70% de apoyo a la huelga. Todas las franjas de edad comparten las razones de las protestas totalmente o en parte, todas por encima del 80%. La simpatía por los acampados toca techo entre los jóvenes de 25 a 34 años, con un 68%, y con el 53% de los que tienen entre 44 y 64 años como medida más baja.

La huelga de alquileres, en que muchos inquilinos dejen de pagar la renta, sí que genera una gran división de opinión entre edades. Mientras que un 59% de los jóvenes de entre 25 y 34 años la apoyan, tan solo un 20% de los mayores de 65 la verían con buenos ojos. Esta es una pregunta destinada solo a quienes pagan el alquiler y no a los propietarios, por lo cual no se pueden hacer distinciones por tenencia, pero sí por inclinación política, en la que hay equilibrio de opiniones entre votantes salvo en el caso de un partido.







Un 72% de los votantes del PP están convencidos de que no la apoyarían, pero en el caso de Vox existe más gente que dejaría de pagar el alquiler si hubiera este tipo de medida: un 45% por un 43,8%. Ninguna afiliación política garantiza un 50% de apoyo a esta medida, puesto que solo un 49% de los votantes de Sumar y un 46,6% de votantes del PSOE lo harían.