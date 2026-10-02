Identificaron los restos de Carlos Simón Poblete, desaparecido en 1977

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció este jueves la identificación de un hombre que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar en abril de 1977 en la provincia de Córdoba.

Se trata de Carlos Simón Poblete, quien había sido visto por última vez a los 33 años junto a su esposa, María del Carmen Moyano, y cuyos restos fueron inhumados como NN en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza.

“El cuerpo de Carlos fue exhumado por el EAAF en 2010 y la identificación fue posible gracias a que su hija, Miriam Fernández, se acercó este año a aportar su muestra de sangre”, informó la organización no gubernamental en sus redes sociales.

El EAAF sostuvo que entre 2010 y 2015 llevó a cabo exhumaciones arqueológicas en el Cuadro 33, utilizado para la inhumación de personas sin identidad durante el Proceso de Reorganización Nacional, que derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.

Además, las tareas se organizaron en varias etapas, durante las cuales se trabajó en 250 sepulturas y la investigación forense se completó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados para seleccionar los que presentaban características que podrían corresponder a personas desaparecidas.

Tras la identificación de Carlos, ya son cuatro las personas desaparecidas individualizadas en el Cementerio de Mendoza.

El trabajo contó con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza.

Su hija fue la nieta recuperada 127

La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo anunció en diciembre de 2017 la recuperación de la nieta número 127, quien es hija de María del Carmen Moyano, una mendocina desaparecida que fue secuestrada junto a su pareja, el sanjuanino Carlos Simón Poblete, ambos militantes en la organización Montoneros, entre abril y mayo de 1977 en la ciudad de Córdoba.

Así lo confirmaron hace casi nueve años en una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo su titular, Estela Carlotto, quien precisó que la María del Carmen dio a luz en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ex ESMA, adonde fue trasladada desde La Perla, en Córdoba. Carlotto compartió el anuncio de la restitución con Elsa Poblete y Adriana Moyano, tías paterna y materna respectivamente de la #Nieta127.

María del Carmen estaba embarazada de ocho o nueve meses y, por testimonios de sobrevivientes, fue llevada junto a su pareja a La Perla. Desde allí María del Carmen fue trasladada a la ESMA, a fines de junio de 1977, donde dio a luz una niña atendida por el médico militar del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco.

María del Carmen nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Era la tercera de cuatro hermanos. Su familia le decía Pichona o La Gorda. Practicaba natación, jugaba al básquet y al vóley en el club Talleres. Cursó la primaria y la secundaria en la escuela Normal, donde fue una muy buena alumna.

Estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza de Mendoza y trabajó en una oficina de Tránsito y Transporte como empleada administrativa. Empezó a militar en la villa San Martín, con un sacerdote -el padre Pedro-, quien luego también sería desaparecido por el terrorismo de Estado. En la villa se instaló un dispensario y se daba apoyo escolar.

Después del primer allanamiento en su domicilio, decidió mudarse a San Juan, a la casa de un tío. Allí conoció a Carlos, con quien formó pareja.

Carlos era sanjuanino, nacido el 2 de noviembre de 1944. Pertenecía a una familia numerosa: tenía once hermanas mujeres. Lo llamaban “Tula” o “Guillermo” y estudió Ingeniería Civil.

La pareja compartió militancia en la organización Montoneros. Luego de seis meses de novios, decidieron vivir juntos. Entre abril y mayo de 1977, María del Carmen y Carlos fueron secuestrados en Córdoba. Ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses. La pareja fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Luego María del Carmen fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz una niña. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de ese campo de concentración, el parto fue atendido por el médico represor Jorge Luis Magnacco. Recordamos que este genocida fue recientemente excarcelado por cumplir dos tercios de su condena, a raíz de las bajas penas que recibió. La pareja continuaba desaparecida hasta ahora, que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció el hallazgo de los restos de Carlos Poblete en el Cementerio Municipal de Mendoza.

Desde el secuestro de Carlos y María del Carmen, sus familias iniciaron la búsqueda y presentaron el caso por la desaparición de la pareja y su bebé en Abuelas de Plaza de Mayo.

En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas, se encontraba la de quien es la hija de María del Carmen y Carlos.

La Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, en permanente interacción con la Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, llevó a cabo diferentes medidas de instrucción con el objetivo de determinar si la mujer, anotada como hija propia de un matrimonio de esa provincia, vinculado al terrorismo de Estado, era hija de desaparecidos. La investigación concluyó con el requerimiento al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza de la prueba genética a la víctima, con la que finamente se corroboró que se trata de la hija del matrimonio Moyano-Poblete.

En el marco de una causa judicial, en octubre de 2017, esta mujer fue citada por el Juzgado Federal Número 3 de Mendoza para realizarse el análisis inmunogenético. En la audiencia judicial intervino el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a solicitud del juez interviniente, para colaborar en el proceso. En diciembre de 2017, a partir del estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo determinar que se trataba, efectivamente, de la hija de Carlos Poblete y María del Carmen.

La tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense

El EAAF se fundó en Argentina y su sede central está en la ciudad de Buenos Aires. Desde 1984, trabaja de manera ininterrumpida en la investigación integral sobre desapariciones y asesinatos cometidos entre 1974 y 1983 por el Terrorismo de Estado, como perito oficial de la Justicia Federal.

A partir de esa experiencia, su otro eje de trabajo es la investigación de desapariciones ocurridas en democracia, con énfasis en las necesidades de las familias y la articulación con fiscalías y juzgados de todo el país para relevar casos de personas desaparecidas y cuerpos enterrados sin identidad y consolidar una base de datos nacional.

Además, es parte del Plan Proyecto Humanitario Malvinas para la identificación de combatientes argentinos caídos en las islas y enterrados sin identificar que coordina el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Desde el Centro Internacional de Capacitación en Ciencias Forenses ubicado en el predio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) en Buenos Aires, el EAAF dicta distintos cursos y capacitaciones locales y regionales.

Delitos de lesa humanidad

La búsqueda de las personas detenidas-desaparecidas por el Terrorismo de Estado en la Argentina es un proceso histórico en el que participan numerosos actores de la sociedad civil y el Estado. El Equipo Argentino de Antropología Forense, mediante la aplicación de un abordaje interdisciplinario con base en las ciencias forenses, trabaja en localizar, recuperar, identificar y restituir esos cuerpos a los familiares. Su intervención, como perito oficial de la Justicia Federal, se refleja en el aporte de pruebas científicas que sirven como evidencia judicial en juicios de lesa humanidad y permite brindar respuestas a las familias sobre lo ocurrido con su ser querido.

El trabajo del EAAF se inició en Argentina en 1984 a pedido de organismos de la sociedad civil, como Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas y Abuelas de Plaza de Mayo. Los familiares aportan información fundamental al Equipo sobre la persona desaparecida (historia de vida, militancia y características físicas), tanto para la reconstrucción histórica de los hechos acontecidos como para la identificación genética.

La investigación y búsqueda en terreno permitió al Equipo encontrar restos de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 en cementerios municipales, ex centros clandestinos de detención (CCD) y lugares públicos, como terrenos descampados, tosqueras y un hospital. Trabajó en más de 90 sitios de exhumación en todo el territorio nacional, más de 850 personas desaparecidas fueron identificadas y más de 1.650 personas halladas. Casi 150 de las personas identificadas son víctimas de la represión cuyo rastro pudo reconstruirse partiendo de la recopilacion y sistematizacion de documentación oficial y su identificación fue posible por registros de huellas dactilares; en muchos casos los cuerpos no pudieron recuperarse, en general debido a una práctica administrativa de los cementerios de trasladar los restos óseos al osario transcurrido un periodo de tiempo variable tras su inhumación. Para la investigación del fenómeno, el EAAF desarrolló una base de datos forense de casos de lesa humanidad que recopila la información de cada persona desaparecida y testimonios de sobrevivientes.

Por las características de la represión a nivel regional, a través del Plan Cóndor, el EAAF también trabaja en casos de desaparición forzada en países del Cono Sur, ha realizado exhumaciones en Uruguay y Paraguay, compartiendo con esos países el banco de datos forense para cotejos genéticos. El banco se compone de muestras de ADN de cuerpos hallados de desaparecidos sin identificar y del ADN de familiares de personas desaparecidas. Estos dos universos se comparan de manera masiva.

El EAAF trata la información aportada por las familias de manera confidencial y su único objetivo es identificatorio. Los familiares pueden contactar a través de la línea de atención telefónica 0800 345 3236, e mail inciativa@eaaf.org o un formulario web.

El desarrollo y detalle del trabajo del EAAF en casos de lesa humanidad se puede conocer en detalle en el sitio web La Búsqueda, que reúne información sobre los métodos científicos y estrategias de investigación utilizados en las búsquedas, exhumaciones e identificaciones. El sitio contiene información estadística actualizada, visualización de datos de las personas identificadas y no identificadas, geolocalización de los lugares de búsqueda y hallazgo.

Para profundizar esa narrativa, mostrando la interrelación entre lugar y fecha de secuestro, centro de detención, hallazgo del cuerpo y su inhumación, el EAAF también publicó el sitio web Sector 134-Cementerio de Avellaneda.

Desapariciones en democracia

A partir de la experiencia adquirida en las investigaciones de casos de lesa humanidad, el EAAF comenzó a intervenir en casos de desapariciones en democracia ocurridas en Argentina. Este universo de casos implica contextos y períodos muy diversos. Violencia institucional, de género, narcocriminalidad son algunos de los contextos trabajados. En muchos de estos casos, la problemática común es la falta de una base de datos forense nacional que permita comparar sistemáticamente información de las personas fallecidas de identidad desconocida con aquella relativa a personas cuyo paradero es desconocido. Este tipo de bases aglutina tanto información genética como documental. Actualmente, la información de cada caso está dispersa en fiscalías y juzgados de todo el país. La intervención del EAAF busca subsanar esta falencia.

A través de acuerdos institucionales con gobiernos provinciales, cortes supremas y ministerios públicos (procuraciones y fiscalías), el EAAF recopila la información de casos y está construyendo una base de datos forense de desapariciones en democracia en Argentina. La base se nutre de causas judiciales, denuncias de familias, fuentes documentales gubernamentales, información recolectada por organizaciones civiles y relevamiento de información publicada en redes sociales y la prensa.

Por pedido de jueces, fiscales y familiares, el EAAF además participa como perito tanto oficial como de parte en investigaciones judiciales, tanto en casos de búsqueda de personas desaparecidas, como en casos de hallazgo de cuerpos sin identidad. De acuerdo a la particularidad de cada caso, el EAAF realiza distintos tipos de intervención: análisis de expedientes judiciales para construir hipótesis sobre lo ocurrido; investigación de fuentes documentales, revisión de dictámenes periciales, sumarios policiales, prensa, etc; entrevistas con familiares y testigos; búsqueda, recuperación, análisis genéticos y antropológicos, e identificación de cuerpos.

El EAAF también brinda capacitaciones dirigidas a fiscales, jueces, forenses y fuerzas de seguridad orientadas a fortalecer las intervenciones en causas de desapariciones y generar redes de trabajo. Además, colabora en la elaboración de protocolos y guías de actuación para la justicia y las fuerzas de seguridad.

Las familias de personas desaparecidas que quieran registrar su caso y aportar su muestra genética disponen de un teléfono gratuito para comunicarse 0800-345-3236, pueden escribir al correo electrónico casos@eaaf.org o llenar un formulario en línea con la información de su caso.