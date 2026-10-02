La Chola Poblete, el azote “marrón” que sacude el mundo del arte: “No soy una vendida, quiero ocupar museos y galerías”

La Chola Poblete tenía 18 años cuando sus tías le invitaron a pasar unos días en Madrid. Ella vivía en Mendoza, en Argentina, y visitar el Museo del Prado le hizo darse cuenta de qué era lo que quería ser: artista. “Venía de un lugar superhumilde, donde en ese momento ser gay o pensarse trans era lo peor del mundo. Llegar acá, conocer Chueca, ir a sus bares, ver a drag queens, travestis, personas no binaries, toda esa disidencia, me abrió otro mundo y volvía a casa mucho más plantada a tierra, y entendiendo quién quería ser”, recuerda en su reencuentro con la ciudad, en la que ahora disfruta de dos exposiciones sobre su obra: “Me genera piel de gallina sentir que cierro un ciclo”.

La Chola Poblete, considerada como una de las artistas latinoamericanas más importantes de su generación, combina en su trabajo pintura, escultura, instalación y performance.

A través de ellos confeccionó su propio lenguaje e iconografía, con los que interviene en los imaginarios históricos y contemporáneos para explorar las ambigüedades del relato del pasado. También critica la exotización de los pueblos originarios en el discurso actual. Y lo hace poniendo su propio cuerpo por delante cuando ha hecho falta.

Travesía Cuatro acoge su primera exhibición individual en una galería española, titulada Marrón Barroco, que podrá visitarse hasta el próximo 7 de noviembre. En ella se exponen obras de pintura y fotografía, incluidos sus característicos collages, que incluyen cartas de amor, una bandera de Palestina, y mensajes como “existo porque resisto”, “no se puede descolonizar sin despatriarcalizar”, “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja” y “pachamama, no los perdones porque saben lo que hacen”.

Por otro lado, La Casa Encendida exhibirá hasta el 10 de enero de 2027 Continentes como semillas, en la que la obra de La Chola Poblete se combina con la de Niño de Elche y Pedro G. Romero. Las prácticas de los tres artistas trazan nuevas lecturas de las historias coloniales y las formas de resistencia que atraviesan, combinando sonoridad, escultura, dibujo y performance. A través de ellas exploran los procesos de apropiación, borrado y transformación que configuraron identidades, cuerpos e imaginarios. “Siento que con ambas exposiciones estoy cerrando desde un lugar psicomágico la gran pregunta de quién quería ser”, reconoce la argentina.

Hacer lo que te dé “la gana” como seña de identidad

La versatilidad de La Chola Poblete se expande hasta por las paredes de la galería Travesía Cuatro, que pintó a propósito de su exposición, como si formaran igualmente parte de la muestra. “Siempre he sido una persona muy curiosa, y eso me ha llevado a ser lo que me ha dado la gana”, reconoce para describir cómo convirtió el “cliché de que el arte es libre y que cada uno puede hacer lo que quiera” como una seña de identidad de su arte. En sus inicios estuvo muy ligado a la performance, con su cuerpo como elemento central, a través del que respondía al “cuestionamiento identitario” que la atravesaba.

La artista cuenta que hubo un momento en el que se “cansó” de exhibirse, y entraron en juego los dibujos en los que actúa como una “recolectora”. “Me interesa mucho el under y la noche, porque siento que ahí he encontrado a las personas más increíbles, con historias increíbles”, comenta.

De ahí a que se haya “apropiado de las puertas de los baños y de las calles”, porque le permite “traer lo que es de la calle hacia dentro, para que las galerías e instituciones no sean tan expulsivas y no requieran tener a un espectador elitista, preparado y con herramientas de lo que es el arte, donde una pueda sentirse cerca”. Entre los elementos reconocibles de La Chola Poblete en sus collages están desde pegatinas de bandas de rock a piezas que cualquiera puede encontrar en una iglesia.

“Hackear” los museos

La argentina, que expuso en la Bienal de Venecia en 2024, sostiene que de venir del “under” y ser una artista “disruptiva”, le interesa “ir al choque y hablar desde una posición política y del activismo”, defendiendo que “es importante seguir ocupando espacios, y así como se habla de colonialismo, ir conquistando lugares”.

La Chola Poblete es consciente de que hay quien, “quizás algunas personas más anarco”, que piensen que es “una vendida”: “No lo soy. Pienso que si no ocupo yo galerías y museos, ¿quién lo hará? Finalmente, sigo siendo una artista travesti de Sudamérica. En una galería tengo el privilegio de ser una artista y que todo el mundo me lea y me festeje como artista. Pero luego, cuando salgo y voy al súper, soy una travesti y punto”.

El debate en torno a la descolonización de los museos es global y también local, desde que el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, prometiera trabajar en ello al comienzo de la legislatura. La Chola Poblete considera que este interés tiene que ver con una “cuestión de agenda, de querer ser más inclusivos, desarmados y deconstruidos”. La argentina ensancha las miras para, entendiendo esta posible apertura como una “oportunidad” para que cualquier persona disidente entre en estos espacios, ha de aprovecharla para “hackear esa institución y mantener el mensaje que tiene en la calle”.

“Hay que inventarse un código, un camuflaje para poder seguir habitando estos lugares. Porque finalmente, si no estamos ahí, siempre vamos a quedarnos donde quieren que estemos, en el lugar de lo marginal”, reivindica.

“La derecha está arrasando con todo”

La Chola Poblete vive en Buenos Aires, donde asegura que lo que se está “viendo y viviendo es aterrador”: “Hay un claro mensaje de odio hacia el sector popular, hacia las disidencias. Un mensaje transfóbico y homofóbico, peor también hay un recorte, un borramiento de lo que es la clase media y ahora solo puede verse a ricos y a pobres”.

La artista pone como ejemplo el caso de su madre y su hermana, que trabajan ambas como empleadas domésticas, y cobran 225 dólares al mes. “Así no se puede vivir”, zanja. Ella intenta ayudarlas económicamente cuando puede, pero sabe que es una situación excepcional que muchas otras personas no pueden llevar a cabo.

Habla por ella misma al reconocer que mucha de la gente que emigra lo hace con “el sueño de una nueva oportunidad”, en parte para poder “juntar plata que enviar a sus familiares y que puedan tener una vida más confortable, pero la derecha está arrasando con todo, y no solamente en estas cuestiones vitales, sino desde un lugar ideológico”: “Hay una generación que no tiene mucha conciencia del pasado y eso es muy fuerte”. Borrados, falta de información, incluso de legado, que ella intenta paliar, recrear, reconstruir y reinventar, con su arte.