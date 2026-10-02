ATE escrachó a los jueces de la Corte Suprema por el fallo sobre la Ley de Tierras

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este jueves un escrache contra los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en San Martín de los Andes, Neuquén, en rechazo al reciente fallo del máximo tribunal vinculado con la Ley de Tierras.

La protesta se llevó a cabo frente al Hotel Le Village, ubicado en General Roca 816, donde los magistrados participaron de una reunión con jueces de Tribunales Orales Federales.

Trabajadores estatales se concentraron en el lugar para manifestar su rechazo a la decisión de la Corte y expresar, según planteó el sindicato, su reclamo “en defensa de las tierras y la soberanía nacional”.

“Estos tres tipos son unos cobardes, no los tenemos que dejar caminar por la calle. No los votó nadie y sin embargo están entregando la soberanía sobre la tierra que es de todos los argentinos”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El dirigente sindical vinculó la protesta con la decisión de la Corte que dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata relacionada con la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.

“Esta es la peor Corte Suprema que en democracia haya existido. Ponen en venta la Argentina y juegan para la Embajada de los Estados Unidos. Pisotean la voluntad popular expresada en las calles y representada en el Congreso que ya rechazó la extranjerización de las tierras”, sostuvo Aguiar.

El titular de ATE anticipó además que el sindicato pretende extender las protestas a otros lugares del país que visiten los magistrados. “Los trabajadores los vamos a declarar personas no gratas en todos los lugares del país que se les ocurra ir”, aseguró.

El fallo que originó la protesta

El escrache se produjo después de que la Corte Suprema revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737.

La norma, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellos un tope del 15 por ciento sobre el territorio nacional.

La Corte, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la ley. El tribunal consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había promovido la acción judicial, carecía de legitimación para hacerlo en esos términos.

Como consecuencia de la decisión, quedó sin efecto el fallo de la Cámara y volvió a tener vigencia el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras.

Ante las críticas, la Corte aclaró que su sentencia se limitó a una cuestión procesal y que no resolvió sobre la validez constitucional del régimen. También señaló que la cuestión de fondo podría volver a llegar al máximo tribunal a través de otras causas.

ATE cuestionó, en cambio, las consecuencias concretas de la resolución y sostuvo que favorecen la extranjerización de las tierras. Ese rechazo fue el eje de la protesta realizada este jueves en San Martín de los Andes.