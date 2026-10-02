Crisis política en España: Pedro Sánchez decidirá este fin de semana si adelanta las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estudia la posibilidad de convocar elecciones generales ante la enorme decepción que supuso el hecho de que PP, Vox y Junts hayan decidido tumbar los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. Sánchez tomará la decisión definitiva este fin de semana, según explicaron fuentes del Gobierno a elDiario.es.

Según pudo confirmar este medio, el jefe del Ejecutivo utilizó el Pleno del Congreso para mantener reuniones con sus ministros. Justo al final y, por sorpresa, Sánchez tomó la palabra antes de la votación lanzando una última súplica a los diputados de PP, Junts y Vox: “Hagan lo correcto o, si no, la historia los juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”.

En caso de que el Ejecutivo decida adelantar las elecciones, el propio Sánchez comunicaría su intención el lunes para su publicación en el Boletín Oficial del Estado del martes. Eso situaría la fecha de las elecciones en el 29 de noviembre. De no convocarse inmediatamente, podría ir a la semana siguiente coincidiendo con la fiesta de la Constitución (6 de diciembre), que cae en domingo.

El Ejecutivo había logrado el pasado martes suficientes garantías de que Junts aprobaría el primer decreto, el que incluye el grueso de las medidas de vivienda, como la protección frente a los desahucios. Sus siete votos eran imprescindibles ante la negativa de PP y Vox a apoyar la normativa. Pero, a última hora del jueves, esta formación política decidió por unanimidad en sus órganos directivos votar en contra, utilizando argumentos que, en ningún caso, y según el Gobierno, planteó durante la negociación. De hecho, el Ministerio de Vivienda aceptó e incluyó sus propuestas de incentivos fiscales a propietarios e inquilinos.

Pese a haber pactado con Vivienda el decreto principal, Junts entregó esta mañana otra propuesta al Gobierno pidiéndole que retirara los decretos, algo que no ocurrió. Desde la coalición transmitieron este jueves por la noche que dejarían que PP, Vox y Junts se “retratasen” en la votación del Congreso.

“Llegó la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana [por este viernes], su voto les retratará ante generaciones enteras”, escribió Sánchez ya pasada la medianoche. El Gobierno cree que lo ocurrido con las movilizaciones de vivienda puede ser un aglutinador de los partidos a la izquierda del PSOE, que era uno de los puntos más débiles para evitar un ejecutivo del PP con Vox.

Bustinduy: “Estamos listos para lo que sea”

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró que en Sumar estarán “listos para lo que sea”. Y explicó que el espacio va a acelerar el debate y reunirse este domingo “para estudiar el escenario”. La coalición entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns todavía no tiene marca oficial ni candidato para las elecciones.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, reclamó acelerar la proclamación de candidato y de la marca electoral de la candidatura conjunta. También recalcó que la reunión que tendrán el domingo los partidos del socio minoritario del Ejecutivo es “muy importante” y se tiene que confirmar cuanto antes el programa político.

Preguntada sobre un posible adelanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó en la Cadena Ser que habló con Sánchez, pero no quiso dar más detalles. “Como saben, esa misión le corresponde al presidente del Gobierno. He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta”, afirmó Díaz, que no se pronunció sobre si ella apoya ese posible adelanto de las elecciones generales. “No voy a desvelar las conversaciones”, insistió.

“Lo que me parecería bien es que arreglemos el problema fundamental de nuestro país, que es la vivienda”, respondió a si le parecería bien adelantar los comicios. “La política es muy importante para la gente, merece la pena”, afirmó Díaz. La vicepresidenta segunda destacó que el Gobierno ya había negociado con Junts el decreto de vivienda, y condenó que el partido pueda votar en contra este jueves y tumbar toda la regulación. “Van a golpear a cinco millones de personas”, denunció Yolanda Díaz, sobre las personas a las que les podrán subir el alquiler sin la prórroga de dos años aprobada, así como “echar a la gente de sus casas”, al decaer el escudo antidesahucios.