Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y referente de la primera generación del rock nacional

Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y uno de los músicos que protagonizaron los años fundacionales del rock argentino, murió este viernes 2 de octubre a los 76 años. El fallecimiento se produjo a las 6:43 y fue confirmado por su hija María Victoria, también cantante.

Guitarrista, violinista, compositor y cantante, Soulé desarrolló una carrera de casi seis décadas y dejó su marca tanto al frente de Vox Dei como en sus distintos proyectos solistas. Su nombre quedó ligado especialmente a “Presente (El momento en que estás)”, una de las canciones emblemáticas del rock nacional, y a La Biblia, la obra conceptual que el grupo publicó en 1971.

La noticia de su muerte se conoció pocas semanas después de que el músico anunciara una pausa en su actividad debido a un problema de salud. Soulé había decidido entonces suspender sus compromisos y mantenerse alejado de los escenarios, sin brindar detalles sobre su estado y con un pedido de privacidad para atravesar ese momento junto a su familia.

A mediados de septiembre había manifestado su deseo de recuperarse para poder retomar las presentaciones. Tras conocerse su situación, músicos como Guillermo Vadalá, Carca y Fabián “Zorrito” Quintiero le habían expresado públicamente su acompañamiento.

De Vox Dei a La Biblia

Nacido en Quilmes, Soulé formó parte de la generación que, durante la segunda mitad de la década de 1960, comenzó a construir una identidad propia para el rock hecho en la Argentina. En 1967 fundó junto con Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy el grupo Mach 4, que inicialmente interpretaba canciones en inglés y poco después adoptó el nombre de Vox Dei.

La banda comenzó entonces a escribir sus propias composiciones en castellano y en 1970 editó su primer disco, Caliente. Allí apareció “Presente (El momento en que estás)”, compuesta por Soulé y convertida con el paso de los años en una de las canciones más reconocibles de aquella primera etapa del rock argentino.

Solo un año después llegó el trabajo que terminaría de colocar a Vox Dei en un lugar singular dentro de esa historia. La Biblia, publicada en 1971, trasladó distintos episodios de las Sagradas Escrituras al lenguaje del rock en una obra conceptual en la que Soulé tuvo un papel decisivo.

Después de la salida de Godoy, Vox Dei continuó como trío y atravesó una etapa de intensa producción. En esos años aparecieron discos como Jeremías, pies de plomo, La nave infernal, Es una nube, no hay duda y Vox Dei para Vox Dei.

Una trayectoria de casi seis décadas

A mediados de los años 70, Soulé comenzó a alternar su participación en Vox Dei con una carrera propia. Su primer trabajo solista fue Vuelta a casa, al que seguirían otros proyectos mientras su relación con la banda atravesaba diferentes separaciones y regresos.

Tras la disolución de Vox Dei en 1981, publicó Romances de gesta en 1982, un álbum inspirado en la figura del Cid Campeador. La banda volvió a reunirse en 1986 con Soulé, Quiroga y Basoalto para presentar nuevamente La Biblia y dos años después esa formación editó Tengo razones para seguir.

En las décadas siguientes, Soulé continuó su recorrido por fuera de Vox Dei con proyectos como Dolmen y La Bestia Emplumada, además de regresar en distintas oportunidades a las canciones que había creado con el grupo.

Su obra estuvo atravesada por el rock, la literatura y las referencias espirituales, pero fueron sobre todo “Presente” y La Biblia las que quedaron como marcas de una época y de una banda que participó de la construcción del rock argentino desde sus primeros años. Con la muerte de Soulé desaparece uno de los protagonistas de aquella generación que, a fines de los años 60, comenzó a hacer del rock en castellano un lenguaje propio.

Con información de la agencia NA