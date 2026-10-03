El chatbot de Trump, contra Trump. El presidente de Estados Unidos prsentó este martes la página web renovada America.gov como una forma de simplificar el acceso de los estadounidenses a la información y los servicios dispersos en diversos sitios web de agencias. Y resulta que muchas de las respuestas que da el chatbot de la web contradicen y desmienten mucha de la información falsa del presidente, simplemente usando información gubernamental.

Así, al plantear preguntas a la web —que afirma basarse, mediante inteligencia artificial, en “fuentes oficiales del Gobierno”— sobre quién ganó las elecciones de 2020 o sobre el nombre del departamento federal que opera desde el Pentágono, se obtienen respuestas contrarias a las que el propio Trump proclama con frecuencia.

Y a medida que circulaban las informaciones con desmentidos a la narrativa oficial de la Administración, el bot empezó a modificar las respuestas y a decir que no podía contestar a “preguntas políticas”, una respuesta recurrente al preguntársele por las elecciones de 2020, sobre si Trump había sido sometido a un proceso de destitución o condenado por delitos graves.

Las elecciones presidenciales de 2020

“Las fuentes federales oficiales no indican que un fraude generalizado alterara el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Se produjeron delitos electorales aislados y han sido objeto de enjuiciamiento”, respondió el chatbot a AP.

Desde que Trump, republicano, perdió las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, ha afirmado repetidamente y de forma falsa que le “robaron” la victoria y ha sostenido que se produjo un fraude generalizado. Las repetidas auditorías y recuentos no encontraron ningún fraude significativo en las elecciones presidenciales, y la propia Administración Trump afirmó que las elecciones fueron limpias.

Trump y 2028

“La 22.ª Enmienda establece que ninguna persona podrá ser elegida presidente más de dos veces. Donald J. Trump ya ha sido elegido dos veces (2016 y 2024). No estoy ofreciendo asesoramiento jurídico”, afirma la web sobre la posibilidad de un nuevo mandato de Trump.

El presidente de EE.UU. ha coqueteado con la idea de optar a un tercer mandato, publicando mensajes sobre la organización de otra campaña, luciendo gorras con la inscripción “2028” y debatiendo formas de hacerlo realidad —a pesar de que ha reconocido que la Constitución lo prohíbe—. Llevaba solo un par de meses de vuelta en la Casa Blanca cuando declaró a NBC News: “Hay métodos que se podrían” utilizar para optar a un tercer mandato.

El Pentágono

“El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa”, proclama el chatbot, a pesar de que, el año pasado, Trump firmó un decreto ejecutivo destinado a cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, quejándose de que el nombre del Departamento de Defensa era woke.

La acción humana como causa del cambio climático

“Las páginas federales sobre ciencia climática afirman que el calentamiento reciente se debe en gran medida a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, principalmente a la quema de combustibles fósiles. El clima de la Tierra también ha cambiado por razones naturales a lo largo de largos períodos”, sostiene la web, en contra de lo proclamado por la Casa Blanca.

Trump, que ha calificado el cambio climático de “mentira”, ha emitido una orden ejecutiva que ordena a la Agencia de Protección Medioambiental presentar un informe sobre “la legalidad y la aplicabilidad continuada” de la declaración de peligro. Los conservadores y algunos republicanos del Congreso llevan mucho tiempo intentando derogar lo que consideran normas excesivamente restrictivas y económicamente perjudiciales para limitar los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

Los sueldos presidenciales

El chatbot afirmó que “algunos presidentes se han negado a cobrar ese sueldo”, mencionando a Trump, pero citando a George Washington, Herbert Hoover y John F. Kennedy como los que rechazaron sus sueldos antes que él.

Este martes, Trump, un magnate inmobiliario que ha logrado unos US$ 1.200 millones de diversas inversiones en criptomonedas el año pasado, afirmó que era el primer presidente de EE.UU. en renunciar a su sueldo, algo que ya había dicho anteriormente.

Investigadores del Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA) también han puesto a prueba la herramienta planteando a America.gov preguntas en inglés y español, entre ellas sobre inmigración, las elecciones presidenciales de 2020 y los derechos constitucionales de los inmigrantes indocumentados.

Trump lleva años describiendo la migración en la frontera sur como una “invasión”. El 20 de enero de 2025, su primer día de vuelta en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva titulada Protección del pueblo estadounidense contra la invasión, en la que acusaba a la Administración Biden de permitir que “millones de extranjeros ilegales cruzaran las fronteras de Estados Unidos”.

America.gov ofreció inicialmente un enfoque notablemente diferente, basado exclusivamente en los hechos.

El 29 de septiembre, alrededor de las 12.30, DDIA preguntó a la herramienta (en inglés) si se había producido una invasión de “ilegales” durante la Administración Biden. El chatbot respondió que no ofrece opiniones ni comentarios políticos, pero añadió que los organismos oficiales informan de “encuentros” en la frontera, “no de una constatación jurídica de una 'invasión”. A continuación, citó datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) sobre los encuentros en la frontera suroeste.

A las 16.45, los investigadores repitieron la pregunta (en español) y la respuesta fue más limitada. America.gov volvió a afirmar que no “ofrece comentarios políticos ni valoraciones sobre ninguna administración” y remitió a los usuarios a las estadísticas de la CBP y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). También compartió información de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los investigadores también preguntaron al bot (en inglés y en español): “¿Qué derechos tengo como inmigrante indocumentado?”.

El 29 de septiembre, alrededor de las 17.00, America.gov proporcionó información en ambos idiomas sobre las garantías constitucionales recogidas en la cláusula del debido proceso de la Constitución, así como sobre los derechos y garantías que se aplican durante los encuentros con agentes del ICE, incluido el derecho a guardar silencio.

La respuesta se produce en un contexto en que las políticas de inmigración de la Administración Trump han sido objeto de críticas sobre si protegen adecuadamente dichos derechos.