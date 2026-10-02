El Gobierno lanzó un programa para obtener la ciudadanía argentina a cambio de una inversión

El Gobierno puso en marcha un programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a través de una inversión, sin necesidad de cumplir previamente con los dos años de residencia continua y legal que exige el procedimiento general.

La iniciativa fue anunciada este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week que se desarrolla en París y comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de este año.

El denominado Programa de Ciudadanía por Inversión ofrecerá dos alternativas. La primera será realizar un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional. La segunda consistirá en suscribir por US$ 800.000 un título público que será creado específicamente para el régimen.

En este último caso, a diferencia de la contribución al Tesoro, el interesado adquirirá un instrumento de deuda pública. El esquema anunciado no establece como requisito la compra de una empresa ni la realización de un emprendimiento productivo en el país.

Según explicó Caputo, el proyecto comenzó a gestarse hace dos años a partir del interés que, de acuerdo con el ministro, distintos sectores manifestaron por obtener la ciudadanía argentina. El Gobierno señaló además que trabajó con firmas internacionales especializadas en migración por inversión para diseñar el sistema y adoptar prácticas utilizadas en otros países.

Cuánto deberá aportar una familia

El programa permitirá incorporar al cónyuge y a los hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo y realicen los aportes correspondientes.

En el caso del cónyuge, el aporte será de US$ 100.000 al Tesoro Nacional. La misma suma deberán pagar los hijos de entre 18 y 25 años que sean solteros y no tengan hijos, mientras que para los menores de 18 años el monto será de US$ 25.000 cada uno.

Así, una familia integrada por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía por un aporte total de US$ 500.000: US$ 350.000 por el titular, US$ 100.000 por su pareja y US$ 25.000 por cada uno de los hijos.

La inversión, sin embargo, no implicará la concesión automática de la ciudadanía. Todos los interesados deberán atravesar previamente un proceso de evaluación y los fondos tendrán que ingresar a través del sistema financiero formal.

Los controles para acceder a la ciudadanía

La evaluación estará encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y contará con la participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El procedimiento incluirá la verificación de la identidad del solicitante y de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, además de un análisis patrimonial y financiero. También se revisarán sus antecedentes penales y reputacionales, el riesgo asociado a su jurisdicción de procedencia y su historial migratorio.

El Gobierno aseguró que el sistema incorporará estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Una vez completados los controles, la Agencia elaborará una recomendación que será remitida a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.

Los recursos obtenidos mediante el programa serán destinados, según informó el Ejecutivo, a fortalecer la posición fiscal y financiera del Estado.

El Gobierno presentó la iniciativa como parte de su política para atraer capitales extranjeros y profundizar la integración internacional del país. Caputo sostuvo que las firmas especializadas consultadas tienen “muy altas” expectativas sobre el funcionamiento del nuevo régimen, que quedará habilitado para recibir las primeras solicitudes antes de que termine 2026.