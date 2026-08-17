Milei reapareció en el acto por San Martín y dijo que “la libertad se enfrenta a enemigos internos y externos”

Javier Milei reapareció este lunes después de diez días sin actividad pública y eligió el acto por el aniversario de la muerte de José de San Martín para volver a escena. En un discurso de poco más de quince minutos, habló de los enemigos de la libertad, defendió el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y vinculó la seguridad interior con la defensa de su proyecto político.

“Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos”, afirmó. Entre los externos mencionó a las potencias que, según dijo, utilizan herramientas cada vez más sofisticadas para defender sus intereses. Sobre los internos no dio nombres, aunque cuestionó a quienes, según su interpretación, atacan las ideas, creencias y valores de la sociedad.

También apuntó contra quienes justifican el robo por la necesidad económica de los pobres o por la necesidad fiscal del Estado. “Ellos nos quieren hacer creer que el pecado es justo y la justicia es pecado”, sostuvo.

También defendió el papel de las Fuerzas Armadas. Afirmó que durante años fueron “demonizadas y desfinanciadas” y consideró que ese proceso fue equivocado. Los datos oficiales muestran, sin embargo, una caída del gasto de Defensa en relación con el PBI durante su gestión.

La última aparición pública de Milei había sido el 7 de agosto en Cali, durante la asunción del presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Desde su regreso al país, al día siguiente, no había concurrido a la Casa Rosada, brindado entrevistas, publicado en redes sociales ni participado de actividades oficiales difundidas públicamente.

Este lunes llegó al Monumento al Libertador pasadas las 14.30, dejó una ofrenda floral a los pies de la estatua y habló frente a su Gabinete, los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y las autoridades de las fuerzas de seguridad.

Defensa y seguridad

Según el Informe de Seguimiento de la Ejecución Físico-Financiera de la Oficina Nacional de Presupuesto, el gasto de la función Defensa pasó del 0,33% del PBI en 2023 al 0,31% en 2024 y cerró 2025 en 0,28%, el nivel más bajo en cuatro años. El mismo informe señala una tendencia decreciente desde 2023.

El Presupuesto 2026 también eliminó el piso legal destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas a través del FONDEF. En mayo, una decisión administrativa recortó cerca de $49.000 millones de las partidas de Defensa, una semana después de que el Gobierno anunciara el Plan ARMA para la modernización militar.

En tanto, entre el 75% y el 85% del presupuesto de cada fuerza está destinado al pago de salarios.

Milei también se refirió a la seguridad interior. “El mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza”, afirmó. Y agregó que defender la libertad implica “oponerse con toda la fuerza pública a los criminales”.

San Martín y su modelo

El presidente utilizó buena parte de su discurso para vincular la figura de San Martín con su programa de Gobierno. Recordó la frase “seamos libres, que lo demás no importa nada” y sostuvo que la verdadera medida de un libertador “no está en cuando toma las armas, sino en cuando las suelta”.

Después trasladó esa lectura al presente. “Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar, fuimos perdiendo nuestra libertad para emprender”, dijo. Según Milei, esas libertades se perdieron como consecuencia de la expansión del Estado.

También recordó que San Martín murió “ignorado por el país al que le dio todo” y utilizó esa referencia para cuestionar el reconocimiento tardío a quienes, según su visión, hicieron aportes al país.

Hacia el final, volvió a defender su programa económico y cuestionó un eventual regreso al modelo anterior. “Si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente”, afirmó. “Hoy no tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce”.

La reaparición ocurrió mientras el gobierno intenta recomponer su relación con el PRO después de los últimos reveses legislativos en el Senado. Karina Milei retomó el diálogo con Mauricio Macri y comenzó a funcionar una mesa de trabajo quincenal con dirigentes de ambos espacios.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había encabezado tres horas antes su propio homenaje a San Martín en la misma plaza y permaneció durante el acto nacional.

Milei tiene previstas dos nuevas apariciones públicas esta semana. El jueves 20 participará de la 23ª edición del Council of the Americas en el Alvear Palace Hotel, junto a Caputo, Quirno, Sturzenegger, Santilli y Jorge Macri. El viernes 21 viajará a Rosario para el acto por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio, su tercera presencia consecutiva en esa celebración.