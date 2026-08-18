La Justicia busca esclarecer el asesinato del rapero Tupac Shakur hace 30 años

El juicio contra Duane 'Keffe D' Davis, señalado por la Fiscalía como organizador del asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996, arrancó este lunes en Las Vegas con la presentación de pruebas en su contra, entre las que se incluyen una grabación policial y un libro de memorias escrito por el propio acusado.

Davis, de 63 años, es el único acusado en el caso y enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, facilitar o ayudar a una banda criminal en la muerte de Shakur, considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos.

Shakur tenía 25 años cuando recibió varios disparos mientras viajaba en un automóvil con su amigo y fundador del sello Death Row, Marion 'Suge' Knight, en Las Vegas.

La Fiscalía del condado de Clark (Nevada) inició la presentación desvelando partes de una grabación de Davis en una conversación con la policía en 2008, en la que acepta que viajaba en un vehículo con sus amigos y vio a Shakur como pasajero en un BMW asomándose por la ventana.

La Fiscalía también utilizará como prueba las memorias que Davis publicó en 2019, cuando concedió numerosas entrevistas para promocionar el libro, titulado Compton Street Legend. El acusado habló sobre el papel de la pandilla Crips en la muerte de Shakur y se describió a sí mismo como “uno de los pocos testigos presenciales vivos del asesinato de Tupac”.

El primer testigo llamado por la Fiscalía fue Garry Dale, un policía de Las Vegas que acompañó a Shakur en la ambulancia tras resultar herido la noche del 7 de septiembre, tras acudir a una pelea de Mike Tyson. Dale contó que acompañó a Shakur hasta el hospital y que, durante el trayecto, le preguntó quién le había disparado. Según su relato, el rapero respondió que no lo sabía, pero añadió: “Nosotros nos encargaremos de eso”.

Por su parte, la defensa de Davis aseguró que la Fiscalía carece de pruebas contundentes para demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable, y se basa en las propias declaraciones del acusado, que ha dicho que sus memorias parten de la ficción.

Nacido para dejar huella

La historia de Tupac Shakur estuvo marcada desde la cuna por el activismo: su madre, Afeni Shakur, militante de las Panteras Negras, fue absuelta del caso de conspiración Panther 21 estando embarazada de él. Lo nombró en homenaje al líder indígena peruano Túpac Amaru II, ejecutado por rebelarse contra el dominio colonial español.

Aunque nació en Nueva York en 1971, el autor de California Love se convirtió en uno de los máximos exponentes del hip hop de la Costa Oeste de EE.UU. Se formó en teatro, poesía y ballet en Maryland, pero las dificultades económicas familiares lo llevaron, en 1988, al área de la Bahía de San Francisco, en donde se adentró de lleno en la escena de California, primero como bailarín y después como rapero del grupo Digital Underground, con quienes debutó.

A finales de los 80, la Costa Oeste se consolidó como una fuerza propia dentro de la industria del hip hop de la mano del gangsta rap, un subgénero centrado en narrar de forma cruda y sin filtros, los estilos de vida, la cultura y las realidades de las pandillas y los vecindarios marginales de Los Ángeles.

En ese ambiente, Shakur encontró un espacio para reinventarse: lanzó en 1991 su primer álbum en solitario, 2Pacalypse Now, y dos años después consolidó su carrera como solista con Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.. Nunca abandonó del todo la conciencia social en su música; sin embargo, fue adoptando los códigos del gangsta rap. En 1995 se volcó en este estilo al firmar con Death Row Records, el sello de Suge Knight. Shakur destacó por su capacidad para fusionar la vulnerabilidad emocional, la crítica política y la crudeza del gangsta rap.

Marcó un hito con All Eyez on Me, considerado el primer álbum doble de hip hop de un artista en solitario, y, pese a su corta vida —falleció con 25 años—, se consolidó como uno de los raperos más prolíficos de su generación, con una obra que siguió creciendo después de su muerte.

Enfrentamiento entre costas

La rivalidad de costas se personificó, sobre todo, en el enfrentamiento entre Shakur y su antiguo amigo The Notorious B.I.G., estandarte de Bad Boy Records, de Sean 'Diddy' Combs, en Nueva York, cuyo sello solía emplear como seguridad a miembros de la pandilla de los Crips.

La amistad se rompió en 1994, después de que Shakur sobreviviera a un tiroteo en un estudio de grabación neoyorquino y acusara públicamente a Biggie y Combs, algo que ambos siempre negaron. La disputa escaló en 1996 con Hit 'Em Up, un tema en el que Shakur atacaba directamente a Biggie, y que se convirtió en la banda sonora de una contienda que terminaría por marcar su propio destino: apenas unos meses después, el 7 de septiembre de ese año, murió baleado en Las Vegas.

La investigación por la muerte de Shakur quedó estancada durante años. Orlando Anderson, sobrino de Davis y señalado como el presunto tirador, murió en 1998 en un tiroteo no relacionado, sin haber sido nunca acusado formalmente.

Pero la indagación cobró un nuevo impulso a raíz de las propias palabras del hoy acusado, quien habló abiertamente de su papel en el crimen, primero en entrevistas y después en su libro de memorias.

Con información de la agencia EFE