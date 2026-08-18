Tras el boicot a billeteras virtuales por las tasas a los créditos, movimientos sociales protestan frente a Mercado Libre

El movimiento social y político Libres del Sur lleró a cabo este lunes a un boicot contra Mercado Libre, la plataforma Marcos Galperín, en una medida que consistió en no utilizar todos los servicios de la compañía, como la plataforma de compra y venta de productos, Mercado Pago ni Mercado Crédito durante 24 horas. Para continuar con las medidas de protesta, este martes se concentran frente a las puertas de las oficinas de la plataforma, en el barrio porteño de Saavedra, “a manifestar nuestro descontento con las tasas usurarias que viene cobrando Mercado Libre, con tasas de interés de hasta el 1300%”.

“Esta situación genera niveles altísimos de morosidad que afectan al conjunto de trabajadores, jubilados y ciudadanos en general. En el día de ayer realizamos el primer boicot por 24 horas contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito. El balance es muy satisfactorio porque pusimos en agenda esta problemática con una medida ciudadana, consciente y organizada”. expresaron desde Libres del Sur en un comunicado.

Desde el movimiento social, aseguraron no estar “en contra de la empresa en sí, ni tampoco en contra de que cobre intereses por los préstamos otorgados, pero queremos tasas razonables, acordes a la inflación anual de este año”, al tiempo que exigieron “la refinanciación y devolución de los intereses exorbitantes cobrados hasta el momento. Ratificamos que el ajuste de Milei es una pistola en la cabeza de nuestro pueblo”, remarcaron.

De acuerdo al comunicado, apuntan al mandatario libertario: “Nos somete a un ajuste terrible. Habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar sus tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 40 veces la inflación anual. Desde que Milei asumió, se redujo el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, sin contar los más de 300.000 despidos que hubo en todo el país. Los servicios públicos (luz, gas, telecomunicaciones, agua) aumentaron muchísimo más que la inflación. Eliminó la Ley de Alquileres y los aumentos duplicaron la inflación, además cada tres meses. Esos son los motivos del endeudamiento familiar de millones de compatriotas”, detallaron.

Asimismo, en el escrito que lleva la firma de Silvia Saravia, lider de Libres del Sur, apuntaron a Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros que “se enriquecieron sometiendo con intereses usureros a quienes menos tienen. No es 'algo entre privados', como dicen Milei y Caputo. Es un plan deliberado para trasladar ingresos hacia los que más tienen. Basta de robarle al pueblo. Los superricos (Elon Musk, Peter Thiel, Joe Lewis, Marcos Galperín) vienen por nuestra patria, para chuparle la sangre a nuestro pueblo”, concluyeron.