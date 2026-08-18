Los docentes vuelven al paro universitario en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento

Federaciones docentes realizarán esta semana un nuevo paro universitario para exigirle al Gobierno Nacional que aplique, de manera “inmediata”, la Ley de Financiamiento ya sancionada por el Congreso.

Esta medida de fuerza, impulsada principalmente por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), comprenderá desde el martes 18 hasta el sábado 22, en todas sus facultades, aunque la adhesión dependerá de cada cátedra.

Por su parte, las autoridades informaron que los edificios de todas sus facultades permanecerán abiertos.

Si bien los motivos del reclamo continúan fundamentados en la aplicación total de la Ley de Financiamiento Universitario, también denuncian una pérdida del poder adquisitivo en los salarios docentes y no docentes y exigen la actualización de los presupuestos para hospitales y becas universitarias.

“El Gobierno mantiene la deuda y los trabajadores de las universidades nacionales el plan de lucha. El miércoles 5 de agosto, el congreso de la Conadu Histórica votó la continuidad del plan de lucha con paro nacional durante esta semana. La asamblea de AGD UBA lo llevó como mandato, entendiendo la perspectiva de un paro por tiempo indeterminado, hasta que el Gobierno de (Javier) Milei pague toda la deuda, y con una nueva marcha nacional”, manifestaron desde AGD-UBA.

Las federaciones universitarias indicaron que, a partir del cobro del salario de julio en el mes de agosto, los trabajadores docentes y no docentes constataron que el Gobierno sigue incumpliendo con la Ley, cuando la recomposición salarial adeudada asciende a 31.2%, sin sumar el retroactivo desde que la ley está vigente y “que también siguen reclamando”.

Una de las últimas asambleas de AGD rechazó la firma de “semejante entrega”, porque entendió que el aumento ofrecido “era menos de la mitad de lo que les adeudan”, pero también porque le daba una herramienta al Gobierno “para seguir dilatando el cumplimiento de la ley y especialmente de la cautelar”.

“Mientras las patronales, como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y algunas federaciones salen a celebrar el fallo, en los hechos, seguimos sin cobrar lo que nos corresponde por ley. Claro está que estas novedades también son el argumento para frenar cualquier intento de lucha por parte de los trabajadores universitarios”, concluyeron desde AGD-UBA.

El comunicado de los docentes

¿En qué situación estamos en el comienzo de este nuevo cuatrimestre?

A partir del cobro del salario de julio en el mes de agosto, los trabajadores de las UUNN constatamos una vez más que el gobierno sigue incumplimiento con la Ley de financiamiento universitario (LFU).

Luego del acta del 10 de junio, que rectores y la mayoría de las federaciones docentes y no docentes le firmaron al gobierno, y de conocerse la inflación de julio, la recomposición salarial adeudada asciende a 31.2% sin sumar el retroactivo desde que la ley está vigente y que también seguimos reclamando. El aumento posterior al acta y que impactó en el salario básico de mayo así como en el aguinaldo -cobrándose en julio- fue tan solo del 21,3%. Una asamblea masiva de AGD rechazó la firma de semejante entrega, entendiendo que el aumento ofrecido era menos de la mitad de lo que nos adeudan pero también porque le daba una herramienta al gobierno para seguir dilatando el cumplimiento de la ley y especialmente de la cautelar.

El mandato de rechazo fue llevado al congreso de la CONADUH (11 de junio), donde se impuso por amplia mayoría la no firma por parte de nuestra federación (64 a 36) muy a pesar de que varios miembros de la conducción por mayoría, defendieron el acuerdo. La bronca de la docencia recorría y recorre el país.

El gobierno, por supuesto, aprovechó la firma del 10/06 para intentar dar de baja a la cautelar. Sin embargo, la Corte desestimó el recurso y la dejó firme. Cabe destacar que, a pesar de eso, el Juez Cormick la mantiene suspendida. Cormick debe ordenar al PEN la inmediata ejecución de la medida cautelar. Sin esa orden, en los hechos la cautelar continúa en suspenso y los artículos 5 y 6 de la LFU, sin aplicarse. Durante la primera semana de agosto se conoció un nuevo fallo del Contencioso Administrativo (Sala III) por el cual se la vuelve a ratificar desestimando la suspensión. Todo este laberinto jurídico le da oxígeno al gobierno para seguir maniobrando y por lo tanto, mantener la pérdida de nuestros salarios , muchos de los cuales están por debajo de la línea de pobreza. Es más, muy a pesar del acta del 10 de junio que, con el argumento de la emergencia firmó el CIN, aún no fueron girados los fondos para el funcionamiento de las Universidades ni el aumento para las becas estudiantiles. Mientras las patronales (CIN) y algunas federaciones salen a celebrar el fallo, en los hechos seguimos sin cobrar lo que nos corresponde por ley. Claro está que estas novedades también son el argumento para frenar cualquier intento de lucha por parte de los trabajadores universitarios.

Si el gobierno tuvo que ceder ese miserable 21,3% de julio + 3% de octubre es porque los trabajadores pusimos el cuerpo durante estos dos años y medio. Incluso, a pesar del Frente sindical universitario que no tuvo ni tiene un Plan de lucha unificado y sistemático. Todo lo contrario: fue desacoplado y encolumnado detrás de las decisiones de nuestras patronales, los rectores. Sin embargo, el conflicto sigue abierto.

Que se aplique ya la Ley

Para eso tenemos que retomar el plan de lucha. Sabemos que estamos viviendo una ofensiva como nunca antes habíamos sufrido por parte de un gobierno que viene a arrasar con la universidad, la ciencia y tecnología públicas; que no sólo aplica el vaciamiento y ahogo presupuestario sino que pretende su privatización y mercantilización y por eso nos llama terroristas disfrazados . Repudiamos de plano esas expresiones. Pero también sabemos que contamos con la fuerza de un movimiento que viene dando pelea desde hace más de dos años, y con el apoyo de toda la población. Por eso podemos enfrentarlo.

Desde AGD UBA convocamos a realizar asambleas, reuniones, volanteadas, debates con nuestros estudiantes y compañeros no docentes, en todos los lugares de trabajo para organizar una férrea semana de paro desde el martes 18 al sábado 22, como primer paso de medidas que deben tener continuidad para que el gobierno pague lo que nos debe. Vayamos también por una nueva marcha en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología.