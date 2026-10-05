Milei vuelve a llamar “zurdo comunista” a Lula y ya tiene en agenda un encuentro en EE.UU. con el hermano de Bolsonaro

Javier Milei volvió a cargar contra Luiz Inácio Lula da Silva después de la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Este lunes, a la mañana, el Presidente publicó un mensaje en X citando un posteo del economista Pablo Spyer sobre la reacción de los mercados: “DE MANUAL...!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas... Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. MAGA!”.

El mensaje llegó pocas horas después del que publicó el domingo, cuando todavía se contaban los votos. En ese posteo felicitó a Flávio Bolsonaro “por esta histórica elección ante el comunista de Lula” y escribió que “la libertad avanza en Brasil”. Lo acompañó con una foto junto al senador del Partido Liberal, delante de un estandarte con la frase “La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”. En ese mismo texto le propuso “empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”.

Con el escrutinio completo, Flávio Bolsonaro sacó el 47,03% de los votos válidos y Lula, el 45,16%, así que los dos van a disputar la segunda vuelta el 25 de octubre. Después del resultado, el fondo iShares MSCI Brazil, que cotiza en Wall Street, subió cerca de 12% y las acciones de Petrobras alrededor de 10%.

En medio de esa campaña al balotaje, Milei va a volver a mostrarse con la familia Bolsonaro. El 14 de octubre va a ser el invitado de honor de la Hispanic Heritage Gala, en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington, organizada por la pareja de influencers trumpistas Gaby WallStreet y Tony Delgado. Entre los invitados especiales está confirmado Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Eduardo se instaló en Estados Unidos en 2025 y desde ahí promovió ante el gobierno de Donald Trump las sanciones contra Brasil y contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. El evento va a ser once días antes del balotaje.

El canciller Pablo Quirno también habló del resultado y puso en duda que Lula vaya a presentarse a la segunda vuelta. En una entrevista en LN+, dijo que la composición del nuevo Congreso brasileño “le daría a Bolsonaro una mayoría” y “hace que sea mucho más difícil de revertir el resultado”. Después agregó: “Esta noche, Lula debe estar pensando: '¿Me quiero meter en este baile? ¿Va a haber segunda vuelta?'”. Y siguió: “Es una pregunta que me hago porque los candidatos que siguen a los dos primeros son todos favorables a Bolsonaro. Entonces, ¿le va a regalar el triunfo contundente?”. El canciller sostuvo además que el resultado “ratifica la influencia global y regional del presidente Milei” y que el Gobierno “no mezcla las diferencias políticas de un proceso electoral con las definiciones institucionales”.

Lula, por su parte, ya había confirmado que va a competir. La misma noche del domingo, en un discurso en San Pablo, calificó el resultado como “inesperado”, anunció que “desde mañana (por este lunes) empieza una nueva campaña entre dos proyectos” y convocó a votar a los brasileños que no fueron a las urnas.

La relación entre los dos gobiernos viene deteriorada desde hace casi tres años. Durante la campaña de 2023, Milei llamó “corrupto” y “comunista” a Lula, que después no viajó a su asunción. En julio de este año, Milei viajó a San Pablo al lanzamiento de la candidatura de Flávio. En la última semana volvió a llamar “ladrón” a Lula.

Después de los reiterados insultos de Milei, el gobierno de Lula bajó la relación al nivel de encargados de negocios: el embajador brasileño Julio Bitelli volvió a Brasilia y el argentino Daniel Raimondi regresó a Buenos Aires. Quirno, además, prohibió a los diplomáticos argentinos ir a la recepción por la fiesta nacional en la embajada de Brasil.