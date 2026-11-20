El veredicto del juicio contra el cantante Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el crimen de Cristian “Gringo” Maximiliano Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se conocerá este viernes y la defensa del músico, que no asistirá a la audiencia, pidió que "prime la cordura".

Álvarez no participará de la jornada porque el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires no autorizó el traslado desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar, debido a que, cuando se acercó a declarar, se confirmó que consumió cocaína dentro del edificio judicial, interrumpiendo así el tratamiento obligatorio impuesto.

"No quieren hacerse cargo de la responsabilidad de sacarlo de la internación, lo cual refuerza el argumento de que no podía estar en juicio. Tampoco se conectó a los alegatos. Otro motivo para la nulidad", criticó el defensor Javier Baños.

En este sentido, Baños argumentó que se trata de "un juicio en ausencia, ilegal al 100%" y sostuvo: "Es la primera vez en la historia que se juzga a una persona con internación psiquiátrica forzada por una curatela".

La audiencia comenzará a las 11:00 con las réplicas, luego los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro pasarán a deliberar y por último realizarán la lectura de la sentencia.

El abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima, requirió una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes solicitó 18 años y 6 meses de cárcel por la misma calificación legal, mientras que peticionó la detención una vez finalizada la internación forzosa.

Baños y Queijeiro, en tanto, pidieron la absolución y, de manera subsidiaria, que se imponga una condena por exceso en legítima defensa, al tiempo que insistieron en la nulidad del proceso con la presentación de recursos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

"Si prima la cordura, no deberían imponer una pena más allá de lo que pidió la querella. Esto fue un exceso en la legítima defensa, en el peor de los casos lo tienen que sentenciar a 5 años, pero no se lo van a dar", expresó Baños ante la consulta de NA.

En tanto, Burlando también conversó con esta agencia y consignó que el intérprete será condenado "sí o sí" y ratificó: "Obviamente".

Pity se quedó dormido en varias audiencias, roncó, se descompensó y hasta consumió cocaína a la hora de declarar. También chocó un vehículo en una estación de servicio y fue derivado a dos hospitales porteños.

El caso

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano; después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

“Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, manifestó Álvarez en más de una oportunidad ante los medios cuando se entregó a la policía.

El intérprete de 54 años está imputado por el delito de ‘homicidio agravado por el uso de arma de fuego’, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.