El riesgo país de la Argentina protagonizó este jueves una brusca escalada al cerrar la jornada en los 931 puntos básicos, lo que consolidó un fuerte salto diario de más de 80 unidades respecto del cierre previo de 848 puntos.

La suba reflejó un deterioro en las cotizaciones de la deuda soberana en dólares y acumuló un incremento superior al 60% en lo que va de 2026.

La disparada del índice que elabora JP Morgan respondió de manera directa al retroceso que sufrieron los títulos públicos en moneda extranjera. En el segmento de renta fija, la venta generalizada de bonos soberanos tanto en la legislación local como en la extranjera elevó las tasas de retorno exigidas por los inversores y alejó las posibilidades de un regreso fluido del país a los mercados internacionales de crédito.

El castigo a los activos argentinos también se trasladó con intensidad a Wall Street y a la plaza bursátil porteña. Los certificados de depósitos (ADR) de empresas locales que cotizan en Nueva York registraron caídas generalizadas, encabezadas por el sector financiero, con firmas como Banco Supervielle, BBVA y Grupo Financiero Galicia a la cabeza, y por firmas tecnológicas emblemáticas como Globant.

En el frente cambiario, la mayor demanda de cobertura por parte de empresas e inversores impulsó al alza a todas las cotizaciones. El dólar minorista en la pizarra del Banco Nación avanzó cinco pesos respecto de la jornada previa para ubicarse en un récord nominal de $1.585 para la venta, al tiempo que el tipo de cambio mayorista acompañó la tendencia alcista para cerrar la rueda en torno a los $1.565.

Por su parte, en el segmento financiero las cotizaciones ampliaron su brecha con el tipo de cambio oficial ante la constante presión compradora. El Contado con Liquidación (CCL) registró un salto del 2,4% para ubicarse en los $1.771,66, mientras que el dólar MEP o bolsa avanzó un 0,9% en el día hasta finalizar negociado a $1.643,76.

En la City porteña coinciden en que el movimiento respondió a un combo donde convergieron presiones internacionales y tensiones domésticas. En el plano externo pesaron el clima global de aversión al riesgo en emergentes y la cautela en Wall Street frente al sector tecnológico y la firmeza de las tasas estadounidenses, mientras que en el plano interno el mercado sigue de cerca el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central y el esquema de financiamiento proyectado.

Con información de la agencia NA