El establishment demócrata y defensor de la alianza preferente de EE.UU. e Israel se impone: Hakeem Jeffries (Nueva York) revalidó su posición como líder demócrata en la Cámara Baja en una votación interna sin rival, lo que le allana el camino para convertirse en el primer presidente afroamericano de la Cámara de Representantes a partir de enero, cuando tomen posesión los congresistas elegidos en las midterms del pasado 3 de noviembre.

En la nueva Cámara, los demócratas tienen asegurados 257 escaños frente a 171 de los republicanos, de un total de 435.

De acuerdo con el grupo AIPAC Tracker, que supervisa el dinero aportado por lobbies israelíes a los políticos estadounidenses, Jeffries recibió casi 1,5 millones durante el presente ciclo electoral 2025-2026.

Congresistas progresistas como Claire Valdez, Darializa Avila Chevalier, Adam Hamawy, Frederick Haynes, Melat Kiros, Donavan Mckinney y Chris Rabb votaron en contra de Jeffries para la presidencia de la Cámara (speaker).

“Aún queda trabajo por hacer para garantizar que el rumbo que tome nuestro partido… refleje lo que exigen nuestros electores”, explican en un comunicado.

Jeffries forma parte de un trío de liderazgo junto con la congresista Katherine Clark, de Massachusetts, y Pete Aguilar, de California: Clark sería la primera mujer en ocupar el cargo de líder de la mayoría demócrata en la Cámara, y Aguilar, el primer latino en desempeñarse como whip (coordinador) de esa mayoría.

Ellos tampoco tuvieron oponentes en sus candidaturas.

Jeffries deberá someterse a una votación nominal ante la Cámara de Representantes en pleno para convertirse en presidente de la Cámara speaker cuando el nuevo Congreso se reúna el 3 de enero de 2027.

La votación del miércoles fue la primera en la carrera política de decenas de legisladores electos, incluso antes de que presten juramento en enero. Al contar con una de las mayorías más amplias de las últimas décadas, Jeffries dispondrá de un margen de maniobra más que suficiente.