Las guerras de Ucrania e Irán y la proliferación nuclear figuran entre los temas que podrían estar sobre la mesa cuando el jueves se reúnan en Shenzhen (China) los líderes de las mayores potencias nucleares, el estadounidense Donald Trump, el ruso Vladimir Putin, y el chino Xi Jinping, sin que de momento haya agenda clara ni consenso sobre los asuntos a discutir.

La inédita trilateral, sugerida en primer lugar por el Kremlin y confirmada después por todas las partes, China en último lugar, es el plato fuerte de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), que comenzó hoy en Shenzhen (China), si bien se celebrará en sus márgenes.

Será en el complejo Kylin Villa, a los pies de la montaña homónima, en Shenzhen, donde se reunirán los dirigentes, un lugar especial para Xi: allí paseaba su padre al final de su vida y toma el nombre del animal mítico “qilin”, que en el imaginario chino anticipa la paz y la llegada de un gobernante sabio.

A continuación, unas claves de lo que busca cada parte de un encuentro que se ha bautizado hiperbólicamente como el “Yalta 2.0”, en alusión a la reunión entre Roosevelt, Churchill y Stalin al final de la II Guerra Mundial, con el objetivo común entonces de derrotar a la Alemania nazi, sin que esta vez parezca haber meta compartida:

China: el poder del anfitrión

Pekín fue el último en confirmar esta semana la trilateral, limitándose a decir que abordará la “estabilidad estratégica” entre las grandes potencias y la gestión de sus diferencias, sin entrar en detalles sobre los temas.

Xi ya se reunió hoy en Shenzhen con Putin antes de la llegada de Trump, haciendo alarde de sintonía y relegando en apariencia al estadounidense al tercer puesto del triunvirato, lo que sugiere que pudieron allanar el terreno de las conversaciones de mañana y discutir en privado los temas más delicados, como Ucrania.

Para China sería problemático hablar de la guerra de Ucrania con Putin y Trump, como quiere el líder ruso, sin incluir a Kiev ni a Bruselas, en pleno contencioso comercial con el bloque.

La guerra de Irán, socio de China, y que ha causado una crisis de suministro energético sobre todo en Asia, podría estar en las cartas de Xi, quien puede utilizar su ascendencia sobre Teherán para negociar con Trump. En cuanto a la proliferación nuclear, asunto preferido del republicano, Pekín defiende que su arsenal es el más pequeño de los tres y que el desarme les corresponde a ellos.

En cualquier caso, la escena de Xi recibiendo a Trump y Putin evoca la división de Occidente en cuanto a cómo tratar con Rusia cuando aún bombardea Ucrania, y otorga a China una imagen de potencia en un orden internacional multipolar, en línea con sus intereses.

Los riesgos para EE. UU.

Trump ha insistido desde su primer mandato en que su intención es reunirse con líderes, incluidos los de naciones rivales, con el objetivo de abordar los problemas geopolíticos más acuciantes, pero sus críticos siguen apuntando a la inclinación del estadounidense por mostrarse cercano a dictadores, incluyendo al norcoreano Kim Jong-un, sobre quien se especula que podría viajar a Shenzhen.

Según indicó este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, “Trump nunca ha considerado que reunirse con alguien sea una concesión. Muchas veces argumenta que la manera de resolver problemas si tienes desacuerdos es hablar con ellos”.

Trump, que ha colgado en los pasillos de la Casa Blanca fotos de sus encuentros con Xi y Putin, no se ha opuesto a la trilateral, pese a que en teoría Washington tiene intereses contrapuestos en Irán, Ucrania o en términos económicos o geoestratégicos.

De acuerdo con altos funcionarios que viajan con Trump, el mandatario aprovechará el encuentro para hablar de no proliferación nuclear y renovar acuerdos de control de arsenales en los que se pueda, eventualmente, incluir a China.

Los acuerdos START entre Rusia y EE.UU. expiraron en febrero y Trump ha sugerido la posibilidad de negociar tratados similares con China.

Putin, el más interesado

Putin, quien según la prensa es el autor de la iniciativa, es también el más interesado en compartir escenario con Xi y Trump, de cuyos países depende en gran medida el futuro de Rusia.

De Trump necesita que haga entrar en razón a Ucrania para sellar un acuerdo que permita al Kremlin salvar la cara tras cinco años de guerra. En cuanto a Xi, el principal socio comercial de Moscú, espera que acepte importar gas ruso a un precio de mercado.

Al mismo tiempo, no se opone a hablar de desarme nuclear, como es el deseo de Washington, y del bloqueo de Ormuz, como quiere Pekín. Eso sí, espera que Ucrania figure de alguna forma en las conversaciones.

Para Putin, una alusión a Ucrania en la declaración final sería un buen resultado de cara a los próximos meses, en los que los europeos deberían sumarse a las negociaciones en Abu Dabi.

Con todo, el jefe del Kremlin llega a la cumbre con una imagen muy debilitada por los recientes ataques contra el puente de Crimea, símbolo de la anexión de la península ucraniana dañado en ataques masivos esta semana. Una posición muy diferente a la de Stalin cuando hizo de anfitrión precisamente en Yalta (al sur de Crimea).

Xi recibe a Trump y Putin en el jardín de Shenzhen donde paseaba ya anciano su padre

El complejo Kylin Villa de Shenzhen, donde el jueves se reunirán tres de los hombres más poderosos del mundo, los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia, fue también el lugar en el que Xi Zhongxun, el padre del líder chino, Xi Jinping, paseaba durante sus últimos años de vida.

El inédito encuentro en privado entre Xi, Donald Trump y Vladímir Putin lo propició la celebración en esta megalópolis del sureste de China de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arranca esta tarde con un banquete oficial aunque tendrá mañana su jornada principal.

Las instalaciones elegidas para la cita a tres, que son de propiedad estatal y tienen categoría de hotel de cinco estrellas, están en un área residencial tan discreta que muchos de los vecinos de Shenzhen no sabían que allí se encuentra el lugar donde alguna vez -en concreto, hace veinte años- se alojó el fallecido líder norcoreano Kim Jong-il y donde el Gobierno chino se reunió con emisarios del dalái lama en 2008 tras los disturbios en el Tíbet.

El lugar toma el nombre del animal mítico 'qilin', que en el imaginario chino anticipa la paz y la llegada de un gobernante sabio.

Kylin Villa se extiende a lo largo de 380.000 metros cuadrados en la ladera del monte Qilin, de los que 15.000 metros son humedal natural, y según su página web el espacio dedicado a hotel tiene 200 habitaciones, salón de baile y piscina en sus instalaciones; aunque estas se utilizan con fines protocolarios como en esta ocasión, también están abiertas al público con precios a partir de 180 euros por noche, y pueden alquilarse asimismo para bodas y eventos.

Además, está rodeado de una exuberante vegetación que comparte con dos instalaciones zoológicas en las cercanías. Se trata del Zoo de Animales Salvajes de Shenzhen a menos de tres kilómetros y un Safari Park a 600 metros, una coincidencia propicia dado que, en los últimos tiempos, Xi se sirvió de los foros internacionales para reclamar que en el mundo no impere “la ley de la selva”.

Huéspedes de alto secreto

Aunque la de mañana, jueves, será la reunión política de mayor nivel que Kylin Villa haya recibido hasta ahora, el lugar ya nació apuntando maneras de escenario histórico, porque se construyó entre 1996 y 1997 con el objetivo de alojar a la cúpula china y sus principales invitados con motivo de la retrocesión de Hong Kong a soberanía china en julio de ese último año.

Desde entonces pasaron por sus estancias dirigentes y dignatarios: el más llamativo fue el ya fallecido Kim Jong-il, padre del actual líder norcoreano, Kim Jong-un.

Fue en enero de 2006, durante una visita no oficial a China rodeada de secretismo con la que, de acuerdo a información pública sobre el recinto, Kim habría querido conocer de primera mano el modelo de Shenzhen, la gran cara visible del aperturismo económico del gigante asiático desde principios de los ochenta.

Pero más allá, la elección del lugar para la inédita cumbre de mañana destaca por su conexión familiar con el presidente chino, porque la biografía oficial de su padre, Xi Zhongxun, relata que durante sus últimos años, enfermo de cáncer y por consejo médico, daba paseos por el recinto, aunque no vivía en él pero sí en Shenzhen, donde pasó sus últimos años lejos de las entretelas políticas de Pekín, adonde regresó poco antes de morir.

Hombres de negro

La tranquilidad de la que disfrutó Xi padre en aquellos años se ve alterada estos días por un enjambre de 'hombres de negro', una de las imágenes que ilustran el extremado dispositivo de seguridad que rodea el escenario donde en menos de veinticuatro horas se darán la mano Xi, Trump y Putin, un encuentro inédito que acapara la máxima atención de los centenares de periodistas desplazados a Shenzhen esta semana.

Se espera que entre los asuntos a abordar figuren las guerras en Irán y Ucrania o la no proliferación del armamento nuclear: la Casa Blanca avanzó que Trump planteará este último asunto a los jefes de Estado de las otras dos principales potencias nucleares del planeta, aunque también rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo al respecto.

China, mientras, destacó el carácter “pionero” de una cita en la que se hablará de cómo preservar la paz mundial y de la que el Kremlin, a su vez, espera un “efecto terapéutico para la situación internacional”, tal y como los jardines de Kylin Villa lo tuvieron para el padre del hombre que, tras Mao Zedong, más poder acaparó en la China moderna.

Lorena Cantó, para la agencia EFE