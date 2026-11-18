Una de las subastas más esperadas del mercado internacional del arte estuvo a punto de quedar suspendida por una vieja disputa vinculada al expolio y las ventas forzadas durante el ascenso del nazismo en Europa. Sin embargo, a pocas horas del remate previsto en Nueva York, la familia argentina Blaquier-Arrieta, propietaria actual de la obra, alcanzó un acuerdo con los descendientes de Samuel Fischer, un reconocido editor judío alemán cuyos herederos cuestionaban la legitimidad de la venta del cuadro ocurrida en 1936.

El entendimiento permitirá que Châtaigniers en fleurs (Los castaños en flor), una pintura realizada por Vincent van Gogh en mayo de 1890, salga finalmente a subasta en Sotheby's con una valuación cercana a los 180 millones de dólares. De concretarse en esos valores, podría convertirse en la obra más cara del artista neerlandés vendida en subasta pública.

Aunque ni Sotheby's ni las familias involucradas difundieron los términos económicos del acuerdo, ambas partes confirmaron que se alcanzó una solución negociada que reconoce la compleja historia de la obra durante la era nazi y el sufrimiento padecido por la familia Fischer durante el Holocausto.

Una disputa sobre el origen de la obra

El conflicto gira en torno a una pregunta central en numerosos procesos de restitución de arte vinculados al nazismo: si una venta realizada durante aquellos años fue verdaderamente voluntaria o estuvo condicionada por la persecución política y racial.

Samuel Fischer, fundador de la editorial alemana S. Fischer Verlag, había adquirido la pintura en París en 1909. Décadas más tarde, con la consolidación del régimen nazi en Alemania, la situación de la familia se volvió cada vez más precaria. Los descendientes del editor sostienen que la obra fue vendida en 1936 bajo las presiones económicas y políticas que sufrían las familias judías que intentaban escapar del régimen.

La controversia se intensificó días antes de la subasta, cuando el abogado de los herederos, Gunnar Schnabel, pidió formalmente la suspensión de la venta y reclamó información que demostrara que el cuadro había sido vendido a precio de mercado y que la operación se habría realizado incluso sin la persecución nazi.

Sotheby's, por su parte, sostuvo que sus investigaciones de procedencia no habían permitido concluir que se tratara de una venta forzada. Sin embargo, reconoció la importancia de alcanzar una solución negociada con los herederos del antiguo propietario.

El acuerdo que permitió seguir adelante

Finalmente, tras intensas negociaciones llevadas adelante contrarreloj, la familia Blaquier-Arrieta y los descendientes de Fischer cerraron un acuerdo extrajudicial que habilita la continuidad de la subasta.

En un comunicado, los herederos de Fischer agradecieron las conversaciones mantenidas con Sotheby's y con los actuales propietarios de la obra, al considerar que el entendimiento permite reconocer el sufrimiento sufrido por la familia durante la persecución nazi.

La familia Blaquier-Arrieta también destacó el carácter constructivo de las negociaciones que hicieron posible la resolución del conflicto.

No trascendió qué porcentaje del producto de la venta recibirá cada parte ni cuál fue exactamente el mecanismo de compensación acordado. Lo que sí quedó claro es que los descendientes de Fischer desistieron de su pedido para detener el remate y aceptaron que la obra cambiara de manos mediante la subasta prevista.

Una joya de la colección Blaquier-Arrieta

La pintura forma parte de la excepcional colección reunida durante décadas por Nelly Arrieta de Blaquier y el empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier. Adquirida por la familia en 1975, integra uno de los conjuntos privados de arte impresionista y posimpresionista más importantes de América Latina.

La colección, actualmente puesta a la venta por los herederos, incluye además obras de artistas como Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Gauguin y Paul Cézanne. Según estimaciones difundidas por Sotheby's, el conjunto completo podría alcanzar cerca de 480 millones de dólares.

Dentro de ese patrimonio, Los castaños en flor ocupa un lugar especial. Van Gogh la pintó en mayo de 1890 en Auvers-sur-Oise, pocas semanas antes de su muerte, durante uno de los períodos más intensos y productivos de su carrera artística.

El trasfondo de una discusión que se remonta a la persecución nazi

El conflicto volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas más complejos del mercado internacional del arte: determinar en qué condiciones fueron vendidas las obras pertenecientes a familias judías durante el nazismo.

En muchos casos, las pinturas no fueron confiscadas directamente por las autoridades alemanas, sino comercializadas por sus propietarios para afrontar impuestos extraordinarios, restricciones económicas o los gastos necesarios para abandonar Europa.

La situación de Castaños en flor presenta una particularidad: la operación cuestionada se realizó en los Países Bajos en 1936, cuando ese territorio todavía no estaba ocupado por Alemania. Los reclamantes sostienen, sin embargo, que las consecuencias de la persecución nazi se extendían más allá de las fronteras del Reich y condicionaban las decisiones económicas de las familias que intentaban escapar.

Según la reconstrucción presentada por sus abogados, los Fischer debieron afrontar el llamado “impuesto de fuga del Reich”, que gravaba los bienes de quienes abandonaban Alemania. La venta del cuadro se produjo pocos meses después de su salida de Berlín.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Gottfried Bermann Fischer recuperó el control de su editorial y solicitó compensaciones por propiedades confiscadas, aunque no presentó entonces un reclamo específico por esta pintura.

Los descendientes consideran que esa circunstancia no invalida sus derechos actuales, especialmente a partir de los criterios internacionales de restitución desarrollados durante las últimas décadas.

Una colección argentina que podría batir récords

La pintura de Van Gogh forma parte de uno de los conjuntos privados de arte europeo más importantes reunidos en la Argentina. Carlos Pedro Blaquier, quien presidió durante décadas el ingenio azucarero Ledesma, y Nelly Arrieta comenzaron a adquirir obras de grandes maestros durante los años sesenta.

La colección incluye trabajos de Claude Monet, Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro y Henri de Toulouse-Lautrec, entre otros artistas.

Además de Castaños en flor, una de las piezas más destacadas es Arlequín, de Cézanne, cuya estimación ronda los 120 millones de dólares.

Las doce pinturas fueron seleccionadas para una subasta especial organizada por Sotheby's en Manhattan. Antes de la venta, algunas de ellas fueron presentadas a potenciales compradores en distintas ciudades del mundo.

Si el Van Gogh alcanza los 180 millones de dólares previstos, superaría ampliamente el récord actual del artista en una subasta pública, establecido en 2022, cuando Huerto con cipreses se vendió por 117,2 millones de dólares en Christie’s, durante la dispersión de la colección del empresario estadounidense Paul Allen.