“¿Qué podía hacer la energía?”, pregunta la maestra Ana Arostegui. “Mover cosas”, “calentar cosas”, responden los chicos de cinco años del Colegio Nueva Siembra, en San Salvador de Jujuy. Su escuela es una de las 90, públicas y privadas, que compiten en Circulando Energías.

Agustina Otaola, directora de Energía de Jujuy y una de las organizadoras, explica que se busca que los chicos “sean los motores de transmisión de nuevos hábitos de consumo a la sociedad entera”. Las escuelas compiten en dos categorías: mejor video, que será votado por el público, y mejor plan de acción. Los premios incluyen equipamiento deportivo, juegos didácticos e instrumentos musicales para las escuelas en prisiones.

Jujuy es una de las provincias argentinas que más ha apostado a la transición energética: es la segunda en generación solar, la primera en extracción de litio y allí se inauguró el primer tren interurbano del mundo a baterías. También alberga Cauchari, el segundo parque solar más grande del país.

En el Nueva Siembra, los chicos arman cocinas solares con cajas de cartón y bandejas de aluminio, meten chocolate y las llevan al patio. Minutos después, el sol hace su trabajo. “No usamos tanta energía como usando la cocina”, resume la alumna Delfina Pechín. “Quisimos llevarlos a los niños para que ya comiencen a crear su conciencia ambiental”, dice Arostegui.

En la vecina Palpalá, alumnos de primer año del Colegio San Alberto Magno montan biodigestores. La estudiante Reina Gómez explica que, dentro de un contenedor sellado, bacterias anaeróbicas descomponen residuos orgánicos y liberan biogás, que sirve para cocinar, calefaccionar e iluminar. Su tutor, Javier Ahumada, cuenta que se inspiraron en la encíclica Laudato Si del papa Francisco y que buscaron salir de la energía solar, la opción de la mayoría. Los equipos se donarán a hogares de la Puna, la meseta de alta montaña jujeña.

En El Carmen, alumnos del último año de la escuela técnica Luis Michaud instalan un panel solar para iluminar uno de los patios. “Acá en Jujuy estamos en uno de los puntos de mayor radiación solar que tiene el país”, señala el profesor Gabriel Vera. La provincia donó los materiales, pero la escuela organizará una colecta para el soporte.

Los estudiantes muestran preocupación. “Es un problema que viene ya hace años por grandes empresas, por la explotación de la tierra”, dice Maximiliano Molina. Su compañera Maia Echegaray agrega que este tipo de energía “también es bueno para el mercado laboral”.

Para los que están por terminar la secundaria y para los que están por dejar el jardín, lo importante es que, como dice el nombre del concurso, la energía limpia circule. “Si la energía cuido yo, cuido al mundo alrededor”, cantan los más chicos.

AR