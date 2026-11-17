El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó este martes pronunciarse sobre si el sistema de colectoras constituye una herramienta tramposa para obtener ventajas electorales. Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario esquivó una pregunta directa sobre el mecanismo que el Gobierno pretende incorporar a la discusión de la reforma electoral y se limitó a señalar que será el Congreso el encargado de resolver la cuestión. La respuesta llegó en medio de las tensiones que atraviesan al oficialismo por la eliminación de las PASO y las diferencias entre Patricia Bullrich y el sector que responde a Karina Milei.

“Es un tema que se va a discutir en la Cámara Alta. Inicialmente veremos qué se resuelve allí”, respondió Ravier cuando se le preguntó si, para el Gobierno, las colectoras representan una trampa para ganar elecciones. La respuesta llegó después de que se le aclarara que la consulta no estaba referida a la eliminación o suspensión de las PASO, sino específicamente al sistema que permite que distintas listas de candidatos adhieran a una misma candidatura en otra categoría.

La evasiva se produjo en un momento en que la Casa Rosada busca acelerar una reforma electoral que todavía enfrenta resistencias, incluso dentro de sus propias filas. El Gobierno convirtió la eliminación de las primarias en una de sus principales prioridades legislativas, pero las diferencias sobre el alcance de los cambios y las dificultades para reunir los votos necesarios amenazan con complicar sus planes.

Ravier intentó encuadrar la discusión en la ofensiva oficial contra los privilegios de la política. “Este gobierno combate a la casta desde el día uno. Hay cantidad de privilegios que se han terminado”, sostuvo, antes de mencionar las 18.000 desregulaciones impulsadas por Federico Sturzenegger como parte de esa misma agenda. Según el vocero, el Ejecutivo mantiene su compromiso de “terminar con los privilegios” y avanzar contra las estructuras tradicionales de la política.

En ese marco, reivindicó la implementación de la boleta única de papel en las elecciones legislativas de 2025 y aseguró que la eliminación de las PASO constituye un objetivo del Gobierno desde el comienzo de la gestión. “Estamos promoviendo desde el día uno terminar con las PASO. Hoy finalmente, en estas próximas semanas, el tema va a entrar a debatirse donde se tiene que debatir democráticamente, que es en el Congreso”, afirmó.

Sin embargo, cuando la consulta se concentró en las colectoras, el vocero abandonó el tono categórico que había utilizado para defender el resto de las reformas. “Se está proponiendo este tema de las colectoras, que también va a tener su dinámica parlamentaria y veremos cómo responde el Parlamento”, señaló, sin precisar cuál es la posición política del Ejecutivo sobre un mecanismo históricamente cuestionado por distintos sectores por su capacidad para multiplicar las ofertas electorales y favorecer determinados acuerdos entre fuerzas políticas.

La discusión se produce, además, en medio de las tensiones entre Patricia Bullrich y el sector del oficialismo que responde a Karina Milei. La jefa del bloque libertario en el Senado mantiene diferencias con Martín Menem, uno de los principales impulsores de la reforma, y viene advirtiendo sobre las dificultades para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para avanzar con la eliminación de las PASO.

Bullrich, que busca consolidar una agenda legislativa propia y ampliar sus márgenes de autonomía, tampoco comparte necesariamente los tiempos que pretende imponer la Casa Rosada. La senadora apunta contra las negociaciones del Gobierno con los gobernadores y sostiene que, por ahora, los votos para aprobar la reforma electoral no están garantizados. En paralelo, intenta instalar una agenda propia en el Congreso, con especial énfasis en la cuestión de discapacidad y la regulación de las apuestas en línea, dos asuntos que también generaron fricciones dentro de la coalición oficialista.

El Gobierno negó una lectura política de los mensajes del Papa

La conferencia también dejó una nueva reacción de la Casa Rosada a la visita de León XIV. Después de varios días en los que el Gobierno buscó despegar los mensajes sociales y económicos del Pontífice de cualquier cuestionamiento a la gestión libertaria, Ravier celebró sus declaraciones durante el vuelo de regreso a Roma y las presentó como una confirmación de la interpretación oficial.

“Las palabras del Papa en el avión realmente las recibimos muy bien en el Gobierno. Ha dado un mensaje muy claro. Dijo que él no intentó politizar”, sostuvo el vocero, que aprovechó la ocasión para cuestionar las interpretaciones periodísticas sobre el paso del Pontífice por la Argentina.

“Hago un llamado a todos los que puedan escuchar las palabras del Papa porque realmente habló muy claro a todos los argentinos, contradiciendo mucho de lo que los medios vienen diciendo”, agregó. Y remató: “Claramente no hubo un intento por politizar”.

La interpretación oficial llega después de una visita durante la cual León XIV insistió en la necesidad de poner la economía al servicio de las personas, defendió la educación y llamó a fortalecer el trabajo y la protección de los sectores más vulnerables. Aunque el Pontífice no formuló cuestionamientos explícitos al Gobierno, varios de esos planteos abrieron interrogantes sobre su relación con las políticas de ajuste impulsadas por Milei.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, prefieren dar por terminada esa discusión. Ravier calificó la visita como “una fiesta para todos los argentinos” y aseguró que alrededor de seis millones de personas pudieron estar cerca del Papa durante su estadía en el país. Una cifra que el vocero utilizó para destacar la dimensión de la convocatoria, mientras el Gobierno insistió en separar el contenido de los mensajes papales de cualquier interpretación sobre la política nacional.

La posición oficial deja, de todos modos, una distinción abierta: que León XIV haya afirmado que no buscó politizar su visita no implica necesariamente que sus mensajes sobre la economía, el trabajo y la desigualdad carezcan de consecuencias para el debate público argentino. Esa diferencia es, precisamente, la que el Gobierno busca dejar fuera de discusión.

PL / NB