La interna con Bullrich escala en el Gobierno: el karinismo busca disciplinarla en medio de la pelea por las PASO

La interna entre Patricia Bullrich y el sector más cercano a Karina Milei amenaza con convertirse en uno de los principales focos de tensión dentro del oficialismo. Lo que comenzó como una serie de diferencias sobre la estrategia parlamentaria y algunos posicionamientos públicos de la exministra de Seguridad terminó por trasladarse al corazón de la mesa política libertaria, que volverá a reunirse este martes en la Casa Rosada después de casi un mes de inactividad.

El encuentro, convocado por la secretaria general de la Presidencia, tendrá lugar en la antesala de una sesión clave en el Congreso, donde el Gobierno pretende avanzar con la suspensión de las PASO, una reforma que Bullrich promete acompañar, aunque sin hacerse cargo de conseguir los votos necesarios para aprobarla.

La reunión está prevista para las 11 y será la primera después de tres convocatorias frustradas por cuestiones de agenda, viajes oficiales y la visita del papa León XIV. Pero el tiempo transcurrido no contribuyó a enfriar las diferencias. Por el contrario, durante las últimas semanas se acumularon los motivos de malestar con la senadora, tanto por sus declaraciones sobre el rumbo económico como por su creciente protagonismo en el Senado. En el entorno presidencial observan con recelo una autonomía que comienza a resultar incómoda para un esquema de poder acostumbrado a concentrar las principales decisiones en un círculo reducido.

La discusión por las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) terminó de poner esas diferencias en primer plano. Después de resistirse a la eliminación de las primarias, Bullrich confirmó que acompañará la iniciativa oficialista, pero se ocupó de aclarar que las negociaciones con los gobernadores no son responsabilidad suya, sino del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la Casa Rosada. Para Karina Milei, el tema excede el destino de las primarias. La secretaria general de la Presidencia concentra buena parte de las decisiones políticas y electorales de La Libertad Avanza y pretende preservar ese control de cara a 2027.

La situación también expone las diferencias entre la jefa del bloque libertario en el Senado y Martín Menem, uno de los principales impulsores de la reforma electoral. El presidente de Diputados pretende acelerar el tratamiento de la suspensión de las PASO, mientras Bullrich viene advirtiendo sobre las dificultades para reunir los apoyos necesarios. En paralelo, la senadora busca instalar una agenda legislativa propia, con especial énfasis en la cuestión de discapacidad y la regulación de las apuestas online para combatir la ludopatía infantil, una iniciativa que impulsó junto al fueguino Agustín Coto y que fue interpretada en la Casa Rosada como un nuevo desafío a la conducción política del Gobierno.

Las diferencias ya alimentan incluso versiones sobre una posible fractura del bloque oficialista. Como contó María Cafferata en este diario, Karina Milei llegó a evaluar el desplazamiento de Bullrich de la presidencia de la bancada para reemplazarla por Nadia Márquez, aunque la maniobra no prosperó. La exministra, por su parte, habría advertido que un intento de correrla podría dejar al Gobierno sin capacidad para aprobar leyes en el Senado, donde conserva vínculos con legisladores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. El riesgo para los hermanos Milei es que una eventual ruptura con Bullrich no termine solamente con su salida, sino que arrastre también a otros integrantes de la bancada libertaria.

Colectoras, sí o no

El último cortocircuito llegó desde el entorno de la propia Bullrich. El exdiputado Gerardo Milman, uno de sus colaboradores más cercanos, puso en duda la constitucionalidad del sistema de listas colectoras incluido en el borrador de la reforma electoral. Su planteo provocó nuevas suspicacias en la Casa Rosada, donde algunos funcionarios interpretaron la intervención como un mensaje político de la senadora. Desde el entorno de Bullrich, en cambio, aseguraron que se trató de una opinión personal de Milman, sin coordinación con la jefa del bloque.

El episodio se produjo justo cuando el oficialismo intenta reunir los votos para avanzar con el dictamen de la reforma en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocada para este martes, y así llegar al recinto este mismo miércoles. Mientras Santilli y los Menem transmiten optimismo sobre los apoyos disponibles, otros integrantes del Gobierno reconocen que los números todavía no están asegurados. Las dudas también alcanzan al PRO, cuyo jefe de bloque en la Cámara alta, Martín Goerling, advirtió sobre las dificultades para avanzar con el texto tal como está planteado.

La disputa tiene, además, una dimensión electoral que nadie en el oficialismo pierde de vista. Bullrich ya hizo públicas sus aspiraciones de volver a competir por la Presidencia, aunque por ahora evita plantearlas como una confrontación directa con Milei. En ese contexto, Milman salió a intentar descomprimir la situación. En una entrevista con Infobae, rechazó que Bullrich esté preparando una ruptura y recordó que la alianza entre ambos nació cuando la entonces candidata de Juntos por el Cambio decidió respaldar al libertario frente a Sergio Massa.

Según Milman, Bullrich se considera una “accionista” y “socia” del Gobierno. La descripción resume buena parte de las diferencias que atraviesan la relación de Milei con la exministra, quien reivindica su derecho a expresar desacuerdos y participar de las decisiones. En la Casa Rosada reconocen que necesitan a Bullrich para sacar adelante la agenda parlamentaria y prefieren postergar cualquier definición sobre su futuro político.

La reunión de mesa política de este martes será, en ese sentido, algo más que una instancia de coordinación legislativa. Además de la reforma electoral, el Gobierno deberá ordenar su estrategia para el Presupuesto 2027 y el proyecto de Súper RIGI, todavía trabado en el Senado por las diferencias en torno a los proveedores locales. El miércoles, mientras tanto, Diputados tiene prevista una sesión para avanzar con otras iniciativas de la agenda oficialista, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto vinculado a Malvinas.

PL/CRM