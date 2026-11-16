La crecida del Paraná ya obligó a evacuar a cientos de personas y mantiene en alerta a tres provincias

La crecida del río Paraná continúa agravando la situación en el Litoral argentino, donde varias localidades de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos alcanzaron niveles de evacuación y cientos de personas debieron abandonar sus viviendas. El avance del agua, asociado a las intensas precipitaciones provocadas por el fenómeno climático de El Niño, mantiene en alerta a las autoridades, que advierten sobre la posibilidad de nuevas inundaciones durante las próximas semanas.

En la ciudad de Santa Fe, una de las más afectadas, unas 260 personas debieron ser evacuadas ante el avance del agua sobre las zonas ribereñas. Este lunes, el Paraná alcanzó los 5,78 metros frente al puerto local, ocho centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros.

La situación más delicada se registra en Alto Verde y Colastiné Sur, dos de los sectores especialmente vulnerables frente a las crecidas. Allí se concentran los operativos de traslado y asistencia, mientras que también se realizan recorridas preventivas en la Vuelta del Paraguayo, Los Alisos, Los Cañaverales y Playa Norte.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó que 260 personas permanecen evacuadas y advirtió que el comportamiento del río obliga a sostener las medidas preventivas. Actualmente funcionan dos centros de asistencia, mientras se evalúa la apertura de otros dos si el avance del agua lo requiere.

La emergencia también afecta a Reconquista, en el norte santafesino, donde el río alcanzó los 5,63 metros, es decir, 33 centímetros por encima de la cota máxima habitable. En Rosario, mientras tanto, el Paraná continúa creciendo y se aproxima al nivel de alerta, lo que llevó a reforzar el monitoreo de los sectores costeros.

Corrientes y Entre Ríos, también afectadas

El panorama se repite en otras provincias del Litoral. En Corrientes, la capital provincial se encuentra en nivel de alerta, mientras que en Goya el agua alcanzó los 5,81 metros, once centímetros por encima de la marca de evacuación. Hasta el momento, no se informaron viviendas afectadas en esa localidad, aunque las autoridades mantienen la vigilancia sobre las zonas bajas.

En Entre Ríos, la situación es especialmente preocupante en las ciudades de Paraná y La Paz. En la capital provincial, el río llegó a los 5,69 metros, mientras que en La Paz alcanzó los 6,24 metros. Ambas localidades se encuentran en nivel de evacuación y presentan sectores ribereños anegados.

De acuerdo con los últimos informes oficiales, el Paraná alcanzó niveles de evacuación en cinco ciudades de las tres provincias, mientras que otras localidades permanecen bajo alerta por el aumento sostenido del caudal.

La emergencia hídrica también se extiende a Chaco, una de las provincias más afectadas por las inundaciones. Según el último relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), difundido el jueves pasado, en todo el país se contabilizaban 4.547 personas evacuadas como consecuencia de las crecidas de los ríos y las inundaciones.

Las previsiones para los próximos días

El panorama hidrológico indica que la creciente todavía no alcanzó su punto máximo. Las estimaciones que manejan las autoridades municipales de Santa Fe sitúan el primer pico entre los 5,80 y los 5,90 metros, posiblemente hacia el 24 de noviembre.

El último pronóstico del Instituto Nacional del Agua (INA), difundido el 13 de noviembre, proyecta para este martes 17 una altura central de 5,84 metros en el puerto de Santa Fe, con un rango posible de entre 5,40 y 6,10 metros. Para el 24 de noviembre, la estimación central asciende a 5,90 metros, aunque el organismo contempla valores que podrían oscilar entre 5,50 y 6,20 metros.

Las previsiones están sujetas a modificaciones según la evolución de las lluvias y del caudal en los distintos tramos de la cuenca. El INA tiene previsto actualizar sus pronósticos este martes, con nuevas estimaciones para los siguientes siete y catorce días.

A este escenario se suma una alerta por precipitaciones intensas para este lunes y martes en distintas zonas del Litoral. Las nuevas lluvias podrían complicar todavía más la situación de las localidades afectadas, especialmente en aquellos sectores donde el suelo ya se encuentra saturado y el nivel del río dificulta el escurrimiento del agua.

La preocupación tampoco se limita a este primer episodio. Las autoridades locales advierten que, después del máximo previsto para noviembre, el Paraná podría permanecer durante varias semanas en niveles elevados, sin experimentar una bajante significativa. Incluso se contempla la posibilidad de una segunda crecida hacia fines de diciembre, lo que prolongaría la emergencia en las áreas ribereñas.

El aumento del caudal del Paraná y del río Uruguay, así como de sus afluentes, responde en buena medida a las intensas precipitaciones registradas durante las últimas semanas en Brasil, donde nacen ambos cursos de agua. El fenómeno de El Niño favorece las lluvias abundantes en la región y puede prolongar los períodos de crecida.

Refuerzan las defensas y la asistencia a las familias

Ante este escenario, la Municipalidad de Santa Fe intensificó el funcionamiento de las estaciones de bombeo y dispuso el cierre preventivo de compuertas para evitar el ingreso de agua a los sectores protegidos por defensas. Según explicó Poletti, entre el 75% y el 80% de los 54 puntos de bombeo ya trabajan con las compuertas cerradas y los equipos de extracción en funcionamiento.

Los operativos incluyen la distribución de alimentos, agua potable y otros elementos de primera necesidad. En los sectores donde los caminos quedaron anegados, el traslado de provisiones se realiza mediante embarcaciones, con participación de personal municipal, efectivos del Ejército y equipos de emergencia.

También se reforzó la vigilancia en las viviendas que debieron ser abandonadas. En la Vuelta del Paraguayo, efectivos de la Guardia Rural Los Pumas participan de los recorridos destinados a proteger las pertenencias de las familias evacuadas.

Por su parte, la Prefectura Naval Argentina recomendó reducir al mínimo la navegación deportiva y recreativa debido a la intensidad de la corriente, el arrastre de vegetación y la presencia de obstáculos sumergidos. Además, pidió que las embarcaciones que deban circular lo hagan a baja velocidad para evitar que el oleaje agrave los daños en las viviendas cercanas a la costa.

Mientras tanto, los organismos de emergencia nacionales, provinciales y municipales mantienen el seguimiento de la situación y preparan nuevos espacios de alojamiento. La principal preocupación es que las lluvias previstas y el aumento sostenido del caudal provoquen nuevas evacuaciones antes de que el Paraná alcance el máximo estimado para la próxima semana.

CRM