Milei superó el trance de la visita papal y activa para dar el tiro de gracia a la causa $LIBRA

Un Javier Milei con los ojos enrojecidos despidió a Leon XIV a los pies del avión que lo trasladaría a su verdadera patria adoptiva, Perú.

Robert Prevost se marchaba el miércoles luego de tres días en suelo argentino en los que pregonó valores como la solidaridad, la vida en común, el trabajo digno, la justicia social y la igualdad entre las personas; es decir, principios que están en las antípodas de un ultraderechista que venera el individualismo y la venganza como motor de sus acciones.

No se sabe si la mirada inyectada en sangre del Presidente obedeció a la emoción ante la partida del Papa o al odio que lo habita en su vida diaria. Para dilucidarlo, cabe recordar aquellas palabras que Milei le dedicó a Francisco a lo largo de varios años: “Representante del maligno en la tierra”, “imbécil”, “basura socialista”, “defensor de comunistas asesinos” y “sorete mal cagado” (ndr: disculpas al lector, pero prima el deber de respetar la literalidad de la palabra presidencial). Después, el Soez dijo haberse arrepentido de aquello, como un pecado de sus jóvenes 50 años, pero dado que ese universo de palabras resuena en su boca todo el tiempo contra cualquier persona que piense distinto, cabe suponer que el sentimiento íntimo presidencial ante León XIV es el de una profunda bronca.

Con el Papa dedicado a su intensísima agenda entre Buenos Aires, Córdoba y Luján, Milei no se pudo contener y arremetió en diálogo con Luis Majul contra “la baja calidad y pésimo nivel intelectual” de la dirigencia argentina, por su supuesto intento “rastrero” de dar una interpretación política a las palabras del pontífice. En otro rapto de paz y sosiego, el mandatario se edificó como un dialoguista, y atribuyó la percepción generalizada de lo contrario —incluidos los propios—a “una caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo”.

La desmesura actúa como refugio. “Estremecedor”, “máximo líder espiritual del planeta”, “ponencia superlativa” fueron algunos de los elogios que regaló el Presidente a León XIV. Ese cúmulo de adjetivos sobre la divinidad papal resultan útiles para no reparar en el contenido del discurso. “Nada tuvo que ver con la política”, se atajó Luis “Toto” Caputo poco antes de volver a retorcer los números de la inflación para tratar de ocultar lo que todo el mundo padece: una economía en recesión y precios al alza 2% por mes.

En las últimas horas del Papa en Argentina, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Juan Bautista Mahiques (Justicia) organizaron un acto en la excárcel de Devoto. Se dio allí un diálogo sobre las segundas oportunidades de la vida, el arrepentimiento genuino y la compasión, frente a prolijos reclusos que parecían en proceso de reconversión espiritual. Apenas una epifanía encabezada por ministros que tratan a los sospechosos de haber cometido delitos o simples manifestantes opositores como subhumanos irrecuperables, inmerecedores de trato digno, cualquiera sea su edad.

Quedó claro que el encuentro en la cárcel de Devoto fue un montaje al que se prestó de buen grado la cúpula de la Iglesia Católica, en uno de sus pocos errores en la visita papal.

Apenas despegó el avión del Papa rumbo a Lima, Karina Milei se precipitó sobre el teclado y celebró el traslado de los últimos 70 presos que estaban en la cárcel de Devoto rumbo a un penal de Marcos Paz. La secretaria general de la Presidencia ilustró su mensaje con la foto de un detenido, mientras era trasladado esposado por el Servicio Penitenciario Federal. La imagen de la verdadera Karina se ubicó en las antípodas del diálogo amable de los presos con el Papa horas antes. Quedó claro que el encuentro en Devoto fue un montaje al que se prestó de buen grado la cúpula de la Iglesia Católica, en uno de sus pocos errores durante la visita papal.

El “problema” Bullrich

No todo fueron gestos y palabras de Milei para reconducir un ambiente marcado por la presencia de Prevost.

En el plano político, el Gobierno parece tomado por la necesidad de “resolver” el “problema Bullrich”. En el oficialismo transmiten confianza en que la senadora sólo mide en “el círculo rojo”, “es la candidata de Clarín”, pero ello no trasunta en competitividad para reemplazar a Milei en la candidatura ultra. A la hora de evaluar intención de voto y con el mandatario “en la cancha”, Patricia Bullrich se mantiene —aseguran en el Gobierno— en torno a 5%.

No obstante, en el Ejecutivo hablan en términos del “problema” porque sopesan el desgaste que significa una disidencia en manos de una política que ha demostrado altísima capacidad de supervivencia y reinvención. Se suma que no todos lo intereses de los mileístas de Casa Rosada están alineados sobre cómo reaccionar ante el desafío Bullirch.

Por un lado, conviven dos psiquis particulares, Javier y Karina, a las que se suman ambiciones de terceros, entre los que cuentan los Menem, los Macri y Diego Santilli. La hermana del Presidente está empeñada en limitar los movimientos de la senadora al menos desde las elecciones de 2025, cuando percibió que no se hallaba precisamente ante la más leal de los aliados. Acaso en un error de cálculo, la díscola en potencia quedó en la Cámara Alta con el beneficio de la alta visibilidad y sin jefes orgánicos.

Otros —Luis y Santiago Caputo— razonan que no sobra nada en este momento como para precipitar una ruptura, y que la mejor estrategia es invertir la lógica. Así como Bullrich aspira a dejar pasar el tiempo para que, con un Milei desgastado —las últimas encuestas de Tendencias y Atlas Intel apuntan en esa dirección—, poco margen para imponer candidaturas y roles, y acciones concretas del establishment para decretar su caducidad, el ala paciente del Gobierno cree que se viene una profundización de la polarización, y ello desatará una dinámica inversa. Será Bullrich —sostiene la tesis— la que choque con un techo que ya marcaron las elecciones de 2023 y que redujo al PRO —una derecha supuestamente más institucional, parecida a la que la senadora quiere representar—a un actor de reparto, por lo que el clima electoral y las encuestas desalentarán el “plan B”. “No hay espacio para dos en el antiperonismo, y Javier, les guste o no, le gana a cualquiera”, argumenta una voz tacticista.

De lo que no hay dudas en Casa Rosada es que el tratamiento en el Senado de la eliminación de las primarias obligatorias es útil para arrinconar a Bullrich, lo que tiene como contracara que no muchos comparten la confianza que transmite Diego Santilli sobre los apoyos para aprobar el proyecto. Una fuente de Casa Rosada aporta una aclaración. “Así como a Diego le sumaría que se eliminen las primarias, también le restaría no conseguir el número. Lo viene prometiendo hace dos meses”.

Si se precipita el debate en Cámara Alta como prenunció Martín Menem, en una jugada que algunos consideran temeraria, Bullrich deberá definir si da rienda suelta a lo que se sospecha —que no quiere eliminar o suspender las PASO—, con lo que pagaría el precio de oficializar la ruptura con los Hermanos. “Si se mantienen las primarias porque Patrica movió para eso, no le van a servir de mucho, porque Milei le va a declarar a guerra”. La otra opción es que Bullrich se someta a la obediencia debida y dé pie a una victoria legislativa que no podría festejar como propia.

La fuente mileísta recentra el debate y propone cautela. “Nuestro objetivo no es hacer tropezar a Patricia hoy. Tenemos que eliminar las PASO para ganar. Si no lo conseguimos y Patricia queda como la que lo impidió, no nos conviene”.

Objetivo impunidad

A un ritmo mucho más decidido y orgánico avanza el gran proyecto de los Milei: dotarse de impunidad en los tribunales federales.

Entre el fiscal Eduardo Taiano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la sala de la Cámara Federal que integran Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, le propinaron un disparo a la causa por la estafa $LIBRA. Esos hacedores de justicia, premiados este año por el ministro Mahiques mediante ascensos y designaciones a ellos o a parientes, excluyeron a las querellas particulares, enterraron pruebas clave, decidieron no investigar y sobreseyeron a los Milei, sus contratantes Mauricio Novelli, Hayden Davis y demás integrantes de la presunta gavilla.

A un ritmo mucho más decidido y orgánico avanza el gran proyecto de los Milei: dotarse de impunidad en los tribunales federales

El expediente quedó dañado, pero con un hilo de vida, que es la posibilidad de que una sala de Casación Federal, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, reponga a los querellantes privados y éstos queden legitimados para impulsar la acción penal. La inacción de Taiano quedaría parcialmente neutralizada.

La semana pasada, con el voto de Slokar y Ledesma, esa sala admitió la apelación de los particulares que se presentan como damnificados por haber invertido en $LIBRA, instados por la palabra de Milei, antes de que se descubriera de que se trataba de un engaño.

Por otro lado, una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas busca intervenir en el expediente para hacer el trabajo que Taiano abandonó. El fiscal resiste ambas vías con toda la energía que tiene, que no es mucha.

Con el mecano de Comodoro Py ensamblado por el Gobierno casi sin fisuras, el voto de Slokar y Ledesma quedó como un cabo suelto. El primero es un juez progresista, exintegrante de Justicia Legítima, voz disonante entre sus ocho pares de Casación Federal, máxima instancia penal federal del país.

Ledesma, por su parte, ha tenido posiciones no encasillables, a veces erráticas, pero no puede considerarse una magistrada obediente del macrismo y el mileísmo. La única jueza de Casación tiene 74 años, por lo que le queda menos de uno en el cargo antes de la jubilación, salvo que el Gobierno envíe su pliego al Senado para extender su función por otros cinco años. Si a Mahiques no le gustan las decisiones de Ledesma, deberá despedirse en 2027.

La defensa de Novelli, factótum de $LIBRA y viejo contratante de los Milei, presentó una recusación contra Ledesma por razones de supuesta parcialidad. El abogado del cryptobro sobreseído por Martínez de Giorgi, Daniel Rubinovich, sostuvo que, como la jueza integra el consejo consultivo de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y esta organización solicitó a la PIA que interviniera para subsanar la rendición de Taiano, Ledesma quedó invalidada para decidir en el expediente.

Como decenas de jueces, Ledesma integra un consejo asesor de una ONG jurídica, lo que no supone intervención sobre las decisiones de esas organizaciones, que corren a cargo de la dirección ejecutiva. En este caso, INECIP no es parte en el expediente, ni concluyó responsabilidades penales, sino que instó a la PIA a intervenir.

Los movimientos de Novelli son inescindibles de los de Milei, su coequiper desde antes de que el ultraderechista se postulara a la Presidencia. Pese a que la maniobra de Novelli y el “Colorado” Davis llevó al Presidente a los titulares del mundo como un presunto coorganizador de una estafa montada desde un despacho de Casa Rosada y como probable receptor de US$5 millones a cambio de un tuit, el mandatario tuvo la bonhomía de nunca esbozar un reproche a la banda de cryptobros. No hubo fisuras entre los argumentos jurídicos de Milei, Novelli, el fiscal Taiano y el juez Martínez de Giorgi. Todos coincidieron letra por letra.

En condiciones normales, el pedido de recusación de Ledesma formulado por Novelli no tendría mayor recorrido, pero en la caja mágica de Comodoro Py, todo puede pasar. Una voz que transita el edificio de Retiro agrega una presunción: “Es la propia Ledesma la que se quiere sacar”. Ya tuvo una intervención, y si se retira ahora porque acepta la recusación, queda bien con el Gobierno y le sale gratis.

Si la jueza no se inhibe por su cuenta, Slokar y Yacobucci deben decidir sobre el planteo de Novelli. El primero votará previsiblemente en contra de la separación de su colega, y el segundo, uno de los jueces de perfil más conservador del fuero penal federal, lo hará a favor.

Yacobucci tiene además razones de otra índole. Ignacio Yacobucci, hijo del juez, es segundo de Mahiques en el Ministerio de Justicia. En el organigrama se ubica justo por encima de Esteban Mahiques, hermano del ministro.

Alguien podría leer en ese parentesco motivo suficiente para que sea el juez Yacobucci quien se inhiba, dado que el ministro Mahiques pone y saca para salvar la responsabilidad penal del Presidente y su hermana como si fuera su abogado defensor. No va a ocurrir.

Por el contrario, ante el probable empate entre Slokar y Yacobucci sobre la permanencia de Ledesma, se deberá sortear un juez entre los otros seis miembros de Casación Federal.

El destino podría deparar que el sorteado fuere Carlos “Coco” Mahiques, juez de Casación ratificado este año por el Senado y padre del ministro. Como Juan Bautista, “Coco” y el camarista Yadarola son algunos de los pasajeros a la estancia de Lago Escondido en el memorable viaje de lujo que organizó Clarín en octubre de 2022. Una vez descubiertos, los integrantes del grupo planearon ocultar los hechos mediante facturas truchas y amedrentamientos, según constatan intercambios de Telegram.

Sería el tiro de gracia para reparar el honor de Javier y Karina Milei. Quizás, quién sabe, los Hermanos gocen en el futuro de una indemnización por el daño causado.

SL

slacunza@eldiarioar.com