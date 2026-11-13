Una explosión en un caño de gas en Lanús dejó heridos graves: los bomberos trabajan para controlar el incendio

Una fuerte explosión se sintió en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, en el municipio de Lanús. Trabajan varias dotaciones de bomberos para controlar el incendio.

Los bomberos están intentando controlar la situación, que empezó en una empresa distribuidora de gas. Una importante detonación sorprendió a los vecinos. Las llamas, de gran altura, fueron alimentadas por el gas.

Walter, vecino de la zona, explicó a TN que en la esquina había una almacén. “Fue una explosión, como un misil. Justo lo vi”, explicó el vecino, entre lágrimas. “Un amigo se acercó a la esquina y el almacén voló, no quedó nada. Estoy bien, pero esto fue una locura”, agregó.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea, Remedios de Escalada, alrededor de las 9.45 y hay un amplio operativo en el lugar por parte del sistema de emergencias médicas, Bomberos y Policía.

Producto de la explosión, un comercio quedó destruido en su totalidad, mientras que se indicó que habría varios heridos y quemados.

De acuerdo al comunicado enviado por Metrogas a la agencia Noticias Argentinas, el siniestro sucedió mientras personal de la empresa “realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión”.

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico.

Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, describió el impacto que tuvo la detonación en el barrio. “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”, afirmó.

La mujer señaló que las calles de la zona estaban cortadas porque se realizaban tareas sobre caños de gas. También destacó la rápida llegada de los bomberos. “Estoy temblando, fue horrible”, agregó.

Con el correr de los minutos, se supo que la explosión ocurrió en el centro comercial de Remedios de Escalada. El desconcierto que se vive en la zona es total, con bomberos llorando y numerosas ambulancias llegando al lugar.

Las autoridades decidieron ampliar el perímetro de evacuación de vecinos y comerciantes. También evacuaron un geriátrico. A su vez, convocaron a bomberos de Lanús y Avellaneda para que trabajen en el lugar.

“Todo ese local de la esquina desapareció. Había gente amiga y queremos saber qué pudo haber pasado y dónde está esa gente. No sé si pasó alguien fumando en la nube de gas que se hizo y voló todo”, dijo Andrés, también vecino del barrio.

“Vi a dos personas lastimadas, la gente estaba haciendo sus compras. Es un centro comercial al que vamos todos. Fue terrible. Pensamos que fue un rayo, pero no. Si no cortan el gas el fuego va a continuar”, agregó.

Según el relevamiento preliminar, hay 14 heridos, ocho de ellos con quemaduras graves. En el lugar interviene la UFI N° 6.

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