Un programa económico alternativo propone 15 medidas para impulsar la producción, el empleo y el desarrollo en la Argentina

En medio del debate sobre el rumbo económico de la Argentina, se presentó un programa alternativo con 15 propuestas orientadas a pensar un modelo de desarrollo que combine estabilidad macroeconómica, crecimiento productivo y distribución del ingreso. El documento cuestiona un esquema que, según plantea, consolida una economía dividida entre sectores exportadores primarios que crecen y una industria nacional y un empleo formal que retroceden.

Bajo el título Programa económico para un futuro mejor. 15 propuestas para pensar la Argentina que viene, el trabajo de la organización Futuros Mejores propone pasar de la crítica a la elaboración de alternativas y sostiene que la discusión económica no debería comenzar y terminar en el déficit fiscal, sino incorporar una estrategia de desarrollo que articule producción, estabilidad y equidad.

La iniciativa se organiza en cuatro grandes ejes: un plan productivo que aproveche las oportunidades de los sectores exportadores para desarrollar otras actividades; una estrategia macroeconómica que sostenga ese proceso; un programa distributivo que ubique al trabajo como motor de la equidad; y la construcción de un Estado inteligente y eficaz.

El resumen ejecutivo fue elaborado a través del diálogo con más de 40 espacios del campo nacional, popular y progresista. Futuros Mejores se define como una organización de jóvenes profesionales con experiencia en la gestión pública y plantea que su objetivo es discutir ideas por encima de nombres.

Industria, minería y energía: las propuestas para cambiar la matriz productiva

El primer capítulo del programa está dedicado a identificar los sectores que podrían convertirse en motores de crecimiento y generación de empleo. La propuesta apunta a vincular los recursos naturales con las capacidades productivas nacionales, para evitar que el desarrollo quede limitado a la extracción y exportación de materias primas.

Entre las actividades que busca impulsar aparecen la biotecnología agrícola, la electromovilidad, la química aplicada y el procesamiento local de los recursos mineros. El objetivo es desarrollar una red de proveedores nacionales que permita ampliar el valor agregado y multiplicar las oportunidades laborales.

El documento también incluye a la economía del conocimiento y al turismo como sectores capaces de generar divisas y empleo joven y federal.

Para fortalecer la industria, Futuros Mejores propone mejorar la competitividad a través de inversiones en infraestructura de transporte, transferencia tecnológica para pequeñas y medianas empresas, certificaciones de calidad y financiamiento productivo. La protección industrial, sostiene, debe estar vinculada con metas exigibles de productividad e innovación y tener plazos definidos.

Como antecedente, el documento señala que entre las pymes que participaron de programas de desarrollo de proveedores, el 85% contrató más personal y el 97% mejoró su productividad.

En materia agropecuaria, la propuesta busca superar la dicotomía entre campo e industria. Para eso plantea invertir en ferrocarriles de carga, puertos y caminos rurales, con el objetivo de ampliar la capacidad exportadora y, al mismo tiempo, garantizar el abastecimiento de carnes, lácteos y verduras a precios accesibles.

También propone que el Estado nacional recupere, junto con las provincias, presencia en la regulación de las terminales de almacenamiento y embarque. A su vez, plantea tomar como referencia la experiencia de YPF Agro para crear una agencia nacional de insumos que permita sustituir importaciones.

El potencial energético ocupa otro lugar central. La organización propone destinar parte de los recursos del superávit energético a ampliar las redes eléctricas de alta y media tensión y facilitar la integración de proyectos renovables. Además, plantea crear un fondo de desarrollo financiado con parte de la renta energética para impulsar proveedores nacionales, obras estratégicas y capacidades tecnológicas.

Inflación, dólar y deuda: qué orden macroeconómico plantea

El segundo eje del programa está dedicado a la política macroeconómica. Para Futuros Mejores, la reducción de la inflación debe abordarse de manera simultánea sobre sus tres causas, sin trasladar los costos del proceso a los trabajadores asalariados y los jubilados.

La propuesta incluye una acumulación sostenida de reservas y una inflación que permita a las familias, las empresas y el Estado recuperar la capacidad de planificación. También establece una secuencia de objetivos: estabilizar la economía frente a los shocks en el corto plazo, mejorar el perfil de la deuda y acumular reservas en el mediano plazo, y promover inversiones para el crecimiento con inclusión en el largo plazo.

En relación con el endeudamiento externo, el documento sostiene que el principio debe ser “crecer para pagar”. En ese sentido, propone ordenar los vencimientos y orientar el financiamiento externo hacia el desarrollo productivo y la infraestructura estratégica, en lugar de destinarlo a la fuga de capitales o la especulación.

La construcción de fuentes genuinas de divisas aparece como otra prioridad. Para conseguirlo, plantea diversificar las exportaciones, acumular reservas y regular los flujos de capitales.

Sobre la política cambiaria, el programa propone avanzar hacia un Tipo de Cambio Real Competitivo y Estable (TCRCE), mediante un esquema explícito de flotación administrada, con bandas predecibles e intervención activa del Banco Central. El objetivo es sostener la rentabilidad de la producción nacional, diversificar las exportaciones y preservar el poder adquisitivo mediante políticas de ingresos.

En materia fiscal, la organización propone compatibilizar el orden de las cuentas públicas con la estabilidad económica y la reconstrucción del mercado de deuda en pesos. También plantea evaluar el gasto público por sus resultados concretos: cuánto contribuye al desarrollo, a la creación de empleo y a la provisión de bienes y servicios.

Reforma tributaria, empleo y jubilaciones: las medidas distributivas

El tercer bloque reúne propuestas vinculadas con la distribución del ingreso y la protección social. Uno de los puntos es la reforma del sistema tributario, con el objetivo de hacerlo más progresivo. Para eso, el documento propone fortalecer los impuestos directos sobre los ingresos, los patrimonios y las rentas del capital, además de ampliar la base tributaria mediante la reducción de la evasión y la elusión.

También plantea revisar los regímenes de promoción y las exenciones vigentes, y condicionar su continuidad a la generación comprobable de empleo y valor agregado.

En el mercado laboral, Futuros Mejores identifica a las casas particulares, el comercio, la construcción y las microempresas como sectores donde se concentra la informalidad. Frente a ese escenario, propone diseñar políticas de formalización específicas para cada actividad, con mecanismos de fiscalización que aprovechen la bancarización y la presunción fiscal.

El trabajo en plataformas digitales también forma parte de la agenda. La organización propone reconocer las relaciones laborales que se generan en ese ámbito y garantizar negociación colectiva, cobertura frente a riesgos, aportes empresariales y transparencia algorítmica.

En cuanto al sistema previsional, el documento plantea ampliar las fuentes de financiamiento a través de la reducción de la evasión, la tributación de rentas extraordinarias y la revisión de exenciones. Además, propone reemplazar las moratorias temporales por un mecanismo de inclusión previsional permanente y reformular integralmente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que, según el diagnóstico del programa, actualmente no funciona como un piso de ingresos suficiente.

La política social, por su parte, debería contemplar las distintas realidades de los trabajadores informales, las cuidadoras, los cuentapropistas, los cooperativistas y las personas desempleadas. La propuesta es establecer criterios específicos para cada situación, pero con acceso universal y requisitos claros que reduzcan la discrecionalidad.

Uno de los planteos más ambiciosos está vinculado con el trabajo de cuidados. El programa propone crear un Sistema Nacional de Cuidados que registre y remunere a las cuidadoras comunitarias, reconozca económicamente el cuidado familiar y amplíe la infraestructura de servicios y las licencias. Según las estimaciones incluidas en el documento, una política integral en este campo podría generar más de un millón de puestos de trabajo.

Un Estado con planificación y soberanía tecnológica

El último eje está dedicado al funcionamiento del Estado. Futuros Mejores propone construir un sistema de datos compartido entre las distintas áreas de gobierno para mejorar la planificación y la eficiencia de las políticas públicas.

En ese marco, plantea fortalecer el INDEC, ampliar su capacidad y frecuencia de producción estadística y avanzar hacia un organismo con mecanismos de trabajo auditables, que incluyan a la oposición política para garantizar mayor transparencia, calidad y confiabilidad en los datos.

La soberanía tecnológica también aparece entre las prioridades. El documento propone invertir en infraestructura digital pública, fortalecer el centro de datos de ARSAT y sostener la investigación local para que el país pueda almacenar, procesar y administrar su información estratégica.

La meta es que el Estado no se limite a ser cliente o regulador de tecnologías desarrolladas en el exterior, sino que también tenga capacidad de creación y desarrollo. Para eso, plantea impulsar alianzas regionales que permitan compartir costos, mejorar el poder de negociación y evitar la dependencia de corporaciones externas.

Una discusión sobre el modelo de desarrollo

Las 15 propuestas de Futuros Mejores buscan instalar una discusión que excede las variables de corto plazo. El documento plantea que la estabilidad macroeconómica debe estar al servicio de un proyecto productivo y que el crecimiento de los sectores exportadores tiene que traducirse en más empleo, valor agregado y desarrollo para el conjunto de la economía.

La iniciativa combina instrumentos de política industrial, cambiaria, fiscal y social con una mayor intervención estatal en áreas estratégicas. Su diagnóstico parte de la existencia de una economía desigual y propone una alternativa basada en la articulación entre producción, distribución y planificación pública.

NB