Espías, contrabando e infidelidades: las cloacas de la IA derriban a Jensen Huang, creador del imperio Nvidia

Jensen Huang cayó en la cumbre de su poder. El cofundador y consejero delegado de Nvidia presentó este jueves su dimisión acorralado por dos relaciones extramatrimoniales que conectaron su vida privada con las alcantarillas de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. La salida del directivo que convirtió una empresa del sector de los videojuegos en la más valiosa del mundo llega tras confirmarse su romance con Alice Huang, una presunta espía china, y una segunda aventura con Kimberly Powell, vicepresidenta responsable del negocio de salud dentro de la propia Nvidia. A última hora de este jueves, una vez confirmado su cese, salió a la luz una tercera relación con otra empleada de la compañía, cuya identidad no se reveló.

Hasta hace unas horas, Huang era una de las pocas personas en el mundo que podían entrar sin llamar tanto en el Despacho Oval como en las más altas esferas del Partido Comunista chino. La fiebre de la inteligencia artificial convirtió los chips con los que se entrena esta tecnología en una cuestión de Estado para ambas superpotencias y al máximo directivo de Nvidia, en el mercader clave de la guerra fría tecnológica.

El ejecutivo de 63 años llegó a actuar de intermediario entre Washington y Pekín en los peores momentos del conflicto geopolítico, defendiendo que cuantas menos barreras hubiera para comprar sus chips, mejor le iría a todo el mundo. Un perfil único en la industria cuyos movimientos se leen ahora desde otro prisma. Mientras pedía a la Casa Blanca relajar los vetos de exportación, mantenía una relación secreta con la jefa de una empresa asiática investigada por servir de tapadera a la inteligencia de Pekín y al contrabando multimillonario de sus tarjetas gráficas. Envíos que, según los últimos informes, tuvieron un gran peso en la cuenta de resultados de Nvidia.

Escándalo de contrabando

La sombra que ahora se extiende sobre Huang va mucho más allá de sus tres infidelidades. Los informes y testimonios del sector que salieron a la luz desde el pasado domingo, cuando el directivo reconoció su aventura con Alice Huang, apuntan a que estaba mucho más involucrado en el tráfico ilegal de sus procesadores hacia China de lo que parecía en un principio.

Alice Huang era la directora ejecutiva de Megaspeed, un gigante de los centros de datos de Singapur que Jensen Huang avaló personalmente. Esta empresa compró unos 4.800 millones de dólares (unos 4.330 millones de euros) en chips avanzados de Nvidia. De ese paquete, unos 2.400 millones de dólares (unos 2.165 millones de euros) correspondían a placas con procesadores de arquitectura Blackwell, los GB200 y GB300, cuya venta a China estaba vetada. Según la investigación sobre el terreno de la agencia Bloomberg, esos equipos nunca se instalaron en los centros de datos de Megaspeed.

A mediados de 2025, la policía de Singapur detuvo a Alice Huang tras descubrir un entramado de empresas pantalla vinculadas a Megaspeed. Fue interrogada y puesta en libertad con cargos tras aceptar colaborar con las autoridades. Durante ese período, el líder de Nvidia no dejó de visitarla y ordenó al principal asesor jurídico de su compañía que intercediera por ella ante el Departamento de Comercio de EEUU y frenara las pesquisas sobre la trama.

La firma de análisis financiero Culper Research fue más allá. Según recoge en su investigación, las ventas de Nvidia a Megaspeed incluyeron 50.000 tarjetas gráficas más de las que la compañía había notificado al Gobierno estadounidense. Sin embargo, para esta firma, el gigante de Singapur era solo la punta del iceberg. En su informe, calcula que hasta 43.180 millones de dólares (unos 38.980 millones de euros), el 20% de los ingresos totales de Nvidia en el ejercicio fiscal 2026, procedían en realidad de ventas encubiertas hacia China.

La cifra, no confirmada ni desmentida por Nvidia, dinamita el discurso oficial de Jensen Huang, que había repetido durante meses en las presentaciones de resultados ante sus inversores que los ingresos directos por centros de datos en el gigante asiático eran “cero” debido a los vetos a la exportación. Ahora las investigaciones se centran en la implicación de la propia figura de Jensen Huang en estas maniobras, conectando otros puntos sospechosos en las prácticas de Nvidia como, por ejemplo, su decisión de cambiar a finales de 2025 sus políticas financieras para anotar los ingresos según la sede fiscal del comprador de sus chips, y no por la ubicación real de los centros de datos donde se instalaron.

“Quizá no tenía ni idea, pero eso lo convertiría en uno de los hombres más estúpidos del mundo”, afirma sobre Jensen Huang Ed Zitron, analista de la industria tecnológica y autor del boletín Where's Your Ed At. “No es un 'error' acostarte con otra mujer décadas después de casarte, ni es un 'error' vender a la empresa de esa mujer miles de millones de dólares en chips, ni es un 'error' hacer que tu equipo de comunicación mienta repetidamente, ni es un 'error' usar a tu asesor general para intimidar al Departamento de Comercio para que mire hacia otro lado ante tus evidentes fechorías”.

China negó en todo momento que Alice Huang sea una espía o que haya organizado una operación de influencia contra el ya ex CEO de Nvidia. En la misma línea se había expresado la compañía, asegurando que no había nada “inusual ni inesperado” en esa relación y que los secretos de la empresa no se habían visto comprometidos. Esta semana, antes de la salida a la luz de las infidelidades con dos de sus empleadas, Nvidia seguía criticando a los periodistas por difundir “chismes morbosos”.

El salvoconducto en la Casa Blanca

El acceso a la Casa Blanca del que Huang disfrutó hasta ahora y que permitió a su empresa presionar al Departamento de Comercio no solo radica en la importancia estratégica de Nvidia. También en que el magnate fue uno de los tecnoligarcas más cercanos a Donald Trump desde que este recuperó el poder hace dos años. El presidente intentó defenderlo hasta el último momento, asegurando que es un “hombre honorable” y un “tipo increíble”.

David Sacks, asesor de la Casa Blanca en inteligencia artificial y criptomonedas, fue otro de sus grandes aliados. Ambos defendieron que vetar las exportaciones de chips equivalía a entregar el gigantesco mercado chino a sus compañías locales, como Huawei. “La tecnología estadounidense debería ser el estándar global, así como el dólar estadounidense es el estándar sobre el cual se construye cada país”, defendía Huang.

Bajo esa premisa, Huang logró que Trump reabriera la mano y permitiera la venta en China de algunos de sus chips menos avanzados. No le saldría gratis: para que el republicano aceptara, el fundador de Nvidia le ofreció una comisión de un 15% de toda la facturación de su compañía en el gigante asiático. Un negocio que habría reportado al Gobierno estadounidense unos 2.000 millones de dólares al año (unos 1.805 millones de euros), pero que apenas estuvo en pie unos meses antes de que un nuevo bandazo de Trump cortara otra vez las ventas.

Una investigación que acaba de empezar

Todo ese pasilleo geopolítico se derrumbó desde dentro. La revelación en The New York Times de su segunda relación extramatrimonial con una subordinada directa dejaba al consejo de administración de Nvidia sin margen de maniobra sobre el futuro de Huang, puesto que la política de la empresa prohíbe las relaciones íntimas entre empleados. Consciente de ello, su histórico CEO prefirió adelantarse a la decisión de la junta y renunciar.

La directora financiera, Colette Kress, asumió su cargo de manera interina. Wall Street recibió la noticia con un desplome de las acciones de Nvidia en la apertura del parqué, cuando sus títulos llegaron a caer un 14%, aunque el pesimismo se moderó según avanzó la jornada hasta dejar el retroceso en poco más del 4%.

Huang, propietario del 3,6% de la compañía y con una fortuna estimada de 150.000 millones de dólares (unos 135.420 millones de euros), tenía a 60 ejecutivos bajo su mando directo. Siempre presumió de no creer en la figura del “número dos” y durante 30 años fue el único cerebro que conocía todos los movimientos de las extremidades de Nvidia. También había dado esquinazo a quienes le pedían que preparara un plan de sucesión. La propia compañía reconoce en sus informes de riesgos para los inversores que es “altamente dependiente” de los servicios de su “equipo ejecutivo de larga trayectoria”.

La revelación por parte de Reuters de una tercera relación extramatrimonial con otra empleada no hace sino extender la sospecha sobre la trayectoria de Huang. Ahora, ante uno de los mayores escándalos corporativos de los últimos años, la empresa más valiosa del mundo y referencia de la revolución de la inteligencia artificial queda descabezada y amenazada por las informaciones que puedan aparecer sobre el contrabando de sus chips en medio de la guerra fría tecnológica entre EEUU y China.

Pero el golpe va más allá de los despachos de Nvidia. Durante los últimos tres años, la industria de la IA vivió en un permanente auge de valoraciones basado en los ingentes beneficios de esta compañía, que luego reinvertía en el ecosistema para alimentar sus ventas de chips. Un modelo de financiación circular que llevó a Nvidia a hacerse con participaciones de OpenAI, Anthropic, xAI (el laboratorio de IA de Elon Musk), Mistral (la principal startup europea), Perplexity y decenas de laboratorios más. Compañías que ahora esperan ante el alcance de la investigación sobre las cuentas de la empresa que sostiene toda la burbuja.