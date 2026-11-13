Renunció Jensen Huang a Nvidia, ¿y ahora qué?

Jensen Huang renunció como consejero delegado de Nvidia. Primero se conoció su relación con una empresaria sospechosa de espiar para China; después, el New York Times informó de otra con una vicepresidenta que dependía de él. Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asume provisionalmente el mando.

¿Y ahora qué?

La pregunta recorre los mercados y toda la industria de la IA. Huang no era un ejecutivo intercambiable. El joven que lavaba platos en un Denny’s acabó cofundando una empresa que rozó la quiebra y llegó a ser la más valiosa del mundo. Desde su salida a bolsa, sus acciones se revalorizaron más de un 700.000%.

Uno de los grandes giros llegó en 2012. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton presentaron AlexNet, una red neuronal que ganó con una ventaja espectacular una competición de reconocimiento de imágenes. Para entrenarla utilizaron dos tarjetas gráficas de Nvidia: los chips de los videojuegos también aceleraban las redes neuronales. El trabajo cambió el rumbo de la IA. Huang entendió la oportunidad y apostó por ella.

Diez años después llegó ChatGPT. La demanda se disparó y Nvidia tenía lo que todos necesitaban. Atribuir su éxito a dos golpes de suerte sería absurdo. AMD e Intel también estaban allí. La diferencia venía de antes: CUDA, presentado en 2006, permitía utilizar las GPU para tareas que iban más allá de los gráficos. Huang sostuvo durante años una inversión cuyo mercado estaba por hacerse.

Investigadores y empresas desarrollaron programas, bibliotecas y conocimientos alrededor de CUDA. Cambiar de proveedor exigía trasladar todo ese trabajo acumulado. Huang había construido un ecosistema y una razón poderosa para quedarse en él.

Tenemos cierta tendencia a infantilizar el mundo y convertirlo en una película de Marvel. Una conspiración de tecnooligarcas, organizados como una mafia siciliana, movería los hilos del planeta. Es una tontería que ahorra pensar: basta con identificar a los villanos para creer que hemos entendido la historia. Lo que tenemos delante es mucho más complejo: empresas que cooperan y se disputan ferozmente los mismos clientes, intereses políticos enfrentados y personas con días de 24 horas y las mismas debilidades que nosotros. Confundir influencia con omnipotencia explica poco y despista mucho.

A corto plazo, Nvidia conserva una posición formidable. Su cuota en las GPU para centros de datos ronda el 90%, según distintas estimaciones. Tiene una demanda enorme y clientes que no pueden cambiar de infraestructura de la noche a la mañana. La renuncia de Huang no hace desaparecer sus ingenieros ni sus pedidos. Pero esa fortaleza no garantiza la siguiente década.

Google acaba de ampliar su familia de TPU, aceleradores que compiten con las GPU en determinadas tareas de IA. AMD avanza con sus chips y con ROCm, el software con el que intenta reducir la ventaja de CUDA. Qualcomm compró Modular, cuya tecnología facilita ejecutar IA sobre diferentes arquitecturas. También se erosionan las barreras que hacían tan costoso abandonar Nvidia.

Y sus grandes clientes quieren fabricar parte de lo que hoy le compran. Amazon tiene Trainium3 y una estrecha alianza con Anthropic; Microsoft despliega Maia; OpenAI desarrolla aceleradores con Broadcom. Cerebras explora otra arquitectura para ejecutar modelos a gran velocidad. Y Huawei, con Ascend, busca consolidar una alternativa china. No necesitan derrotar a Nvidia en todo: les basta con ofrecer una opción mejor o más barata para una parte relevante del trabajo.

Nvidia irá perdiendo cuota, incluso si lo hace excepcionalmente bien. Puede seguir creciendo mientras otros crecen más. Defender su posición exigirá inversiones constantes, nuevos productos y márgenes sometidos a una presión creciente. Al mismo tiempo, deberá abrir mercados como la conducción autónoma y la robótica, donde está bien situada, pero cuyos ingresos todavía no sustituyen al gran negocio de los centros de datos.

Ese es el quebradero de cabeza: invertir para seguir dominando un negocio cada vez más disputado y financiar otro que todavía no puede reemplazarlo. Hay que decidir qué desarrollar, cuánto arriesgar y cuándo, con años de anticipación. La ausencia de Huang se notará precisamente en esas decisiones.

Millonarios sin vida

Hay otras dos cuestiones. La primera es la cultura interna. La subida de las acciones convirtió en millonarios a muchos empleados de Nvidia. Sin embargo, los testimonios describen jornadas larguísimas y una exigencia extraordinaria. Mantener a personas que podrían retirarse trabajando en la frontera de la ingeniería es una hazaña de liderazgo. El dinero, por sí solo, no la explica.

Esa cultura no se conserva nombrando a alguien que sepa gestionar una cuenta de resultados. Necesita autoridad técnica, ambición y criterio para distinguir una apuesta prometedora de una ocurrencia carísima. La deriva de Boeing, que relegó a sus ingenieros mientras primaban los objetivos financieros, recuerda hasta qué punto puede degradarse esa cultura. Kress puede aportar estabilidad a la transición. La cuestión decisiva es quién mantendrá después la capacidad de Nvidia para hacer lo que todavía nadie sabe hacer.

La segunda cuestión es todo el ecosistema de la IA. Huang supo alinear a laboratorios, fabricantes, proveedores de nube e inversores que se necesitan y, a la vez, compiten entre sí. En 2025, Nvidia anunció su intención de invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI conforme se desplegará nueva infraestructura con sus sistemas. Huang vinculaba así financiación, construcción de centros de datos y venta de chips para hacer viables las ambiciones de sus clientes.

También tuvo que negociar con gobiernos cuyos objetivos chocaban frontalmente con los de su empresa. Nvidia quería vender en China; Washington quería limitar el acceso chino a los chips avanzados. Un consejero delegado puede disponer de una influencia enorme, pero no puede levantar por sí mismo una prohibición de exportación. Esa decisión pertenece al poder político, que responde a otras prioridades, a las urnas y a sus propias luchas. Incluso alguien como Huang tenía que negociar con Trump.

Huang consiguió suavizar algunas restricciones y cultivó relaciones a ambos lados del Pacífico. Conoce a los compradores, a los investigadores y a los políticos. Sabe cómo encajar intereses que parecían incompatibles. Esa confianza tarda décadas en construirse. No viene incluida en el nombramiento de un nuevo consejero delegado.

¿Encontrará Nvidia a otro Jensen Huang? Parece muy difícil, por no decir imposible. Encontrará un sucesor, pero difícilmente reunirá su autoridad dentro de la empresa, su capacidad para movilizar al sector y su interlocución política. El corto plazo tiene bases sólidas. El medio y el largo acaban de llenarse de incógnitas.

Y queda el propio Huang. Cuesta imaginar que se vaya a casa sin más, que renuncie a crear, invertir o embarcarse en otra aventura. Quizá la siguiente gran pregunta no sea solo qué hará Nvidia sin Jensen Huang, sino qué hará Jensen Huang sin Nvidia.