El Vaticano borró un mensaje de León XIV sobre los “dos Papas” y reavivó una vieja discusión en la Iglesia

El Vaticano eliminó de las redes sociales una publicación en la que el papa León XIV afirmaba que la Argentina tenía “dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, una expresión que había sido incluida en el discurso preparado para su visita a la Basílica de Luján, pero que el pontífice finalmente decidió omitir.

El episodio, atribuido a una descoordinación en la comunicación de la Santa Sede, volvió a poner sobre la mesa una cuestión que generó debates dentro de la Iglesia durante el pontificado de Francisco.

El mensaje había aparecido en la cuenta oficial del Papa en X, @Pontifex_es, después de su despedida de la Argentina. También fue difundido en Instagram y reproducido por Vatican News, el portal informativo de la Santa Sede, que incluso utilizó la referencia a los “dos Papas” como título de una de sus publicaciones.

Sin embargo, la frase nunca llegó a ser pronunciada por León XIV. Aunque figuraba en la versión escrita de su intervención del miércoles en Luján, el pontífice hizo una pausa al llegar a ese pasaje y continuó con el resto del discurso sin leerlo.

La diferencia entre el texto preparado y las palabras efectivamente pronunciadas pasó inadvertida para los responsables de la comunicación vaticana, que elaboraron las publicaciones a partir del documento distribuido antes de la ceremonia.

De ese modo, la expresión llegó tanto a las redes sociales oficiales como a los contenidos informativos de la Santa Sede, pese a que el Papa había decidido excluirla de su mensaje.

Una vez advertida la discrepancia, el Vaticano retiró la publicación de X. El episodio fue atribuido a una falla de coordinación entre los equipos encargados de preparar los textos y quienes debían verificar las intervenciones públicas del pontífice.

Una expresión que remite a Francisco y Benedicto XVI

La decisión de León XIV de evitar la referencia a los “dos Papas” no sería casual. Se trata de una expresión particularmente delicada en el ámbito eclesiástico, debido a las controversias que surgieron después de la renuncia de Benedicto XVI, en febrero de 2013, y la posterior elección de Jorge Bergoglio como papa Francisco.

La situación no tenía antecedentes cercanos en la historia de la Iglesia: Joseph Ratzinger había decidido abandonar el pontificado, pero permaneció viviendo en el Vaticano y conservó el título de papa emérito.

Aunque Francisco era el único pontífice en ejercicio y concentraba plenamente la autoridad de la Iglesia católica, la presencia de su antecesor generó interrogantes acerca del lugar institucional que debía ocupar un Papa después de su renuncia.

Durante aquellos años, distintos sectores eclesiásticos discutieron el significado del título de papa emérito, los símbolos que podía conservar y la posibilidad de que su figura fuera interpretada como una autoridad paralela.

El propio Benedicto XVI intervino públicamente para despejar esas dudas y aclaró que su renuncia había sido completa y que no existían dos pontífices con autoridad simultánea.

Desde entonces, la distinción entre el Papa que ejerce el ministerio y quien ha renunciado se convirtió en una cuestión especialmente sensible dentro de la Santa Sede.

En ese contexto, la frase preparada para León XIV podía entenderse como una referencia afectiva a la Argentina, país natal de Francisco, y al vínculo que el actual pontífice estableció con los argentinos durante su visita. Sin embargo, la utilización de la expresión “dos Papas” también podía despertar interpretaciones que el Vaticano procura evitar.

La controversia no surgió, por lo tanto, de una declaración efectivamente realizada por León XIV, sino de la difusión de una frase que había quedado en el texto escrito, pero que el propio pontífice resolvió no pronunciar.

El episodio dejó al descubierto una falla en los mecanismos de comunicación de la Santa Sede y, al mismo tiempo, mostró hasta qué punto ciertas expresiones siguen teniendo un significado particular dentro de la Iglesia, incluso cuando son utilizadas en un contexto de cercanía y afecto.

Con información de la agencia NA