La resaca del tequila: el éxito de una bebida que llevó a la pérdida de bosques en México

Desde hace décadas, Manuel García Castro se dedica a sembrar maíz, calabaza y frijol, con los que da de comer a su familia y a su ganado. En 2019, destinó parte de sus tierras en la sierra de Tequila, Jalisco, a la siembra de agave azul, con el que se produce el tequila, una de las bebidas mexicanas más famosas del mundo.

El campesino se aventuró a sembrar algo diferente después de mirar cómo, un año antes, conocidos del pueblo obtuvieron jugosas ganancias al vender los agaves que produjeron. Un amigo de la ciudad lo convenció de sembrar 15 000 “hijuelos” —como llaman a los brotes del agave— en tres hectáreas de su parcela y en zonas donde pastaban sus reses. Él pondría el trabajo en campo y su amigo, el capital: “Dijimos: ‘Hay que hacerle la lucha, a ver si hay modo de agarrar dinero por otro lado’, porque del ganado no sale mucho y le invierte uno muchos gastos”.

Desde entonces, invirtieron 500 000 pesos (alrededor de 27 000 dólares) en plantas, plaguicidas y abonos, sin contar el pago de su trabajo y el del peón que le ayudaba. Cuatro años después, en 2023, la esperanza de vender el agave azul comenzó a esfumarse. Los precios de venta por kilo se desplomaron hasta en un 92 %, en comparación con los que prevalecían entre 2017 y 2019. El negocio ya no era rentable a corto plazo. Manuel García y su socio abandonaron los campos hace dos años.

Su historia es solo una muestra de lo que han vivido otros campesinos a partir del auge de la producción del tequila, una expansión que también ha tenido consecuencias ambientales.

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El boom del tequila

El tequila está protegido con Denominación de Origen en los estados de Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco. La bebida es una marca país y símbolo de la mexicanidad.

En la última década, el sector tequilero ha promovido estrategias de comercialización y ampliación de mercados, no sólo con un impulso a nuevos países de exportación sino a la innovación con marcas premium y de nicho que generen nuevas experiencias a los consumidores. Así lo ha difundido la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

Esto ha atraído a personajes como el ex basquetbolista Michel Jordan, las actrices y productoras Eva Longoria y Kate del Castillo, el luchador Dwayne Johnson, la modelo Kendal Jenner o el cantante Maluma, entre otros, interesados en comercializar sus propias marcas, principalmente en territorio estadounidense.

Las estadísticas hablan del crecimiento de esta industria. El Consejo Regulador del Tequila (CRT) registró un aumento en la producción de esta bebida que pasó de 273.3 millones de litros en 2016 a 583.5 millones en 2025; con un pico en 2022, cuando llegó a 651.4 millones de litros, propiciando una bonanza en el sector y una mayor demanda de agave.

Los mismos datos del CRT muestran que en 2020 se exportaron 286.7 millones de litros de tequila y dos años más tarde, la cifra alcanzó los 418.9 millones de litros. Entre 2023 y 2025, las exportaciones incrementaron 5.2 %, con Estados Unidos como principal destino, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Entre 2017 y 2018, el incremento en las ventas de tequila provocó un alza en la demanda de su materia prima. La plataforma agaves.pro, que sirve de herramienta técnica para los empresarios del sector, indica que, entre 2017 y 2020, el precio de venta del agave azul se mantuvo entre los 26 y 30 pesos el kilo (poco menos de dos dólares) y alcanzó su pico en 2021, cuando se vendió en 32 pesos por kilo.

Ese momento económico atrajo a nuevos productores, entre ellos a Manuel García, quien cambió sus parcelas de maíz por la siembra de agave azul.

Agaves que sustituyen los bosques

Desde 2019, cuando se dio el boom de los precios del agave azul, Maximiano Bautista Andalón, especialista en sistemas de información geoespacial y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), empezó a documentar la expansión del cultivo de agave en Jalisco mediante imágenes satelitales.

En ese año contabilizó aproximadamente 100 000 hectáreas sembradas con agave, sólo en este estado mexicano. Seis años después, la superficie llegó a 200 000 hectáreas. El investigador detectó que esa expansión afectó ecosistemas naturales y generó monocultivos, pues muchos agricultores dejaron de sembrar alimentos y otros ocuparon espacios de bosques y selvas.

“El agave es un tema complejo, sobre todo por la distribución que tuvo: en zonas con bosque de pino, con bosque de encino o pegado en zonas medianas o altas donde se tenían otros cultivos. En general, un modelo muy industrial. Un modelo en el que casi ninguna otra plantita sobrevivió entre los campos de agave”, explica Bautista Andalón.

En 2023, el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques, coalición subnacional que desde 2008 reúne a 43 estados y provincias de once países, entre ellos México, dio a conocer el documento Deforestación en México. Propuestas para una agenda nacional, donde se señala a la expansión de la producción de agave para tequila y mezcal entre las causas detrás de la pérdida de zonas forestales.

“El incremento en la demanda y el precio de estos destilados, especialmente el tequila, ha detonado una expansión cíclica del cultivo de agave sobre estos ecosistemas”, advierte el informe. También menciona que en los estados de la Denominación de Origen, de 2017 a 2021, la superficie sembrada de agave pasó de 150 000 hectáreas a más de 400 000.

En Jalisco, los niveles más altos de deforestación se registraron entre 2019 y 2021, con una pérdida de 23 368 hectáreas anuales, que coinciden en tiempo con el auge del tequila, advierte el documento específico que el grupo de trabajo elaboró para este estado.

Ni la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ni la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco atendieron la petición de entrevista de Mongabay Latam para este reportaje.

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Ecosistemas forestales afectados

Desde las carreteras en las zonas Valles, Sur y Ciénega de Jalisco se divisan campos de agave que trepan por laderas y cerros. El paisaje agavero alrededor del pueblo de Tequila, declarado patrimonio de la Unesco, se extendió por todo el estado de manera indiscriminada.

Al analizar las imágenes satelitales, el investigador Maximiano Bautista ha identificado que algunos de los más recientes cultivos de agave estuvieron precedidos por incendios, por desmonte con maquinaria o corte de árboles, o que la siembra se hizo en zonas muy cercanas a cuerpos de agua importantes para las comunidades.

Por ejemplo, una parte del Cerro Viejo, en el municipio de Tlajomulco, en seis años pasó de ser un matorral subtropical a un pastizal inducido que fue incendiado y ahora alberga campos de agave. Como este, Bautista ha identificado otros casos en el estado de Jalisco.

“Muchas veces la introducción del agave era antecedida por un incendio. Fue una forma de limpiar los terrenos. El incendio podía quemar 20, 30 o 40 hectáreas de pastizalito y matorralitos que son el colchón entre la frontera agrícola y los bosques”, afirma el académico.

Los incendios podrían haber sido naturales, pero Bautista no descarta que fueran inducidos para realizar el cambio de uso de suelo.

El área quemada e invadida ahora con agave en Tlajomulco está en la franja de amortiguamiento del área protegida estatal del Cerro Viejo, a unos 45 kilómetros de la zona conurbada de Guadalajara, en medio de la Laguna de Cajititlán y el Lago de Chapala, el mayor vaso lacustre de México.

Cerro Viejo es una de las montañas más altas de Jalisco, con bosques de pino, encino y matorrales que albergan especies de flora con algún estatus de protección como el lirio araña (Hymenocallis concinna), la tila (Tilia mexicana) o el zapotillo (Bumelia cartilagínea).

La zona sur de Jalisco también vive las consecuencias de la expansión del agave. El investigador de la Universidad de Guadalajara Oscar Raúl Mancilla forma parte del grupo científico que desde hace 20 años estudia el cambio de uso de suelo en la región y que identificó que, de 2015 a 2026, el cultivo del agave azul aumentó un 60 % en la región de Autlán.

“Son miles de hectáreas que han cambiado el uso del suelo de selva baja, de ganadería o de otro tipo de cultivo hacia la siembra de agave”, advierte Mancilla.

Más erosión de suelo y menos infiltración de agua

Donde había plantas y fauna nativa, ahora hay monocultivos de agave que aumentan la erosión, cambian los hábitats de especies vegetales y animales, además de disminuir la producción de alimentos para la población.

El artículo Agave azul: motor de deforestación, transformación del patrón de cultivo y erosión del suelo, publicado a mediados de 2026 y del que Mancilla es coautor, cuantifica una tasa de deforestación por agave del 39.7 % del territorio de Autlán y erosión de suelo de leve a moderada, principalmente en las parcelas manejadas por agricultores.

El académico explica que, por desconocimiento, muchos productores establecen los surcos de siembra en la misma dirección donde cae el agua, según la inclinación del terreno, lo que acelera la erosión.

“Si perdemos un centímetro de suelo en lámina [el grosor de agua acumulada en la superficie] en una hectárea, perdemos aproximadamente 100 toneladas de suelo. En este tipo de parcelas tenemos erosiones mayores a 30 centímetros. Si hacemos el cálculo, son muchísimas toneladas de pérdida de suelo en un solo ciclo de lluvias”, detalla el académico.

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También hay consecuencias en la recarga de agua en el subsuelo. De acuerdo con el estudio del cual forma parte Mancilla, las parcelas agaveras infiltran apenas 10 % o 20 % del agua de lluvia a los mantos acuíferos y 80 % o 90 % escurre a las laderas, cuando debería ser al revés.

“[Esto impacta en] las tasas de erosión del suelo, los microorganismos, la materia orgánica, la capa superficial viva de nuestras parcelas agrícolas, pecuarias, de bosque. El otro problema es que [lo que escurre por las laderas] viene a contaminar los cuerpos de agua”, explica el especialista.

El agave requiere de plaguicidas y herbicidas como el glifosato que se quedan en la tierra y se infiltran hasta llegar a ríos, arroyos y represas. Esto podría estar ocurriendo con los cultivos alrededor del Lago de Chapala —en la frontera entre Jalisco y Michoacán— u otros cuerpos de agua que surten a las comunidades, coinciden Mancilla y Bautista.

“Se utilizan muchos agroquímicos en el agave. [Usan] este ingrediente activo fuerte que se llama glifosato, que es un herbicida que en otros lados tiene un uso limitado”, asegura Bautista.

Salirse del límite

El área de agave tequilero plantada en todo el país aumentó 218 % entre 2017 y 2025, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En 2021, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y el gobierno de Jalisco implementaron la certificación Agave Responsable Ambiental (ARA) para asegurar marcas libres de deforestación que cumplan con estándares internacionales de sustentabilidad.

Eduardo Ibarra Arellano, responsable de proyectos de sustentabilidad del CRT, explica a Mongabay Latam que pusieron a disposición de fábricas y agricultores un mapa que delimita las más de 2.67 millones de hectáreas de suelo disponible para plantaciones que abarcan los 125 municipios de Jalisco, así como otros en Guanajuato y Michoacán.

Todos los agricultores deben consultar el mapa, verificar que sus cultivos están dentro del área delimitada y registrarse en el CRT para cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012. De lo contrario, no pueden plantar agave y, de hacerlo, no podrían venderlo.

“Si ese predio antes de 2016 era un bosque o era un área protegida, ahí no se les podría otorgar esa autorización para que planten el cultivo del agave”, advierte. No obstante, es sabido entre los productores que se puede recurrir a intermediarios o “coyotes” para que vendan las plantas ilegalmente.

Ibarra asegura que el mapa consideró las cuencas hidrológicas para delimitar las zonas de plantación y que trabajan con una política estricta de cero deforestación. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco ha señalado que la certificación ARA ha impedido que se deforesten 17 000 hectáreas de bosques.

Sin embargo, el mecanismo se ha quedado corto. En noviembre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio ilegal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, por el cambio de uso de suelo para cultivar agave que afectó 202 hectáreas de bosque de encino.

Los campos agaveros en Jalisco se extienden a zonas protegidas como el Bosque La Primavera, hogar de cientos de especies en sus 30 500 hectáreas de superficie. A pesar de ser una zona con protección federal, en las imágenes satelitales del mapa de certificación ARA es posible identificar al menos nueve predios marcados como zonas elegibles de cultivos y con aparentes hileras de agaves.

Gabriel Vázquez, directivo del Bosque La Primavera, explica a Mongabay Latam que esas parcelas están dentro del bosque desde antes de su decreto como zona de protección forestal y que eran milpas — parcelas tradicionales basadas en el policultivo, principalmente, de maíz, frijol y calabaza—. Al ver la rentabilidad del agave, sus dueños decidieron cambiar el tipo de cultivo, aunque no son aptos para ello.

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“Son suelos muy vulnerables y el agave es una plantación muy demandante de nutrientes. Que no sea una planta compatible y la necesidad de que se generen insumos añadidos [agroquímicos] para lograr una plantación, es lo que puede afectar la calidad de los suelos y la calidad ecosistémica del bosque”, lamenta.

Vázquez añade que aunque estén en el área protegida, a los dueños de esas parcelas les interesa sacar ganancias: “Lo que el agricultor siempre va a querer es poder rentabilizar la tierra en la que vive”.

Con imágenes satelitales, el investigador Maximiano Bautista ha comprobado la existencia de plantíos de agave fuera de los límites del mapa ARA. Es el caso de la barranca de Achío, en Tequila, y del monte, en Cajititlán. Las imágenes evidencian cambio de la cobertura natural y el establecimiento de agave.

“Sí se puede leer en el territorio que una buena parte de lo que está ahora sembrado se desmontó, se cambió el uso del suelo en zonas que no están dentro de los polígonos del mapa de agave ambientalmente responsable”, recalca Bautista.

Campos de agave abandonados en 2026

El agave azul requiere de siete u ocho años de cuidados antes de su cosecha. De una hectárea se producen cerca de 100 toneladas de plantas aptas para destilar, explica un trabajador de campos agaveros que prefiere reservar su nombre por razones de seguridad.

Durante el auge del agave, entre 2017 y 2022, una hectárea dejaba dividendos de hasta 3 millones de pesos (unos 163 000 dólares), mientras que el maíz redituaba hasta 40 000 pesos anuales (unos 2200 dólares). Esto llevó a que los agricultores se volcaran rápidamente hacia el cultivo del agave. Sin embargo, esa bonanza no se mantuvo en los siguientes años.

El impacto no fue solo ambiental, el boom en la producción de agave azul también tuvo consecuencias en los precios.

El número de productores registrado por el CRT pasó de 5988 en 2017 a más de 43 000 en 2025. Este súbito aumento generó una sobreproducción de agave azul. En consecuencia, el precio se desplomó.

La plataforma agaves.pro muestra que a partir de 2022 el precio de esta planta comenzó a caer. Para 2025, un kilo se vendía en uno o dos pesos (entre 5 y 11 centavos de dólar).

Por la falta de certeza en las ganancias que obtendrán, muchos nuevos y pequeños productores abandonaron sus cultivos en los últimos tres años. En julio pasado, el CRT admitió el problema, pero hasta ahora se desconoce el total de plantíos en esta situación.

Hace ocho años, Bernardino Correa Raygoza plantó 10 000 agaves en sus terrenos de uso ejidal. Antes sembraba maíz y frijol. Como él, muchos agricultores de la comunidad de Ocotic —en los límites entre Jalisco y Nayarit— se animaron a invertir en la producción de agaves para tequila. Algunos vendieron su ganado y bienes, otros pidieron préstamos.

Correa intentó registrar sus cultivos ante el CRT, un requisito de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012 para la venta del agave azul destinado a la producción del tequila. No logró concretar el trámite porque sus terrenos son de uso ejidal mancomunado y carecen de título de propiedad por estar en un área boscosa. El campesino mantenía la esperanza de vender los agaves a través de “coyotes” —intermediarios entre productores y fabricantes de tequila—, pero estos tampoco podían comprarlos por el desplome del precio de venta.

“Ahí están las parcelas, ahí tiradas a la basura, ya no rinden nada, ni provecho le saca uno”, afirma Correa, quien es presidente ejidal del pueblo.

Futuro comprometido

De acuerdo con especialistas como Mancilla y Bautista, la expansión de los monocultivos de agave están comprometiendo recursos importantes para la vida.

En el sur de Jalisco podrían afectar a plantas como el guaje (Leucaena leucocephala), el mezquite (Prosopis glanduloso), el pitayo (Stenocereus thurberi), los nopales (opuntia ficus- indica), los guamuchiles (Pithecellobium dulce), que son recolectados por las comunidades para alimentación o como plantas medicinales, explica Mancilla.

La soberanía alimentaria de las poblaciones está en juego al sustituir la milpa de la que comen las familias y los animales de granja, añade.

Los herbicidas y plaguicidas ponen en riesgo la supervivencia de diversos insectos, entre ellos las 20 especies de abejas nativas que hay en Jalisco, advierte Bautista.

Además, hay un problema colateral: el abandono de las parcelas de agave.

El CRT confirmó a Mongabay Latam que inició una campaña fitosanitaria, en la que inspectores de campo están visitando los predios para conocer la cantidad de plantíos abandonados. La entidad advierte sobre el peligro de la propagación de plagas como el Scyphophorus acupunctatus, conocido como “el picudo”. Este coleóptero se introduce en las hojas y el núcleo de agaves desnutridos o de edades tardías hasta pudrirlas. Si no se controla, la plaga se puede propagar a otras especies de cactáceas silvestres o a plantíos de agaves sanos.

No obstante, los productores prefieren dejar los agaves en vez de invertir más recursos. Algunos, como Manuel García, intentarán vender lo que alcancen y, si no, quemarlo para replantar maíz. No descarta que pueda volver al agave más adelante, cuando sea rentable.

Otros, como Bernardino Correa, confían en regresar a sus cultivos tradicionales, a pesar de las posibles afectaciones al suelo.

“El que no arriesga no gana y resulta que perdimos. Ahora hay que seguir echando el cultivo del maíz, frijol y cuidar ganado, lo que dé dinero. La tierra es tan agradecida que lo que le plantemos después, todo funciona. Se acaba el agave y lo que uno siembre se sigue dando, hay que volver a arar y a trabajar la tierra”, dice confiado.

El artículo original fue publicado por Mariana González-Márquez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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