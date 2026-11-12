Black & Decker baja la persiana de una planta en Argentina y desvincula a 61 empleados

La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker confirmó el cierre de su establecimiento dedicado a la fabricación de discos abrasivos y la desvinculación de los 61 empleados que se desempeñaban allí. La medida reaviva el debate sobre el impacto de la apertura comercial, la pérdida de competitividad industrial y el futuro del empleo fabril en la Argentina.

La decisión llegó de manera abrupta para los trabajadores. Cuando se presentaron a cumplir su jornada laboral en la planta de Justo Daract, en San Luis, encontraron personal de seguridad, representantes de recursos humanos y abogados de la compañía. La fábrica ya no volvería a producir.

Aunque la compañía descartó abandonar el país, el cierre representa uno de los movimientos industriales más significativos de las últimas semanas y se suma a una serie de señales de alerta provenientes de distintos sectores manufactureros.

El final de una planta que producía para la industria

La fábrica de Justo Daract producía discos abrasivos utilizados para cortar, desbastar y pulir materiales en actividades industriales, de construcción, minería, mantenimiento y reparación. La operación formaba parte del esquema productivo regional de Stanley Black & Decker, una de las mayores fabricantes mundiales de herramientas y equipamiento industrial.

Según informó la empresa, la decisión fue tomada luego de una revisión integral de la sustentabilidad y eficiencia de la planta frente a los cambios registrados en el mercado argentino. La firma calificó la medida como “difícil e inevitable” y aseguró que mantendrá sus operaciones comerciales en el país.

Desde la compañía sostuvieron además que su presencia en la Argentina no está en discusión y que continuarán trabajando con distribuidores, clientes y socios comerciales locales.

El comunicado: “Stanley Black & Decker confirma el cierre de su planta industrial en Justo Daract, provincia de San Luis. La planta fabricaba discos abrasivos, uno de los múltiples productos del portafolio local de la compañía. El cierre implica la desvinculación de los 61 empleados que trabajan en la planta. Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes. Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión”.

Importaciones, Brasil y caída de la demanda

Detrás del cierre aparecen varios factores que reflejan las dificultades que atraviesa una parte de la industria nacional.

Fuentes gremiales y empresarias coincidieron en señalar la creciente competencia de productos importados, particularmente provenientes de China, como uno de los elementos que erosionaron la competitividad de la planta puntana.

A eso se sumó la reducción de oportunidades en el mercado brasileño, uno de los principales destinos de exportación de este tipo de productos. Según diversas fuentes vinculadas al caso, cuando las ventas externas comenzaron a perder dinamismo, la planta intentó redireccionar parte de su producción al mercado interno, aunque sin resultados suficientes para sostener la actividad.

La contracción de la construcción y la paralización de buena parte de la obra pública también aparecen entre los elementos que deterioraron la demanda de productos vinculados con maquinaria y equipamiento industrial.

Un conflicto abierto por las indemnizaciones

El cierre abrió además una disputa entre la empresa y los trabajadores respecto de las compensaciones económicas.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), sindicato que representa a los empleados de la planta, rechazó los términos planteados inicialmente y exigió el pago completo de las indemnizaciones.

Los trabajadores permanecieron en las instalaciones para custodiar las maquinarias y respaldar sus reclamos mientras avanzaban las negociaciones.

La controversia se profundizó porque distintas versiones públicas plantearon diferencias respecto de la aplicación de los mecanismos indemnizatorios previstos por la legislación laboral. Mientras el gremio denunció intentos de reducir los montos, la empresa afirmó que cumplirá con las obligaciones correspondientes y acompañará a los empleados afectados durante la transición.

La empresa se queda, pero cambia el modelo

El cierre de Justo Daract no implica la retirada de Stanley Black & Decker del mercado argentino.

La compañía confirmó que continuará operando en el país y que la producción de los discos abrasivos dejará de realizarse en esa planta para pasar a otros esquemas productivos, incluyendo terceros especializados.

La empresa también conserva otras operaciones industriales en territorio argentino, entre ellas instalaciones vinculadas a productos abrasivos y a su red comercial histórica.

La decisión refleja una tendencia cada vez más visible entre multinacionales industriales: mantener presencia comercial en el mercado local mientras reducen o transforman estructuras manufactureras que consideran menos competitivas.

Otra señal para la industria argentina

El cierre de la planta puntana trasciende los 61 puestos de trabajo perdidos.

La situación funciona como un indicador de las tensiones que atraviesa el aparato productivo argentino en un contexto de mayor apertura comercial, caída de la actividad en sectores clave y creciente presión de productos importados.

Para los defensores de la liberalización económica, se trata de un proceso de reestructuración inevitable que obliga a las empresas a ganar eficiencia y especialización. Para los sindicatos y sectores industriales, en cambio, representa una advertencia sobre el riesgo de una desindustrialización gradual y la pérdida de capacidades productivas construidas durante años.

Mientras ese debate continúa, en Justo Daract la discusión tiene una dimensión más concreta: 61 trabajadores intentan resolver su situación laboral después de que una de las marcas más reconocidas del mundo de las herramientas decidiera apagar definitivamente sus máquinas.

Con información de agencias.