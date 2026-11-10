Un menor internado por Blocus pide investigar los “sistemas algorítmicos” de TikTok que viralizaron la convocatoria

H. tiene 17 años y vive en España. Estaba matriculado en una autoescuela para sacarse el registro de conducir, pero no puede asistir a clases: está internado en un centro de menores desde hace diez días, señalado por los Mossos d'Esquadra como presunto promotor de los disturbios de Blocus en Barcelona a través de grupos de mensajería.

La defensa del joven, que ejerce el abogado Marti Cànaves, pidió a la Fiscalía de Menores que profundice en el “origen” y los “sistemas algorítmicos” de TikTok que viralizaron la convocatoria de Blocus con el objetivo de “esclarecer” la concepción y promoción “real” de los disturbios y saqueos del pasado 24 de octubre en Barcelona.

H. es uno de los cinco menores de edad que están internados en Catalunya por Blocus. No fue detenido en la jornada de altercados, al contrario de los 70 menores que permanecen, en su mayoría, en libertad vigilada. Los Mossos lo arrestaron casi una semana después. Su papel sería el de supuesto promotor digital de las protestas, al igual que los otros cuatro mayores de edad que están en prisión preventiva en València y Barcelona.

La falta de organización de los jóvenes de Blocus se constata en que se enteraron de la convocatoria porque vieron un link o un código QR en las redes, la mayoría en TikTok, o un amigo se lo envió. La protesta no se decidió en una asamblea estudiantil u otra forma tradicional de organización.

La defensa de H. desmiente a los Mossos, que señalan al menor como promotor y organizador de grupos en los que se habría llamado a los disturbios. El juez decidió su internamiento en contra del criterio del equipo técnico de menores del juzgado, que abogó por un trabajo familiar en libertad vigilada. Cànaves niega que H. participara en los saqueos, y recuerda que en el registro de su casa la policía no encontró ningún objeto presuntamente sustraído.

La “posición relevante en el grupo criminal” que atribuye la policía catalana al menor “carece absolutamente de fundamento”, argumenta el abogado de H., toda vez que el joven no buscó activamente qué era Blocus, sino que se enteró porque se lo recomendó la propia plataforma.

En concreto, la defensa expone que H. recibió de la convocatoria de Barcelona porque le apareció mientras navegaba por TikTok, en un mensaje que la red introdujo en un apartado llamado “para ti”. Es decir, que fue una sugerencia del algoritmo.

La defensa solicita averiguar si el menor “pudo haber sido destinatario de una actuación de captación, engaño o instrumentalización por terceros. La investigación policial ya ha apuntado que TikTok o Instagram fueron medios de difusión de Blocus y que en estas redes los jóvenes podían acceder mediante códigos QR abiertos a grupos cerrados de WhatsApp o Telegram donde se detallaban las convocatorias.

“Resulta necesario esclarecer quiénes crearon y difundieron inicialmente esas publicaciones, cómo alcanzaron a sus destinatarios y qué personas desempeñaron realmente funciones de organización y dirección” de Blocus, argumenta el abogado Cànaves en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La defensa pide investigar el funcionamiento de los sistemas algorítmicos de TikTok e Instagram durante los días anteriores al 24 de octubre “con particular atención” a las publicaciones que contenían los códigos QR relacionados con las convocatorias.

El abogado fundamenta su petición en que si los Mossos otorgan un papel relevante a los links de TikTok para atribuirle la integración en una supuesta organización criminal, la defensa debe poder reclamar que se investigue “quiénes los originaron y cómo se difundieron”.

A juicio de la defensa, las publicaciones fueron recomendadas a usuarios que no seguían las cuentas que las emitieron, cuál fue su alcance, si existieron mecanismos de promoción específicos y “en qué medida pudieron llegar” al menor H.

La investigación, insiste la defensa, no debería limitarse a solicitar a TikTok una explicación “genérica” sobre sus sistemas de recomendación o sobre sus políticas de seguridad, pues así no se podrá determinar cómo llegaron al teléfono del investigado.

Cabe recordar que, habitualmente, las compañías tecnológicas son renuentes a colaborar con las investigaciones judiciales en España y sus respuestas, si es que llegan, suelen ser vagas o negativas.

El abogado ha pedido a la Fiscalía de Menores que requiera a TikTok para que identifique a las personas y unidades organizativas que, las semanas antes de la convocatoria de Blocus, “configuraban, supervisaban y modificaban los sistemas algorítmicos de recomendación aplicables en España”.

“Resulta pertinente conocer si la plataforma disponía de herramientas capaces de reconocer códigos QR incorporados a imágenes o vídeos, identificar determinados contenidos potencialmente peligrosos, detectar patrones de difusión coordinada y generar alertas cuando las publicaciones presentaran indicadores de riesgo”, solicita el escrito.

Entre las diligencias solicitadas, también se reclama comprobar si las publicaciones en las que entró el menor investigado “fueron objeto de alertas automatizadas, denuncias de usuarios o revisiones humanas, y qué decisiones se adoptaron en relación con ellas”. En suma, la defensa quiere saber por qué la convocatoria llegó al menor.

La investigación en profundidad permitirá acreditar, según la defensa, que el joven de 17 años “es una víctima de campañas de desinformación y manipulación, y no un menor que hubiera llevado a cabo conductas con relevancia penal”.