Bajo el sol de Palermo, una multitud esperó a León XIV: la fe, la curiosidad y el regreso de un Papa después de 39 años

El sol no daba tregua y todavía faltaba para que empezara la misa. Sobre la Avenida del Libertador, a la altura del Monumento de los Españoles, la multitud se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había chicos subidos a los hombros de sus padres, adolescentes que se abrían paso entre la gente, familias enteras y adultos mayores que avanzaban con la paciencia de quien sabe que no tiene demasiado sentido apurarse. Algunos habían viajado cientos de kilómetros. Otros habían dormido allí mismo, sobre el asfalto. Todos habían llegado por el mismo motivo: ver a León XIV, el primer Papa que visitaba la Argentina en casi cuatro décadas.

“Vinimos de muy lejos para poder estar”, decía a elDiarioAR uno de los fieles, mientras la avenida seguía recibiendo gente. Palermo ofrecía una imagen poco habitual. Donde cualquier otro lunes habría colectivos, bocinazos y conductores impacientes, ahora había una multitud que se movía a otro ritmo. Los grupos se acomodaban como podían, se pasaban el mate y trataban de encontrar un lugar desde donde alcanzar a ver el altar. La distancia importaba, pero hasta cierto punto. Muchos sabían que probablemente terminarían siguiendo buena parte de la ceremonia a través de una pantalla.

“Estamos desde anoche en la vigilia y muy contentos”, contaba otro de los asistentes. El entusiasmo parecía inmune al cansancio y al sol, que caía de lleno sobre la avenida. A su alrededor se mezclaban personas de distintas edades y procedencias, algunas habituadas a las celebraciones religiosas y otras atraídas por la posibilidad de participar de un acontecimiento poco frecuente.

La última visita papal había sido en abril de 1987. Gobernaba Raúl Alfonsín, faltaban dos años para la caída del Muro de Berlín y Javier Milei era un adolescente. Desde entonces, la Argentina cambió de presidentes, de monedas y de expectativas unas cuantas veces. También tuvo un Papa propio, Francisco, que durante sus doce años al frente de la Iglesia católica nunca regresó a su país. Después de tanto imaginar una visita del pontífice argentino, fue su sucesor estadounidense quien terminó reuniendo otra vez a una multitud en Buenos Aires.

De Claypole a Palermo, con un mensaje social

León XIV llegó a Palermo después de comenzar su primera jornada completa en la Argentina en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el sur del conurbano bonaerense. Allí visitó una institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad, saludó a residentes y trabajadores y dejó un mensaje sobre la dignidad humana y la responsabilidad de la sociedad hacia quienes necesitan mayores cuidados.

La elección del lugar no fue un detalle menor. El Cottolengo es una de las instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad que atraviesan dificultades por los problemas de financiamiento del sector, agravados por las políticas de ajuste del Gobierno nacional. Durante su visita, el pontífice sostuvo que el progreso de una nación también debe medirse por la manera en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad. El gesto dio continuidad a las definiciones sociales que había pronunciado el domingo frente a Milei.

La misa de este lunes, que comenzó a las 11.30, llegó después de un domingo de ceremonias oficiales y definiciones políticas. León XIV aterrizó en Aeroparque, donde Javier Milei lo recibió al pie del avión, y luego se trasladó a la Casa Rosada para saludar al Gabinete y mantener una reunión privada con el Presidente.

En el Palacio Libertad, sin embargo, el Papa dejó varias frases que excedieron las formalidades de bienvenida. Frente a Milei y a las principales autoridades del país, reclamó fortalecer las universidades, la educación y la investigación científica, reivindicó el trabajo y pidió que el crecimiento económico también alcanzara a quienes atraviesan mayores dificultades.

“La economía tiene que estar al servicio de los hombres y no los hombres al servicio de la economía”, sostuvo León XIV, en una definición que resonó especialmente frente a un Presidente que convirtió el ajuste fiscal en uno de los ejes de su gestión. El pontífice también pidió “robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”, en medio de las disputas entre el Ejecutivo y las universidades nacionales por su financiamiento.

No fue un discurso de confrontación directa. León XIV también reivindicó la iniciativa privada, expresó su posición contraria al aborto y evitó mencionar las decisiones concretas del Gobierno. Pero su defensa del trabajo, la educación y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables introdujo una serie de asuntos sensibles para la administración libertaria.

Por la tarde de este lunes, León XIV tiene previsto reunirse con representantes del mundo del trabajo, empresarios, sindicalistas y referentes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. Más tarde, su itinerario incluirá un encuentro con líderes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín y la celebración de las vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana, antes de cerrar el día con una cena en la Casa Arzobispal.

PL