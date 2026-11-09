Protesta, represión y vigilancia bajo Milei

En octubre pasado hubo un fuerte despliegue policial frente al Congreso de Argentina. Ante la violencia de un puñado de encapuchados, la Policía desalojó con gases lacrimógenos una manifestación masiva y pacífica.

Los organismos de derechos humanos denuncian el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza en estas manifestaciones. Denuncian además que el Gobierno del presidente Javier Milei está empleando tácticas cada vez más autoritarias: represión, cibervigilancia a gran escala y hostigamiento a periodistas.

“No estamos viviendo en un sistema democrático pleno”

Pese al miedo, muchos ciudadanos siguen manifestándose. “Desplegar semejante accionar represivo da cuenta de que no estamos viviendo en un sistema democrático pleno”, dice una de las personas que participaban de la protesta.

Otra describe el temor con el que marcha. “Sacar la gente de las calles es lo que quieren hacer, y sobre todo cuando hay un reclamo legítimo como este. Sí me da miedo, en el sentido de que uno viene con la familia y no viene en búsqueda de violencia”, afirma.

La prensa, bajo asedio

También la prensa denuncia asedio. Milei repite que el 95% de los periodistas son “mierdas humanas”, ha sugerido “quemar en la hoguera” a algunos y ha denunciado a 13 reporteros en la Justicia, por calumnias o espionaje.

En 2025, un fotógrafo perdió masa encefálica por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. Hoy los cronistas tienen que protegerse. “Todos los periodistas como que tomamos conciencia de la gravedad de que podías perder la vida y empezamos a traer cascos, gafas”, cuenta un periodista que cubre las protestas.

Vigilancia sin control

Un informe de Amnistía Internacional criticó que el Gobierno de Milei amplíe el uso de tecnologías de vigilancia y el establecimiento de perfiles sin debate parlamentario ni controles judiciales. El documento subraya el derecho a la reunión pacífica.

El año pasado, Amnistía organizó un hackatón para identificar y cuantificar todas las cámaras de vigilancia instaladas en torno al Congreso argentino, y concluyó que la cantidad es desproporcionada.

La organización alerta sobre un “tecnoautoritarismo”. Aunque no se opone al uso regulado de cámaras, advierte sobre los peligros de una vigilancia sin control: con cruce de datos de distintos entes públicos, con drones o con una inteligencia artificial de reconocimiento facial que fue multada en Alemania y otros cinco países europeos.

“El potencial de perfilar a cada uno de nosotros: qué hacemos, con quién marchamos, qué publicamos en nuestras redes. Toda esa información que parece desparramada en la arquitectura institucional, puesta en común, genera serias preocupaciones”, explica Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

“Todavía la Argentina es un país democrático”

La politóloga y encuestadora Lara Goyburu, directora ejecutiva de la consultora Management & Fit, observa que gran parte de la población apoya que las protestas ya no obstaculicen el tránsito en las ciudades, pero rechaza los ataques de Milei a la prensa.

“Hay una tendencia a la autocratización. Lo ven muchos índices internacionales, como Varieties of Democracy o IDEA Internacional, que llaman la atención sobre el retroceso, especialmente en lo que tiene que ver con la opinión pública y la relación con el periodismo”, explica. “Pero todavía, todavía la Argentina es un país democrático”.

La defensa del oficialismo

Dirigentes como Luis Juez, senador de La Libertad Avanza, el partido de Milei, justifican la actuación policial y también que el presidente arremeta contra la prensa.

“¿Qué intentó hacer el Estado? Intentó establecer algunos límites a la protesta social”, sostiene Juez. “Al presidente le han dicho cualquier cantidad de locura, cualquier cantidad de locura, barbaridades, insultos, agravios”.

Mientras tanto, el descontento social y la tensión crecen en Argentina.