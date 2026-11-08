El papa León XIV es recibido por el pueblo argentino
Tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en las calles de la ciudad, la gente dio una cálida bienvenida al papa León XIV en el primer día de su visita a la Argentina.
SociedadEl papa León XIV es recibido por el pueblo argentino
- Tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en las calles de la ciudad, la gente dio una cálida bienvenida al papa León XIV en el primer día de su visita a la Argentina.
La llegada del papa León XIV al Aeroparque Jorge Newbery despertó una gran expectativa entre los fieles, que se acercaron desde temprano a las inmediaciones del aeropuerto para darle la bienvenida. Tras aterrizar a las 16.33 y ser recibido por el presidente Javier Milei, el Pontífice saludó a los presentes, entre ellos varios niños que se acercaron para abrazarlo y entregarle obsequios. También impartió bendiciones y, antes de abandonar el aeropuerto, volvió a saludar desde el vehículo que lo trasladó hacia el centro porteño.
El entusiasmo se extendió a las calles de Buenos Aires, donde miles de personas se congregaron para presenciar el paso de la comitiva papal. Con banderas argentinas y los colores blanco y amarillo del Vaticano, familias, jóvenes y grupos religiosos ocuparon las veredas de las avenidas del Libertador y Leandro N. Alem, así como las inmediaciones de Plaza San Martín y la Casa Rosada. Muchos aguardaron durante horas para conseguir una buena ubicación y registrar el momento con sus teléfonos celulares. Aplausos, gritos y muestras de emoción acompañaron el recorrido del Pontífice, en una jornada que marcó el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años.
Feligreses esperan al Papa en Plaza de Mayo
Feligreses esperan al Papa en Plaza de Mayo
Las calles porteñas se llenaron de banderas amarillas y blancas
Las calles porteñas se llenaron de banderas amarillas y blancas
El Papa saluda a los fieles en Aeroparque
El Papa saluda a los fieles en Aeroparque
Las calles de Buenos Aires reciben a León XIV
Las calles de Buenos Aires reciben a León XIV
La gente en las calles saludando al Papa
La gente en las calles saludando al Papa
El papa León XIV es recibido por el pueblo argentino
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