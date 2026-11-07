El presidente de Israel encarga formar gobierno al opositor Eisenkot tras recibir el apoyo de los partidos árabes

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este sábado su decisión de encomendar al líder opositor, Gadi Eisenkot, el mandato de formar un nuevo gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre.

“El presidente Herzog invitó a Gadi Eisenkot a la residencia presidencial, donde, mañana a las 17:00 horas, se le encomendará la tarea de formar gobierno”, detalló la Presidencia en un comunicado.

Isaac Herzog comunicará oficialmente la decisión al líder del partido Yashar! este domingo en la residencia oficial de la Presidencia israelí.

El líder opositor Eisenkot llamó tras conocerse la designación a formar “un gobierno nacional de emergencia” en sus redes sociales. “Haré todo lo posible para que seamos dignos”, añade el opositor en su cuenta de la red social X, junto a una fotografía en la que aparece estrechando la mano a Herzog.

La decisión del presidente israelí llega después de que 67 diputados apoyasen la candidatura de Eisenkot, incluidos los pertenecientes a los partidos árabes, en la ronda de consultas que mantuvo el jefe de Estado con los portavoces de los partidos tras el resultado electoral del 27 de octubre.

Benjamin Netanyahu obtuvo apenas el apoyo de 46 de los diputados, después de que el partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), que obtuvo siete escaños en las últimas elecciones e históricamente formó parte de la coalición de Netanyahu, declinase recomendar a ningún candidato.

Una vez que el presidente elige a un candidato a liderar el Ejecutivo, este dispone de 28 días, prorrogables 14 días más, para constituir el nuevo gobierno. Si no lo consigue en esos 42 días, Herzog puede elegir a otro candidato para que lo intente.

Netanyahu, primer ministro de Israel durante 19 años en diferentes periodos, hizo hoy un llamamiento a favor de un “gobierno de unidad” liderado por él mismo y su partido, el Likud, junto a los partidos de la oposición, a fin de que las formaciones árabes no pasen a formar parte del Gobierno.

“Porque está en juego nuestra propia supervivencia. Con un Gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá”, añadió en su segundo videomensaje desde las elecciones.

Por su parte, en otro comunicado, la formación Yashar!, de Eisenkot, calificó el videomensaje de Netanyahu de “discurso histérico” y añadió que solo “habla de 'unidad' cuando se da cuenta de que sus días en el cargo están contados”.

Además, Yashar! invitó al primer ministro a anunciar, en favor de la “unidad”, el fin de su alianza “con los extremistas” sionistas religiosos y su disposición “a integrarse en un Gobierno encabezado por el primer ministro Eisenkot”.