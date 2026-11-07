Marcha del Orgullo LGBT: cronograma, horarios y recorrido

La Ciudad de Buenos Aires será escenario este sábado 7 de noviembre de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTINB+, que este año se desarrollará con una fuerte impronta política y bajo la consigna “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”. La convocatoria, que se presenta como antifascista y antirracista, incluirá actividades culturales, homenajes y reclamos por los derechos de la diversidad sexual.

La jornada comenzará a las 14 en la intersección de Lima y avenida Belgrano, donde se realizará una concentración con presentaciones de artistas y DJs. A las 17 está prevista una intervención para reclamar la reparación histórica de travestis y trans adultas mayores que sobrevivieron a situaciones de violencia y persecución estatal.

En ese mismo espacio se rendirá homenaje a Taty Almeida y a las Madres de Plaza de Mayo, con la participación de H.I.J.O.S. Capital. Luego se desarrollará el acto central, antes del inicio de la movilización hacia el Congreso de la Nación, programado para las 17.30.

A partir de las 18 comenzarán las actividades en el escenario Carlos Jáuregui, que llevará el nombre del histórico militante por los derechos de la diversidad sexual y será uno de los puntos centrales de la jornada.

Los principales reclamos de la marcha

La convocatoria se realizará en un contexto de cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional en materia de diversidad y derechos humanos. Las organizaciones participantes denuncian un retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.

En el documento difundido para anunciar la movilización, las entidades expresaron su rechazo a lo que consideran un intento de exclusión de la comunidad LGBTINB+ por parte del gobierno de Javier Milei y exigieron que las políticas de inclusión y prevención de la violencia vuelvan a ocupar un lugar prioritario en la agenda estatal.

Entre las principales demandas figura la aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar”, que propone establecer una reparación histórica para travestis y trans adultas mayores que padecieron persecución y violencia institucional por su identidad de género.

La iniciativa busca dar respuesta a la situación de vulnerabilidad económica y social que atraviesan muchas de estas personas, mediante mecanismos de reconocimiento, inclusión y acceso integral a la salud.

Las organizaciones que participarán

La movilización es convocada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH), a través del Frente Orgullo y Lucha, integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), 100% Diversidad y Derechos y numerosas organizaciones LGBTINB+ de distintos puntos del país.

También está previsto el acompañamiento de organismos de derechos humanos, entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y NIETES.

A la convocatoria se sumarán sindicatos nucleados en ambas CTA y representantes de las secretarías de Género y Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La 35ª Marcha del Orgullo buscará así combinar su tradicional carácter festivo con una jornada de movilización y protesta, en la que las organizaciones volverán a reclamar políticas públicas contra la discriminación, el reconocimiento de derechos y medidas concretas para combatir la violencia hacia la comunidad LGBTINB+.

Con información de la agencia NA