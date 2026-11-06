El fiscal general de Paraguay abrió tres causas penales contra Santiago Peña

El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales en contra del renunciante presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

De igual forma, ordenó la conformación de un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, para investigar los hechos denunciados en relación con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos públicos en dicha entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado.

Según un comunicado oficial emitido por la institución, la decisión fue adoptada a partir de las presentaciones realizadas ante el Ministerio Público por senadores y diputados de la nación, así como de una denuncia formulada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.

Antecedentes

Entre los antecedentes se encuentra una ampliación de la denuncia presentada el 22 de octubre de 2025, que incorpora cuestionamientos relacionados con la supervisión y resolución de la entidad bancaria intervenida, la colocación de recursos públicos y la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de las instituciones públicas depositantes.

Asimismo, agrega el texto, se contempla otra denuncia presentada por senadores contra autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades y exautoridades del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Para llevar adelante las investigaciones, el fiscal general del Estado designó a tres agentes fiscales de las unidades especializadas de Delitos Económicos, un equipo que trabajará bajo la dirección de la agente fiscal Silvia Margarita González Vóster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

Con esta disposición, el Ministerio Público de Paraguay dio apertura a las investigaciones penales para esclarecer los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder, señala finalmente.