Francisco de Narváez compró Supermercados Día por US$ 53,8 millones

La cadena Supermercados Día cambiará de manos en la Argentina tras concretarse un acuerdo de venta por 53,8 millones de dólares con el grupo empresario encabezado por Francisco de Narváez. La operación, que se formalizará el próximo 12 de noviembre, implica la salida de la compañía española del mercado local, en un contexto de caída del consumo y dificultades para sostener la rentabilidad del negocio.

La adquisición se realizará a través de Dorinka, una sociedad vinculada al grupo comprador, que asumirá el control de la totalidad de las operaciones de Día en el país. Según lo previsto, durante los próximos días se completarán los trámites administrativos necesarios para concretar la transferencia.

La decisión de desprenderse de su filial argentina forma parte de una reorganización internacional de la empresa española, que anteriormente había vendido sus negocios en Brasil y Portugal. Con esta nueva operación, el grupo dejará de tener presencia en Sudamérica y concentrará sus recursos en el fortalecimiento de sus actividades en España.

La venta se produce en medio de un escenario adverso para el comercio minorista argentino. La contracción sostenida de las ventas de alimentos y productos de primera necesidad afectó los resultados de las cadenas de supermercados, que enfrentan una reducción de sus márgenes de ganancia y mayores dificultades para mantener sus operaciones.

Para la compañía española, la salida del país permitirá reducir su exposición a un mercado caracterizado por la inestabilidad económica y evitar nuevas necesidades de financiamiento para sostener su filial.

Del lado comprador, la incorporación de Día representa una expansión significativa de los negocios de GDN Argentina, el grupo de De Narváez que ya opera la cadena Changomás desde que adquirió las actividades locales de Walmart.

La compra permitirá sumar a su estructura un formato comercial diferente del que predomina en Changomás. Mientras esta última cadena tiene una presencia importante en el segmento de hipermercados y grandes superficies, Día se caracteriza por sus locales de proximidad, distribuidos principalmente en zonas residenciales y comerciales.

De esta manera, el grupo podrá ampliar su participación en el mercado supermercadista y combinar distintos modelos de venta, desde establecimientos de gran tamaño hasta comercios barriales orientados a las compras cotidianas.

Con la integración de ambas cadenas, el conglomerado pasará a contar con más de mil puntos de venta distribuidos en 22 jurisdicciones del país y una plantilla que superará los 15.000 trabajadores.

La operación representa uno de los movimientos empresariales más importantes del año en el sector supermercadista argentino y profundiza la concentración del mercado en un escenario de retracción del consumo, en el que las principales compañías buscan reorganizar sus negocios para sostener su competitividad.

Con información de la agencia NA