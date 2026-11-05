Enoturismo y oleoturismo: eventos de noviembre
BERISSO
COOPERATIVA DE LA COSTA
Cata dirigida en el Delta
ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados 7 y 21, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.
Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye la degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales.
Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis.
Organiza Cooperativa de la Costa.
Reservas al teléfono +54 9 221 524 9934
Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es
ADOLFO ALSINA
FINCA RECÓNDITO OLIVARES
Experiencia Sensorial en el Olivar
ENTRADA ARANCELADA CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: 14 de noviembre, a las 9:30 y 15:30, en colonia San Miguel Arcángel, Alsina.
Descripción: Recorrido guiado por el olivar que propone una experiencia productiva y sensorial, con explicación sobre el cultivo del olivo y proceso de elaboración en el sudoeste bonaerense, visita a espacios de bioconstrucción realizados con tierra y materiales naturales; y desayunos o meriendas con productos locales que incluyen al Olivalatte, una infusión especial a base de hojas de olivo y leche, desarrollada como producto identitario de la finca.
Se suspende por lluvia y se programa para el sábado siguiente.
Organiza Finca Recondito Olivares.
Reservas al teléfono +54 9 2923 48-3801.
Más información: https://www.instagram.com/reconditoolivares/
CORONEL DORREGO
CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL OLIVO
Misa mensual
ENTRADA SIN RESERVA
Fecha, hora y lugar: 22 de noviembre, desde 16:00, en RP72, localidad de Faro Dorrego.
Descripción: En el interior de la capilla se destaca la imagen de la Virgen del Olivo, ofrecen visitas guiadas y el 4to domingo de cada mes celebran la Santa Misa.
Organiza Capilla Nuestra Señora del Olivo.
Reservas al teléfono +54 9 2921 40 7427
BRANDSEN
HOCICO NEGRO WINES
Degustación en un pueblo rural
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en Estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.
Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo.
Organiza Bodega Hocico Negro.
Se suspende por lluvia.
Reservas al teléfono +54 9 11 36016954
Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es
BAHÍA BLANCA
FINCA OLIVA OLIVOS
Almuerzo y/o merienda en la finca
ENTRADA CON RESERVA PREVIA.
Fecha, hora y lugar: Todos los domingos, de 13:00 a 19:00, RN 3 Vieja, Bahía Blanca.
Descripción: Recorrido por el olivar con información sobre el proceso de elaboración, degustación de los aceites y almuerzo o merienda en medio del olivar.
Organiza Finca Oliva Olivos.
Reservas al teléfono: +54 9 291 402 6545
Más información: https://www.instagram.com/fincaolivaolivos/
LAS FLORES
BODEGA LA BLANQUEADA
Cava en bioconstrucción
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 12:30, en Bodega La Blanqueada, paraje La Blanqueada, zona rural, Las Flores.
Descripción: Visita guiada a la zona de elaboración de vinos y a la cava recubierta en bioconstrucción. Incluye degustación de dos etiquetas junto a un menú de tres pasos.
Se suspende por lluvia.
Organiza Bodega La Blanqueada.
Reservas al teléfono +54 9 11 33510606
Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/?hl=es
TORNQUIST
FINCA OLIVARES DE LAS SIERRAS
Picnic en el olivar
ENTRADA ARANCELADA CON RESERVA PREVIA.
Fecha, hora y lugar: Todos los fines de semana a partir de noviembre, a partir de las 18:00, en RP 76 Km 237,5, Tornquist.
Descripción: La finca brinda la experiencia de disfrutar de un picnic en el corazón del olivar, ideal para compartir en familia o con amigos. La carta incluye picada artesanal con quesos, chacinados y fiambres locales, aceitunas, cherrys, panes caseros, tostadas y cata de su aceite de oliva virgen extra, con una mantita para el picnic.
Se suspende por lluvia.
Organiza Olivares de las Sierras.
Reservas al teléfono: +54 9 291 5320124
https://www.instagram.com/olivaresdelassierras / olivaresdelassierras@gmail.com
TORNQUIST
BODEGA SALDUNGARAY
Terruño y degustación
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA
Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, de jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.
Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas a partir de un taller sensorial de 1 hora y media, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.
Organiza Bodega Saldungaray.
Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es
TANDIL
BODEGA CORDÓN BLANCO
Guiada y degustación
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.
Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de uno a cuatro vinos. Duración: 1 hora y media.
No se suspende por lluvia.
Organiza Bodega Cordón Blanco.
Reservas al teléfono +54 9 249 462 9356
Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/
JUNÍN
BODEGA LAS ANTÍPODAS
Vinos y fiambres regionales
ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.
Descripción: Alojamiento en contenedores dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.
Organiza Bodega Las Antípodas.
Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/
LUJÁN
VIÑEDO Y RESTÓ ZAFFRATELLI
Gastronomía con vista al viñedo
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Degustaciones y almuerzos a la carta y por pasos: sábado, domingo y feriados de 11:00 a 17:00. Restaurant – Eventos empresariales y corporativos en avenida Emilio Mitre, kilómetro 11200 - Ruta camino a Villa Ruiz (a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen).
Descripción: Degustación de 4 vinos con un bocadito de maridaje y almuerzo. Gastronomía regional de alta calidad para disfrutar un mediodía con vistas al viñedo.
No se suspende por lluvia.
Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli
Reservas al teléfono +54 9 11 3211 9836
Más información: https://www.instagram.com/zaffratelli/
PUNTA ALTA
BODEGA SANTE VINS
Guiada y degustación
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Requiere coordinación previa. Se encuentra ubicada en calle Mitre 1666, Punta Alta.
Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la microbodega. Incluye degustación de vinos en elaboración y de diversas etiquetas. Eventos periódicos y exclusivos.
No se suspende por lluvia.
Organiza Bodega Sante Vins
Reservas al teléfono +54 9 2932 469422
Más información: https://www.instagram.com/santevins/?hl=es-la
ZÁRATE
LABORY WINES – BODEGA BOUTIQUE & VIÑEDO
Experiencias sensoriales
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Miércoles a domingos en la Finca y Viñedo Labory Wines, La Florida, Zárate.
Descripción: Visitas guiadas por el viñedo y la bodega, degustaciones de vinos, almuerzos maridados, propuestas gastronómicas, experiencias sensoriales y participativas vinculadas al mundo del vino, picnics entre viñedos, sunsets, y eventos privados, empresariales y corporativos.
Las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia.
Organiza Labory Wines – Bodega Boutique & Viñedo
Reservas al teléfono +54 9 11 7671 0093
Más información: https://www.instagram.com/laborywines/
GENERAL MADARIAGA
BODEGA GAMBOA COSTA ATLÁNTICA
Experiencia Atlántica
ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS
Fecha, hora y lugar: Jueves a domingos y feriados de 11:00 a 17:00 en ruta provincial 74, km 24. General Madariaga.
Descripción: Visitas guiadas, degustación dinámica, menú atlántico y picnic entre viñedos, con cocina de kilómetro cero, estacional y de producto. Los vinos de Bodega Gamboa acompañan con maridajes específicos para cada plato.
No se suspende por lluvia.
Organiza Bodega Gamboa Costa Atlántica
Reservas al teléfono + 54 9 11 3069 8233
Más información: https://bodegagamboa.com.ar/es/casa-gamboa/costa-atlantica
IG: https://www.instagram.com/bodegagamboa/?hl=es
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