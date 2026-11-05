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La Ruta del Olivo y de los Vinos

Enoturismo y oleoturismo: eventos de noviembre

  • La Ruta del Olivo y Vinos Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires invitan a descubrir los sabores de nuestra tierra. Una agenda de experiencias que combina visitas, degustaciones y propuestas gastronómicas para disfrutar y poner en valor la identidad y producción bonaerense.

Fiesta del Vino de la Costa en Berisso
Fiesta del Vino de la Costa en Berisso

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BERISSO

COOPERATIVA DE LA COSTA 

Cata dirigida en el Delta

ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados 7 y 21, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso. 

Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye la degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales. 

Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis. 

Organiza Cooperativa de la Costa. 

Reservas al teléfono +54 9 221 524 9934 

Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

Vino de la Costa
Vino de la Costa

ADOLFO ALSINA

FINCA RECÓNDITO OLIVARES 

Experiencia Sensorial en el Olivar 

ENTRADA ARANCELADA CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: 14 de noviembre, a las 9:30 y 15:30, en colonia San Miguel Arcángel, Alsina.

Descripción: Recorrido guiado por el olivar que propone una experiencia productiva y sensorial, con explicación sobre el cultivo del olivo y proceso de elaboración en el sudoeste bonaerense, visita a espacios de bioconstrucción realizados con tierra y materiales naturales; y desayunos o meriendas con productos locales que incluyen al Olivalatte, una infusión especial a base de hojas de olivo y leche, desarrollada como producto identitario de la finca.

Se suspende por lluvia y se programa para el sábado siguiente. 

Organiza Finca Recondito Olivares. 

Reservas al teléfono +54 9 2923 48-3801

Más información: https://www.instagram.com/reconditoolivares/ 

CORONEL DORREGO

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL OLIVO 

Misa mensual

ENTRADA SIN RESERVA

Fecha, hora y lugar: 22 de noviembre, desde 16:00, en RP72, localidad de Faro Dorrego.

Descripción: En el interior de la capilla se destaca la imagen de la Virgen del Olivo, ofrecen visitas guiadas y el 4to domingo de cada mes celebran la Santa Misa.

Organiza Capilla Nuestra Señora del Olivo. 

Reservas al teléfono +54 9 2921 40 7427 

BRANDSEN

HOCICO NEGRO WINES

Degustación en un pueblo rural

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en Estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen. 

Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo.

Organiza Bodega Hocico Negro.

Se suspende por lluvia.  

Reservas al teléfono +54 9 11 36016954 

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

BAHÍA BLANCA 

FINCA OLIVA OLIVOS

Almuerzo y/o merienda en la finca 

ENTRADA CON RESERVA PREVIA. 

Fecha, hora y lugar: Todos los domingos, de 13:00 a 19:00, RN 3 Vieja, Bahía Blanca.

Descripción: Recorrido por el olivar con información sobre el proceso de elaboración, degustación de los aceites y almuerzo o merienda en medio del olivar. 

Organiza Finca Oliva Olivos. 

Reservas al teléfono: +54 9 291 402 6545 

fincaolivaolivos@gmail.com

Más información: https://www.instagram.com/fincaolivaolivos/ 

LAS FLORES

BODEGA LA BLANQUEADA

Cava en bioconstrucción

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 12:30, en Bodega La Blanqueada, paraje La Blanqueada, zona rural, Las Flores.

Descripción: Visita guiada a la zona de elaboración de vinos y a la cava recubierta en bioconstrucción. Incluye degustación de dos etiquetas junto a un menú de tres pasos.

Se suspende por lluvia.

Organiza Bodega La Blanqueada. 

Reservas al teléfono +54 9 11 33510606 

Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/?hl=es

TORNQUIST

FINCA OLIVARES DE LAS SIERRAS 

Picnic en el olivar

ENTRADA ARANCELADA CON RESERVA PREVIA. 

Fecha, hora y lugar: Todos los fines de semana a partir de noviembre, a partir de las 18:00, en RP 76 Km 237,5, Tornquist.

Descripción: La finca brinda la experiencia de disfrutar de un picnic en el corazón del olivar, ideal para compartir en familia o con amigos. La carta incluye picada artesanal con quesos, chacinados y fiambres locales, aceitunas, cherrys, panes caseros, tostadas y cata de su aceite de oliva virgen extra, con una mantita para el picnic.

Se suspende por lluvia.

Organiza Olivares de las Sierras. 

Reservas al teléfono: +54 9 291 5320124 

https://www.instagram.com/olivaresdelassierras / olivaresdelassierras@gmail.com 

TORNQUIST

BODEGA SALDUNGARAY

Terruño y degustación 

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, de jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.

Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas a partir de un taller sensorial de 1 hora y media, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.

Organiza Bodega Saldungaray.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es 

TANDIL

BODEGA CORDÓN BLANCO

Guiada y degustación

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS 

Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de uno a cuatro vinos. Duración: 1 hora y media. 

No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Cordón Blanco.

Reservas al teléfono +54 9 249 462 9356 

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

 

JUNÍN

BODEGA LAS ANTÍPODAS

Vinos y fiambres regionales

ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.

Descripción: Alojamiento en contenedores dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia. 

Organiza Bodega Las Antípodas.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

LUJÁN

VIÑEDO Y RESTÓ ZAFFRATELLI

Gastronomía con vista al viñedo

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Degustaciones y almuerzos a la carta y por pasos: sábado, domingo y feriados de 11:00 a 17:00. Restaurant – Eventos empresariales y corporativos en avenida Emilio Mitre, kilómetro 11200 - Ruta camino a Villa Ruiz (a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen).

Descripción: Degustación de 4 vinos con un bocadito de maridaje y almuerzo. Gastronomía regional de alta calidad para disfrutar un mediodía con vistas al viñedo.

No se suspende por lluvia. 

Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli

Reservas al teléfono +54 9 11 3211 9836

Más información: https://www.instagram.com/zaffratelli/

PUNTA ALTA

BODEGA SANTE VINS

Guiada y degustación

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS 

Fecha, hora y lugar: Requiere coordinación previa. Se encuentra ubicada en calle Mitre 1666, Punta Alta.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la microbodega. Incluye degustación de vinos en elaboración y de diversas etiquetas. Eventos periódicos y exclusivos.

No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Sante Vins

Reservas al teléfono +54 9 2932 469422 

Más información: https://www.instagram.com/santevins/?hl=es-la

ZÁRATE

LABORY WINES – BODEGA BOUTIQUE & VIÑEDO

Experiencias sensoriales

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Miércoles a domingos en la Finca y Viñedo Labory Wines, La Florida, Zárate. 

Descripción: Visitas guiadas por el viñedo y la bodega, degustaciones de vinos, almuerzos maridados, propuestas gastronómicas, experiencias sensoriales y participativas vinculadas al mundo del vino, picnics entre viñedos, sunsets, y eventos privados, empresariales y corporativos.

Las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia. 

Organiza Labory Wines – Bodega Boutique & Viñedo

Reservas al teléfono +54 9 11 7671 0093

Más información: https://www.instagram.com/laborywines/ 

GENERAL MADARIAGA

BODEGA GAMBOA COSTA ATLÁNTICA

Experiencia Atlántica

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS  

Fecha, hora y lugar: Jueves a domingos y feriados de 11:00 a 17:00 en ruta provincial 74, km 24. General Madariaga.

Descripción: Visitas guiadas, degustación dinámica, menú atlántico y picnic entre viñedos, con cocina de kilómetro cero, estacional y de producto. Los vinos de Bodega Gamboa acompañan con maridajes específicos para cada plato. 

No se suspende por lluvia. 

Organiza Bodega Gamboa Costa Atlántica

Reservas al teléfono + 54 9 11 3069 8233

Más información: https://bodegagamboa.com.ar/es/casa-gamboa/costa-atlantica

IG:  https://www.instagram.com/bodegagamboa/?hl=es

 

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